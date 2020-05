Mỹ Đưa 2 Tàu Chiến Vào Biển Đông Để Thách Thức TC, VN Có Thể Kiện TQ Ra Tòa Quốc Tế Vì Vấn Đề Biển Đông

BIỂN ĐÔNG -- Mỹ đã đưa 2 tàu chiến vào vùng biển đang có căng thẳng giữa Mã Lai và Trung Cộng trên Biển Đông, theo bản tin của Đài Á Châu Tự Do (RFA) cho biết hôm 9 tháng 5. Bản tin RFA cho biết chi tiết vụ việc này như sau.

Hải quân Hoa Kỳ vừa điều hai tàu chiến đến tuần tra gần khu vực căng thẳng giữa Trung Quốc và Malaysia ở Biển Đông. Trang tin của Học viện Hải quân Hoa Kỳ - USNI trích lời của giới chức Hải quân Hoa Kỳ cho biết như vậy hôm 8/5.

Đây là lần thứ hai trong vòng 1 tháng, Hoa Kỳ điều tàu chiến đến khu vực Biển Đông, thách thức Trung Quốc.

Trong lần triển khai mới nhất, Hải quân Mỹ đã điều tàu USS Montgomery và USNS Cesar Chavez đến gần khu vực tàu khoan dầu West Capella đang hoạt động trong vùng đặc quyền kinh tế của Malaysia vào hôm 7 tháng 5. Hải quân Trung Quốc trong nhiều tuần qua đã điều tàu chiến và hải cảnh đến gần khu vực này.

Vào cuối tháng 4 vừa qua, Hoa Kỳ cũng điều tàu tuần dương có tên lửa dẫn đường là USS Bunker Hill, tàu USS America và tàu USS Barry đến tập trận gần khu vực tàu Hải dương địa chất 8 của Trung Quốc hoạt động ở vùng đặc quyền kinh tế của Malaysia.

Hôm 8/5, Chỉ huy Hạm đội Thái Bình Dương của Mỹ là Đô đốc John Aquilino đã ra tuyên bố khẳng định cam kết của Mỹ trong việc duy trì trật tự theo luật quốc tế ở Biển Đông, đảm bảo tự do hàng hải theo luật ở khu vực này.

“Đảng Cộng sản Trung Quốc cần chấm dứt việc bắt nạt các nước Đông Nam Á trong các hoạt động khai thác dầu khí và đánh bắt cá”, tuyên bố viết.

Liên quan đến tình hình Biển Đổng, một bản tin khác của Đài RFA hôm 8 tháng 5 cho biết rằng CSVN có thể sớm kiện TQ ra tòa quốc tế về vấn đề Biển Đông. Bản tin RFA cho biết tiếp như sau.

Tác giả David Hutt trên Asia Times ngày 07/05/2020 có bài phân tích về việc chính phủ Hà Nội đang cân nhắc việc kiện Bắc Kinh trước một tòa án trọng tài quốc tế về vấn đề Biển Đông.

Tựa đề bài viết của tác giả David Hutt là “Vietnam may soon sue China on South China Sea”, tạm dịch "Việt Nam có thể sớm kiện Trung Quốc về vấn đề Biển Đông". Theo đó, Hà Nội được cho là đang chuẩn bị hồ sơ kiện lên tòa trọng tài quốc tế chống lại yêu sách chủ quyền Biển Đông phi lý của Bắc kinh. Đây có thể là phản ứng của Việt Nam trước việc Trung Quốc ngày càng đe dọa và quấy rối trên tuyến đường hàng hải tranh chấp.

Các nhà quan sát tình hình Biển Đông tin rằng Hà Nội có thể nộp đơn kiện giống Philippines đã làm trước đây và đã thắng. Sau 4 năm nộp đơn, tháng 7/2016 Tòa án Trọng tài Thường trực La Haye đã ra phán quyết khẳng định Trung Quốc không có quyền lịch sử về đường lưỡi bò 9 đoạn mà Bắc Kinh sử dụng để đòi hỏi chủ quyền gần 90% diện tích Biển Đông. Trung Quốc từ chối tham gia vụ kiện và tuyên bố không chấp nhận phán quyết, vốn không có cơ chế buộc phải thực thi.

Tiến sĩ Hà Hoàng Hợp, nhà nghiên cứu Đông Nam Á nói về việc này với RFA tối 8/5/2020:

“Trung Quốc tìm hiểu luật pháp quốc tế rất rõ nên họ không tham gia tranh tụng vụ kiện của Philipines ngay từ đầu, cho nên họ coi phán quyết năm 2016 là độc lập và đơn phương. Họ coi thế nên họ không nhận. Hành xử không công nhận là hợp pháp, tức họ có quyền không công nhận. Nhưng không công nhận không có nghĩa Trung Quốc có thể hành xử ngược lại phán quyết đó. Phán quyết có giá trị vĩnh viễn.”