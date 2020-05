Tường Thuật Lễ Tưởng Niệm Quốc Hận 30-4 Lần Thứ 45 Trên Toàn Thế Giới

LS Nguyễn Quốc Lân và MC Quang Việt Tại đài Little Saigon TV

Little Saigon, 1 tháng 5, 2020. Vào đúng 4 giờ chiều giờ California ngày 30-4-2020, tức 6 giờ sáng giờ Việt Nam hôm sau, màn ảnh các đài truyn hình địa phương và các mạng truyền thông xã hội khắp nơi đã xuất hiện cảnh một con thuyền mong manh trôi nổi trên biển cả bao la, mở đầu cho một chương trình tưởng niệm đặc biệt được phát tuyến trực tiếp (online) trên toàn thế giới nhân ngày Quốc Hận 30 tháng 4 lần thứ 45 do Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Liên Bang Hoa Kỳ cùng vơi các cộng đồng, đoàn thể trên thế giới cùng nhau hợp tác tổ chức và tham dự.

Do ảnh hưởng của đại dịch Coronavirus toàn cầu, ngày kỷ niệm 30 tháng 4 năm nay đã không thể thực hiện như thường lệ từng địa phương theo hình thức và ngày giờ khác nhau như thường lệ. Theo bản thông báo đề ngày 15 tháng 4, 2020, của Ban Tổ Chức đã viết:

“Vì hoàn cảnh tránh dịch Coronavirus Vũ Hán đồng thời phối hợp hành động chung cho người Việt khắp nơi, lễ tưởng niệm Quốc Hận 30 tháng 4 lần thứ 45 sẽ được tổ chức đồng loạt và trực tiếp (online) trên các phương tiện truyền thông xã hội với sự tham dự và theo dõi của người Việt Nam trong và ngoài nước.

Ban tổ chức gồm sự phối hợp của Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Liên Bang Hoa Kỳ, các Cộng Đồng, Tổ Chức, Đoàn Thể tại các quốc gia và Việt Nam, đặc biệt ở vùng Littlle Saigon, Thủ Phủ của Người Việt Tỵ Nạn cộng sản”



Mở đầu chương trình, xướng ngôn viên Quang Việt với giọng trầm buồn giới thiệu cô Erlinda Dương, Chủ tịch CĐVN Nam Cali điều khiển lễ chào quốc kỳ Việt Nam và Hoa Kỳ. Kế đến là phút mặc niệm, lời cầu nguyện cho đất nước do Gs Nguyễn Thanh Giàu, đại diện Hội Đồng Liên Tôn VN tại Hoa Kỳ. Nghi thức đặt vòng hoa tưởng niệm các anh hùng tử sĩ do Ô. Lưu Văn Tươi, Chủ Tịch HĐGS CĐNVQGLBHK). Kế đến xướng ngôn viên giới thiệu tổng quát các tổ chức, cộng đồng, đoàn thể tham dự, danh sách được chạy nhanh trên màn ảnh. Phòng Zoom với đông ngưởi tham dự thỉnh thoảng được chiếu lên. Sau đó là các bài phát biểu của trưởng ban tổ chức, các dân cử, quý vị đại diện cộng đồng người Việt khắp nơi và từ Việt Nam, lần lượt:

Bs Đỗ Văn Hội dẫn vào chương trình khi nhắc lại chủ nghĩa CS xuất hiện tại Nga năm 1917 gây đại họa đỏ cho thế giới, vào Việt Nam năm 1954 tại miền Bắc và ngày 30 tháng 4 năm 1975 tại Miền Nam. Ông Nguyễn Văn Tánh, Chủ Tịch Hội Đồng Đại Biểu CĐNVQG/LBHK, Trưởng Ban Tổ Chức nói lên nỗi đau thương 45 năm sau ngày 30-4-1975, đã thay mặt ban tổ chức tuyên bố khai mạc lễ Tưởng Niệm. Hòa Thượng Thích Không Tánh thay mặt Hội Đồng Liên Tôn Việt Nam phát biểu từ trong nước.

Kế đến là các vị dân cử gốc Việt như Thị trưởng Tạ Đức Trí thành phố Westminster, dân biểu tiểu bang Cali ông Tyler Diep, Chánh lục sự quân Cam Hugh Nguyễn, đã nói lên cảm tưởng về ngày quốc hận 30-4-1975. Các vị dân cử gốc Việt cũng đã thể hiện được thành quả chính trị của cộng đồng tỵ nạn Việt Nam sau 45 năm. Một nghị quyết của Thượng Viện California công nhận Tháng Tư Đen được TNS Tom Umburg công bố để ghi nhận biến cố lịch sử Tháng Tư Đen và sự thành công và đóng góp của cộng đồng tỵ nạn Việt Nam tiạ California cũng như trên toàn thế giới.

Lần lượt đại diện các tổ chức, cộng đồng người Việt Quốc Gia / Tự Do trên thế giới đã phát biểu gồm cựu Thiếu Tướng Nguyễn Duy Hinh (nguyên Tư Lệnh Sư Đoàn 3 QLVNCH); BS Võ Đình Hữu (CT CĐVN Pomona, đồng CT kiêm Trưởng Ban ĐH HĐLKQNHNVN); GS Phan Thông Hưng, CT HĐCH/CĐNVQGLBHK; Ô. Nguyễn Văn Bon, CT Cộng Đồng Người Việt Tự Do Liên Bang Úc Châu; Ô. Trần Văn Đông, TTK Liên Hội Người Việt Canada; Bs Hoàng Thị Mỹ Lâm, CT Liên Hội Người Việt Tị Nạn Cộng Hòa Liên Bang Đức; Ô. Nguyễn Trung Châu, CT Tổng Hội Cựu Tù Nhân Chính Trị Việt Nam. Các bài phát biểu tuy ngắn gọn, nhưng súc tích trong khoảng 2 phút bày tỏ ý nghĩa ngày quốc hận 30-4 lần thứ 45 năm nay.

Xen kẽTgiữa những bài phát biểu là các hoạt cảnh, văn nghệ về Tháng Tư Đen gồm: Saigon - Một Thoáng 45 Năm của nhạc sĩ Trần Chí Phúc; nhạc cảnh Thuyền Tự Do do ban Tù Ca Xuân Điềm phụ trách; ca khúc Xin Đời Một Nụ Cười của nhạc sĩ Nam Lộc do Khánh Ly, Thế Sơn và Trần Thái Hòa hợp ca với phụ họa các cảnh cộng sản tàn phá, cảnh vượt biên, tù cải tạo… Tất cả đều diễn tả sự mất mát, đau thương, khổ ải của người dân miền Nam gây ra bởi Đảng Cộng Sản Việt Nam ngày 30-4-1975, vì thế được gọi là Tháng Tư Đen, hoặc Ngày Quốc Hận.

Nhiều đồng bào khắp nơi kể cả từ Việt Nam đã ghi danh tham dự lễ tưởng niệm qua phòng Zoom, nhưng vào giờ chót, phòng chỉ nhận được 100 thay vì 500 người như BTC dự trù do trục trặc kỹ thuật. Rất nhiều quý vị khác đành phải theo dõi qua hệ thống YouTube Channel QH2020 và các hệ thống truyền thông xã hội khác… Hình ảnh phòng họp Zoom thỉnh thoảng đã được chiếu lên để chứng tỏ sự tham dự trực tiếp của đại diện cộng đồng từ khắp nơi trên thế giới.

Một trang phòng họp Zoom

Chương trình được kết thúc bằng lời cám ơn và chia tay của Luật Sư Nguyễn Quốc Lân, đại diện Ban Tổ Chức.

Buổi lễ Tưởng Niệm 30 tháng Tư năm nay có một sắc thái đặc biệt do hoàn cảnh khó khăn, nhưng từ cái khó lại nảy sinh một cơ hội mới để mọi người khắp nơi cùng nhau bắt tay tổ chức một lễ tưởng niệm nhiều ý nghĩa. Có thể từ cơ hội này, người Việt Nam trên thế giới và quốc nội sẽ có dịp hợp tác trong tương lai.

Vì thời gian chuẩn bị quá ngắn, khả năng kỹ thuật còn hạn chế nên buổi tổ chức không tránh khỏi những khuyết điểm, Ban Tổ Chức đã ngỏ lời xin lỗi, rất mong đồng bào châm chước bỏ qua (xem Thư Cảm Tạ).