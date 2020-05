Sư Cô Hoa Liên, Tịnh Thất Liên Hoa Cùng Các Vị Sĩ Quan và Quân Nhân Thuộc Lữ Đoàn I Cali Trực Thuộc Quân Đoàn Trừ Bị Quốc Gia Làm Từ Thiện

Westminster (Bình Sa)- - Hưởng ứng công tác cứu trợ trong thời gian bệnh dịch Covid-19, tại Quán Cơm Chay Từ Thiện số 9098 Bolsa Ave vào lúc 10 giờ sáng Thứ Tư ngày 6 tháng 5 năm 2020 rất đông quân nhân các cấp thuộc Lữ Đoàn I Cali trực thuộc Quân Đoàn Trừ Bị Quốc Gia đã phối hợp cùng Sư Cô Thích Nữ Hoa Liên tổ chức phân phát hàng trăm bữa ăn cho những người già neo đơn và những người vô gia cư.



Để chuẩn bị cho bữa ăn lực lượng quân nhân đã chở đến hàng trăm bao gạo, trong khi đó thì Sư Cô Hoa Liên cùng các thiện nguyện viên đã lo chuẩn bị những phần ăn để cùng các quân nhân đi phát tận tay đến những người không có điều kiện ra ngoài trong lúc bệnh dịch đang diễn ra.





Tiếp xúc với quý vị sĩ quan trong đoàn được những vị nầy cho biết, trong thời gian qua đơn vị cũng đã thực hiện nhiều công tác từ thiện rải rác khắp nơi, riêng hôm nay thì đơn vị phối hợp cùng Sư Cô Hoa Liên để đi phân phối những bữa ăn và những chiếc khẩu trang cũng như một số đồ dùng cần thiết đến những người già neo đơn, những người vô gia cư.



Tiếp theo, trong ngày Thứ Sáu ngày 8 tháng 5 năm 2020 cũng đã phát ra hàng trăm phần ăn, cũng như khẩu trang cho những người chưa có.



Tiếp xúc với Sư Cô Hoa Liên được cô cho biết, trong thời gian motä tháng qua Cô cùng các Phật tử, các thiện nguyện viên đã liên tục may khẩu trang để tặng cho một số các bệnh viện, Thành phố, cũng như đồng hương trong cộng đồng, những người cần cũng đã đến tận nhà để lấy khẩu trang.



Cô cho biết riêng trong ngày hôm nay ngoài những đơn vị trên còn có Đoàn Từ Thiện Hand to Hand, nhóm Tấm Lòng Chia Xẻ, tổ chức phát 400 phần ăn và những đồ dùng khác cho người cao tuổi tại Quận Cam.





Sư Cô tâm sự: “trong lúc bệnh dịch diễn ra, mọi người phải cách ly tại nhà, nhưng mình phải làm một việc gì đó để tiếp tay cùng các tổ chức từ thiện, vì vậy nên Sư Cô quyết định cùng các thiện nguyện viên trong đó có Cô Hoan, Cô Mai, Cô Phương, Cô Loan, Cô Xuân Ngọc, Cô Diệu Tâm, cùng một số anh chị em trong Đoàn từ thiện Hand to Hand, nhóm Tấm Lòng Chia Xẻ… đã đến phụ giúp cùng cô để may khẩu trang tặng cho bệnh viện và đồng hương, riêng đồng hương được tặng mỗi người 2 cái.” Những khẩu trang do cô thực hiện (may hai mặt dùng rồi giặt sạch dùng lại.”

Hiện tại Sư Cô cùng các tổ chức trên vẫn tiếp tục may khẩu trang và nấu những phần ăn để tặng cho những người cao niên.



Mọi chi tiết liên lạc hoặc tiếp tay thực hiện xin gọi về số điện thoại: Sư Cô Hoa Liên (714) 653-0434, Cô Hương (714) 727-8018.