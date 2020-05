Donald Trump Trong Mắt Thế Giới

Các cuộc thăm dò mới nhất từ các tổ chức quốc tế lâu đời, uy tín và độc lập hay thuộc các cơ quan truyền thông đã cho thấy sự giảm sút mức độ ủng hộ với tổng thống Donald Trump so với đôi tháng trước. Theo thăm dò của Gallup thì tỉ lệ chấp nhận việc điều hành của TT Trump hiện nay là 43 %, giảm 6 điểm so với hồi giữa tháng Ba là 49 %, mức cao nhất mà Trump từng đạt đến. Với thăm dò của Fox News thì sự ủng hộ TT Trump là 47 % so với sự không chấp thuận là 50% và thăm dò của Reuters/Ipsos thì mức ủng hộ Trump tương đương với Gallup, ở mức 42 %.

Các cuộc thăm dò tại Mỹ cho thấy rằng TT Trump chưa từng đạt tỉ lệ ủng hộ quá bán từ người dân Mỹ ở bất cứ cuộc thăm dò nào, chỉ ở tỉ lệ trung bình là 46%, chưa bao giờ đạt đến mức ủng hộ trung bình 53% dành cho các đời tổng thống tiền nhiệm từ năm 1945 cho đến nay. Tuy nhiên tỉ lệ ủng hộ TT Trump cũng không tụt giảm nhiều nhờ vào sự ủng hộ của nhóm cử tri trung kiên thuộc đảng Cộng Hòa hầu như không thay đổi trong hơn ba năm qua, với mức ủng hộ 93 % theo thăm dò mới nhất.

Tuy nhiên với thế giới là một câu chuyện khác hẳn khi mức độ tín nhiệm và thiện cảm dành cho tổng thống Hoa Kỳ hiện nay ở mức khá thấp so với tổng thống tiền nhiệm là TT Barack Obama cũng như giới lãnh đạo thế giới nói chung. Cuộc thăm dò này cũng tách biệt sự tin tưởng dành cho TT Trump và sự thiện cảm dành cho nước Mỹ, dù có sút giảm nhưng nhìn chung vẫn ở mức tích cực.

Cuộc thăm dò do Pew Research Center thực hiện tại 33 quốc gia, trong đó có nhiều đồng minh lâu đời của Hoa Kỳ cho thấy sự tin tưởng vào TT Trump là 31 % so với TT Obama là 67 % vào năm 2016. Hầu hết các quốc gia chủ chốt tại Châu Âu và Mỹ La Tinh đều đánh giá thấp TT Trump, đặc biệt tại Đức với tỉ lệ tín nhiệm chỉ ở 13 % và tại Mexico là 8 %. Một số quốc gia đồng minh lâu đời khác như Anh là 32 %, Pháp là 20 %, Canada là 28 %, Úc 35 %, Nhật 36 %... Tỉ lệ ủng hộ TT Trump khá cao ở các quốc gia như Do Thái là 71 %, Phi Luật Tân là 77 %, Kenya 65 % ...

Khi so sánh chỉ riêng năm lãnh đạo các cường quốc hiện nay thì TT Donald Trump cũng xấp xỉ Chủ Tịch Tập Cận Bình ở mức tín nhiệm là 29 % và 28 %. Thủ tướng Angela Markel của Đức được tín nhiệm cao nhất với tỉ lệ 46 %, tổng thống Pháp Emmanuel Macron được 41 % và tổng thống Nga Putin được 33 %. Tuy nhiên mức độ bất tín nhiệm TT Trump lại cao hơn cả Chủ Tịch Tập Cận Bình ở tỉ lệ 64 % so với 43 %, nằm cuối bảng trong năm lãnh đạo.

Như nói trên, cuộc thăm dò cho thấy mức độ tín nhiệm TT Trump khá thấp nhưng thiện cảm dành cho nước Mỹ vẫn ở tỉ lệ khá tích cực là 53 %, cho dù có sút giảm so với thời TT Obama là 64 %. Điều này cũng đúng tại Á Châu trước sự ảnh hưởng cùng chọn lựa giữa hai siêu cường quốc là Hoa Kỳ và Trung Cộng, cũng như giữa TT Donald Trump và Chủ Tịch Tập Cận Bình.

Sáu quốc gia chính tại khu vực Châu Á-Thái Bình Dương được thăm dò đều nghiêng về Hoa Kỳ so với Trung Cộng theo tỉ lệ ủng hộ là 68 % tại Nhật, 77 % tại Nam Hàn, 60 % tại Ấn Độ, 80 % tại Phi Luật Tân, 50 % tại Úc và 42 % tại Indonesia. Danh sách cuộc thăm dò này không có Việt Nam cùng các quốc gia Châu Á khác, tuy nhiên thăm dò cũng của Pew Research Center vào tháng 6 năm 2017 cho thấy tỉ lệ người dân Việt Nam nghiêng về Hoa Kỳ là 84 %, cao nhất Châu Á và cả các quốc gia trên thế giới trong các cuộc thăm dò.

Khi tách biệt xuống mức độ tin tưởng vào TT Donald Trump thì tỉ lệ này cũng xuống thấp theo tỉ lệ chung của các quốc gia trên thế giới đã kể bên trên như 36 % tại Nhật, 35 % tại Úc, 30 % tại Indonesia..., cao tại Phi Luật Tân với 77 % và Ấn Độ 56 %.

Điểm chung trong cuộc thăm dò này là sự tín nhiệm của thế giới dành cho cả TT Donald Trump và Tập Cận Bình đều rất thấp khi có đến 18 trong số 33 quốc gia cho thấy không tin tưởng Trump hay Tập trên chính trường thế giới, bao gồm cả người dân Mỹ. Chỉ có Phi Luật Tân và một số nước Châu Phi là tín nhiệm cả Trump và Tập Cận Bình với tỉ lệ trên dưới 40 %.

Dù không ảnh hưởng trực tiếp vào chính trường Hoa Kỳ nhưng sự ủng hộ và mức độ tín nhiệm của thế giới có thể cho thấy uy tín, khả năng cùng chính sách đối ngoại của tổng thống Donald Trump trong mắt người dân và trên chính trường thế giới hiện nay được đánh giá và nhìn nhận như thế nào.

05/08/2020

Nhã Duy

Chú: Pew Research Center là một tổ chức "think tank" độc lập, phi đảng phái và phi lợi nhuận đặt tổng hành dinh tại Washington D.C. Đây là cơ quan chuyên nghiên cứu và thăm dò về các vấn đề và xu hướng tại Hoa Kỳ và thế giới qua các cuộc thăm dò đại chúng và phân tích dữ liệu khoa học. Thăm dò cùng các số liệu của Pew đã được nhiều quốc gia và các tổ chức khắp thế giới sử dụng nhằm có thể điều chỉnh và thay đổi các giải pháp, chính sách dựa theo ý kiến đại chúng.