Thượng Nghị Sĩ Umberg Và Dân Biểu Berman Công Bố Dự Luật Bảo Vệ Sức Khỏe Cộng Đồng Và Quyền Bầu Cử Vào Tháng 11 Tới Đây

(Sacramento, CA) - Hôm nay, Thượng Nghị Sĩ Tom Umberg (D-Orange County), Chủ tịch Ủy ban Thượng viện về Bầu cử và Sửa đổi Hiến pháp, cùng Dân Biểu Marc Berman (D-Menlo Park), Chủ tịch Ủy ban Hạ viện về Bầu cử và Tái phân bổ, vừa công bổ gói Dự luật (SB423 và AB860) nhằm bảo vệ sức khỏe cộng đồng và quyền bầu cử trước cuộc Tổng Tuyển Cử 2020 sẽ xảy ra trong bối cảnh đầy lo ngại của đại dịch COVID-19.

Trong một bức thư gửi đến Thống đốc Gavin Newsom, Thượng Nghị Sĩ Umberg và Dân Biểu Berman bày tỏ mối quan tâm của họ về tác hại ngắn hạn và dài hạn bởi đại dịch COVID-19 đối với cuộc bầu cử tháng 11 năm 2020 sắp tới đây. Cũng trong bức thư, hai vị dân cử Quốc hội Tiểu bang đã công bố gói Dự luật do họ soạn thảo để bảo vệ sức khỏe cộng đồng và đồng thời đảm bảo được tính quan trọng và lâu dài của các quyền bỏ phiếu.

Nói cụ thể hơn, bức thư và gói Dự luật kèm theo quy định rắng tiểu bang phải gửi phiếu bầu cho tất cả cử tri đã ghi danh, cũng như các lựa chọn bỏ phiếu trực tiếp vẫn được tiếp tục cung cấp. Việc mở rộng phương thức bỏ phiếu qua thư (Vote-by-mail) là một thành phần quan trọng trong bất kỳ kế hoạch nào để giải quyết tình trạng khủng hoảng, nhưng tiểu bang California cũng vẫn phải nỗ lực trong việc cung cấp những trung tâm bỏ phiếu trực tiếp an toàn và vệ sinh cho nhân viên bầu cử cũng như tất cả cử tri. Bức thư cũng kêu gọi Thống đốc ban hành lệnh điều hành yêu cầu các cơ quan bầu cử phải gửi phiếu bầu đến tất cả cử tri cho cuộc bầu cử tháng 11. Yêu cầu này sẽ báo hiệu cho các quận hạt nên bắt đầu chuẩn bị đầy đủ phương tiện và vật liệu đả đảm bảo mọi cử tri đã ghi danh đều nhận được phiếu bầu, ngỏ hầu khi Dự luật này được chính thức thông qua thì mọi việc đã sẵn sàng. (Bức thư gửi Thống đốc được đính kèm với bản thông cáo báo chí này)

Thượng Nghị Sĩ Tom Umberg



Dự luật Thượng viện SB423 của Thượng Nghị Sĩ Tom Umberg sẽ yêu cầu chính quyền dân cử của Quận hạt thiết lập và duy trì một số tối thiểu địa điểm bỏ phiếu và trung tâm bầu cử cho cuộc tổng tuyển cử sẽ được tổ chức vào ngày 3 tháng 11 năm 2020. Các địa điểm bỏ phiếu phải an toàn và dẽ tiếp cận để đảm bảo quyền bỏ phiếu của cử tri cũng như sự an toàn cho tất cả người dân California. Đối với nhiều cử tri, dịch vụ bỏ phiếu riêng tư và độc lập phải được cung cấp sẵn tại các địa điểm bỏ phiếu.

"Cử tri cần những lựa chọn bỏ phiếu trực tiếp an toàn và lành mạnh vào tháng 11 này. Cho dù họ nhận được phiếu bầu bằng thư, nhưng vẫn phải có những địa điểm bỏ phiếu trực tiếp, đáng tin tưởng và an tâm để cung cấp các dịch vụ bầu cử cho cử tri như: ghi danh bầu cử ngay trong ngày bỏ phiếu, hỗ trợ ngôn ngữ với phiếu bầu, phụ giúp người khuyết tật bỏ phiếu, và nhiều việc khác." Thượng Nghị Sĩ Tom Umberg phát biểu.

Dân Biểu Marc Berman



Dự luật Hạ viên AB860 của Dân Biểu Marc Berman cũng mang nội dung yêu cầu mọi cử tri đã ghi danh phải nhận được phiếu bầu bằng thư trong cuộc bầu cử Tổng Thống tháng 11 này. Cơ hội bỏ phiếu trực tiếp vần phải có sẵn cho cử tri theo cách phù hợp với nhu cầu bảo vệ sức khỏe và sự an toàn của cử tri và nhân viên bầu cử.

Dân Biểu Berman nói:"Không một người dân California nào cần phải lựa chọn giữa việc bảo vệ an toàn và sức khỏe của họ với việc tham gia vào nền dân chủ của chúng ta. AB860 đạt được sự cân bằng phù hợp giữa việc cho phép người dân bỏ phiếu một cách an toàn từ nhà của họ cho đến việc đảm bảo họ vẫn an toàn khi muốn bỏ phiếu trực tiếp tại phòng phiếu."

Các nhóm vận động trong khắp tiểu bang đã hoan nghênh lời kêu gọi về kế hoạch toàn diện cho cuộc bầu cử an toàn và công bằng này.Đáp ứng lời kêu gọi cho cuộc bầu cử an toàn, công bằng và được sự tham gia động đảo của cử tri, các nhóm sau đây đã tham gia lực lượng vận động: Black Women for Wellness, Brennan Center for Justice, California Calls, California Donor Table, California Environmental Justice Alliance, California Labor Federation, California League of Conservation Voters, Center for Community Action and Environmental Justice, CHIRLA, Consumer Attorneys of California, Inland Empire United, NARAL Pro-Choice California, Power California and SEIU.

Thượng Nghị sĩ Tiểu bang, Đại tá (ret.) Tom Umberg đại diện địa hạt 34 bao gồm các thành phố Anaheim, Fountain Valley, Huntington Beach, Garden Grove, Long Beach, Los Alamitos, Midway City, Orange, Santa Ana, Seal Beach, và Westminster. Nghị sĩ Tom Umberg là một Đại tá đã về hưu thuộc Lục quân Hoa Kỳ, cựu công tố viên liên bang, và chủ doanh nghiệp nhỏ. Ông và phu nhân, Chuẩn tướng (ret.) Robin Umberg cư ngụ tại Orange County.

Dân Biểu Tiểu bang Marc Berman đại diện địa hạt 24 bao gồm phía Nam quận hạt San Mateo và phía Bắc quận hạt Santa Clara tại trung tâm Silicon Valley. Có thể tìm hiểu thêm về ông tại website: www.assembly.ca.gov/Berman.