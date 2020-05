Hiệp Hội Pro Nails và Các Nhà Tổ Chức ‘Nailing It For America’ Họp Báo Phản Đối Tuyên Bố Của Thống Đốc California Newsom Về Việc 1 Tiệm Nail Lây Nhiễm COVID-19 Đầu Tiên

Westminster (Thanh Huy) -- Tại sân trường Advance Beauty College, 10121 Westminster Ave., Garden Grove, Nam California vào lúc 10 giờ sáng Thứ Sáu ngày 8 tháng 5 năm 2020, Hiệp hội Pro Nails và các nhà tổ chức ‘Nailing It For America’ tổ chức buổi họp báo, (buổi họp báo diễn ra theo đúng yêu cầu bảo đảm giữ khoảng cách giữa mọi người).

Tham dự buổi họp báo rất đông các cơ quan truyền thông, truyền hình Việt-Mỹ.

Về phía Hiệp hội Pro Nails và các nhà tổ chức ‘Nailing It For America’ có Anh Mike Võ, Chủ Tịch Hiệp hội Pro Nails, BS. Tâm Nguyễn, Giám Đốc Trường Advance Beauty College, sáng lập viên “Nalling it for America” ở Garden Grove, California, Anh Ted Nguyễn, phát ngôn viên buổi họp báo lên chào mừng và cảm ơn các cơ quan truyền thông, sau đó anh cho biết lý do buổi họp báo.

Tiếp theo BS. Tâm Nguyễn lên cho biết, trong thời gian qua các chủ tiệm nail, các đại diện của Hiệp hội Pro Nails bao gồm các chủ tiệm nail, những nhà phân phối nhà sản xuất, sinh viên và các trường học trên khắp nước Mỹ đang hợp tác thành các đội ngũ tham gia chiến dịch tình nguyện Nailing It For America trong tình thần thiện nguyện rất bàng hoàng về lời tuyên bố bất ngờ của Thống Đốc Newsom cho rằng ca nhiễm COVID-19 đầu tiên làm dịch bệnh bùng phát trên khắp California đến từ 1 tiệm nail. Lời tuyên bố của Thống Đốc Gavin Newsom đã gây nhiều sự ngạc nhiên và thất vọng.





Từng là chủ một nhà hàng Thống Đốc hẵn phải biết đến những khó khăn của chủ các doanh nghiệp nhỏ như chủ của 11 ngàn tiệm nail ở California, phần lớn là sở hữu và điều hành bỡi những người Mỹ gốc Việt…

Trong phần phát biểu anh Mike Võ, Chủ tịch Hiệp hội Pro Nails ở Irvine, Calif cho biết,

“Khi đại dịch coronavirus xảy ra và khi tiểu bang có lệnh cách ly thì chúng tôi cảm nhận được sự buồn phiền và lo lắng trong ngành nail cũng như sự tuyệt vọng và sầu não mà gia đình chúng tôi trải qua khi rời bỏ quê hương bị chiến tranh tàn phá. Hôm thứ năm vừa qua, ngày 30 tháng 4, để tưởng nhớ sự đặt chân đến California của cộng đồng Việt Nam, chúng tôi đã vận động người Mỹ gốc Việt trên toàn quốc để chọn ngày đặc biệt trả ơn đất nước Hoa Kỳ đã cưu mang những người tỵ nạn sau khi Sài Gòn thất thủ vào năm 1975. Chương trình thiện nguyện ‘Nailing It For America’ đã đóng góp và chuyển giao hơn 120 ngàn khẩu trang y tế, 300 ngàn bao tay và hàng chục ngàn thiết bị bảo hộ cá nhân cùng với hơn 20 ngàn khẩu phần ăn của nhà hàng đến những nhân viên y tế và nhân viên tuyến đầu đang chống lại đại dịch COVID-19 tại miền Nam California…”





Trong buổi họp báo, ban tổ chức yêu cầu văn phòng Thống Đốc làm sáng tỏ vấn đề bằng cách cho chúng tôi biết dịch xãy ra từ tiệm nào, ở địa phương nào. Ngành Nail hy vọng được phối hợp chặt chẽ cùng Thống Đốc để các tiệm nail sớm hoạt đông trở lại,

Ban tổ chức họp báo mời Thống Đốc có cơ hội sẽ đến Nam California để thăm các cơ sở ngành nail.

Sau đó nhiều câu hỏi của các cơ quan truyền thông được đặt ra liên quan đến lời tuyên bố của ông Thống Đốc đã được ban tổ chức trả lời theo thực tế trong tình hình hiện tại.

Theo ban tổ chức thì những nguyện vọng yêu cầu kể trên sẽ chờ sự trả lời chính thức của văn phòng Thống Đốc trong thời gian tới.