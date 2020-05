Đừng Bỏ Qua Cuộc Điều Tra Dân Số Năm 2020 Trong Thời Gian Bùng Phát Dịch COVID-19

Southern California Edison nhắc khách hàng và công chúng điền mẫu điều tra dân số và được tính trong cuộc khảo sát quan trọng này.





Cuộc khủng hoảng COVID-19 đã làm phức tạp cuộc sống hàng ngày của chúng ta và hiện đang ảnh hưởng đến cuộc điều tra dân số năm 2020.





Đại dịch đã buộc Cơ Quan Điều Tra Dân Số Hoa Kỳ phải điều chỉnh các kế hoạch quảng bá kêu gọi mọi người tham gia. Trong khi đó, Southern California Edison tiếp tục nhấn mạnh tầm quan trọng của cuộc điều tra dân số năm 2020 và khuyến khích mọi người điền vào mẫu đơn trên mạng, qua điện thoại hoặc điền vào thư mời tham gia điều tra dân số tại nhà.





Cơ Quan Điều Tra Dân Số Hoa Kỳ nói rõ: “Chúng tôi đang sửa đổi hoặc hoãn lại một số hoạt động để bảo vệ sức khỏe và sự an toàn của nhân viên và công chúng và bảo đảm chúng tôi có cùng một kết quả điều tra dân số được tính theo cách khác.”





Bà Caroline Choi, phó chủ tịch cấp cao đảm trách Đối Ngoại Sự Vụ cho Hãng Edison International và SCE nói: “Thách thức để bảo đảm đếm đầy đủ trở nên khó khăn hơn khi hoạt động điều tra tại hiện trường đang gặp trở ngại do COVID-19. Chúng tôi khuyến khích mọi người điền mẫu điều tra dân số vì thông tin đó quyết định việc tài trợ và đại diện chính trị cho cộng đồng và khu vực lân cận mà SCE phục vụ trong thập kỷ tới.”





Đến nay, theo dõi tỷ lệ trả lời của California (46,6%) với tỷ lệ trả lời toàn quốc (46.7%). Con số này thấp hơn nhiều so với tỷ lệ trả lời của tiểu bang năm 2010 là 68.2%, một con số thấp hơn nhiều so với thực tế vào lúc đó. Tiếp tục dùng con số thấp hơn nhiều trong khu vực dịch vụ của SCE, sẽ ảnh hưởng đến nguồn tài trợ quan trọng của liên bang dựa trên dữ liệu điều tra dân số - ngân quỹ được phân bổ cho các bệnh viện, cơ quan an toàn công cộng, trường học, giao thông công cộng, các chương trình năng lượng và các dịch vụ thiết yếu khác trong tiểu bang.





Trước cuộc khủng hoảng COVID-19, hợp tác với Cơ Quan Điều Tra Dân Số Hoa Kỳ và Ngoại Trưởng California Alex Padilla, SCE đã tiếp ngoại cộng đồng trên khắp khu vực dịch vụ 50,000 dặm vuông, một trong những khu vực đa dạng nhất ở Hoa Kỳ, để bảo đảm đại diện cho tất cả khách hàng của mình. Hãng cũng tập trung chú ý đặc biệt vào việc tiếp xúc các nhóm dân số khó đếm và dễ bị tổn thương, thông thường đến từ các cộng đồng có lợi tức thấp và thiếu đại diện.





Nhóm trợ giúp nhân viên của SCE là LEAD (Latinos for Engagement, Advancement & Development/Người Gốc Mỹ La Tinh Tham Gia, Tiến Bộ & Phát Triển) đã hợp tác với

Long Beach Complete Count Committee (Ủy Ban Hoàn Thiện Thống Kê Dân Số Long Beach) để khuyến khích đếm đầy đủ trong cuộc điều tra dân số ở các cộng đồng người Mỹ La Tinh. Nhóm nhân viên đang hợp tác với thành phố Long Beach và các tổ chức phi lợi nhuận Centro CHA, Inc. và Long Beach Forward tổ chức buổi tiếp ngoại “block party” (tiệc trong khu phố) cho cuộc điều tra dân số năm 2020 vào khoảng tháng Bảy hoặc tháng Tám.





Khi điền vào bản khảo sát điều tra dân số, tất cả những người cùng sống trong một nhà nên được tính trên cùng một biểu mẫu, ngay cả khi họ không có quan hệ gia đình. Tuy nhiên, mỗi người chỉ được đếm một lần. Quý vị không cần mã số trên thư mời điều tra dân số khi điền vào biểu mẫu; quý vị chỉ cần địa chỉ của mình để điền vào biểu mẫu điều tra dân số trên mạng.





Xin nhớ rằng, Cơ Quan Điều Tra Dân Số Hoa Kỳ không được công bố thông tin điều tra dân số thu thập được dưới bất kỳ hình thức nào hoặc sử dụng để chống lại quý vị hoặc bất kỳ ai trong gia đình quý vị và theo luật, không được chia sẻ thông tin này với bất kỳ cơ quan chính phủ hoặc cơ quan thực thi pháp luật nào khác.





Cập Nhật của Cơ Quan Điều Tra Dân Số Hoa Kỳ





Cơ Quan Điều Tra Dân Số Hoa Kỳ đã tạm hoãn tất cả hoạt động điều tra dân số tại hiện trường. Do COVID-19, tất cả các hoạt động điều tra dân số tại hiện trường, bao gồm các trạm lưu động hỗ trợ bản câu hỏi và theo dõi trực tiếp cho các trường hợp không trả lời, đã bị hoãn lại cho đến khi có thông báo mới.





Bất cứ ai gõ cửa nhà quý vị tự xưng là đại diện của Cơ Quan Điều Tra Dân Số Hoa Kỳ là kẻ lừa đảo. Thông báo cho cơ quan thực thi pháp luật địa phương ngay lập tức nếu điều này xảy ra.





Chi phiếu kích thích kinh tế do dịch COVID-19 không ràng buộc với việc điền vào mẫu điều tra dân số. Đã có tin đồn rằng chính phủ sẽ sử dụng dữ liệu điều tra dân số để phát chi phiếu kích thích kinh tế do dịch COVID-19. Điều này KHÔNG đúng. Xin vui lòng đọc bản trình bày của Cơ Quan Điều Tra Dân Số Hoa Kỳ.





Để biết thêm thông tin về Tổng Điều Tra Dân Số năm 2020, xin vào trang mạng: census.gov hoặc californiacensus.org.