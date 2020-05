Bí Mật Đằng Sau Cái Chết Của Các Bác Sĩ Chống Covid-19

Thông tin 3 bác sĩ Nga bí mật bị rơi từ những cao ốc bên Nga, trong không đầy một tuần, cùng cái chết tự tử của bác sĩ Lorna Breen ở Hoa Kỳ, đã làm nao núng thế giới. Tại sao họ chết và con số tử vong của bác sĩ và nhân viên y tế tăng cao trong những ngày dầu sôi lửa bỏng của đại dịch, là 1 câu hỏi được đặt ra trong 1 bài viết của đài truyền hình CNN. Họ bị giết hay nhảy lầu tự vẫn mà chính quyền Nga báo cáo là bị rơi ra từ cửa sổ của các cao ốc khiến hai người tử vong, người thứ ba, Alexander Shulepov, đang ở trong tình trạng nguy kịch. Khi được CNN hỏi nguyên nhân gây ra tai nạn, giới chức có thẩm quyền của Nga từ chối trả lời. Đài CBS thì gọi đó là những cái chết bí mật. Giới truyền thông có những bài bình luận phê phán điện Cẩm Linh và chính quyền Putin rằng họ đã che dấu sự thật.

Tuy nhiên báo Daily Mail và một vài trang mạng trong số mới nhất đã ghi nhận được phần nào nguyên nhân liên quan đến cái chết của họ.

Bác sĩ Natalia Lebedeva là trưởng khoa cấp cứu tại đơn vị y tế-vệ sinh số 2 ở Star City, thành phố Moscow, Nga. Bà đã tham gia điều trị cho các bệnh nhân nhiễm Coronavirus đầu tiên tại địa điểm này. Đây chính là nơi cư ngụ và đào tạo các phi hành gia.

Bệnh dịch lan nhanh và cấp trên cho rằng sự lây truyền xuất phát từ những bác sĩ đã lây qua các nhân viên y tế. Các đồng nghiệp của bà cho biết, bà đã phải đối mặt với những lời buộc tội từ cấp trên. Bởi họ cho rằng bà đã không thực hiện đủ các biện pháp đảm bảo an toàn cho nhân viên của mình, dẫn đến việc lây nhiễm. Trong số những người bị lây vi khuẩn COVID-19 có Olga Minina là giám đốc bệnh viện nơi Lebedeva làm việc. Vấn đề không rõ ràng là, liệu có bệnh nhân nào bị dính bệnh đã có tiếp xúc với các phi hành gia đã du hành vào trạm không gian quốc tế hay chưa? Chính bản thân bà cũng mắc bệnh dịch và được đưa vào bệnh viện điều trị. Bà đã nhảy lầu tự vẫn vào ngày 24 tháng Tư. Cấp trên của bà sau đó lại nói rằng bà chết vì một tai nạn ngã lầu thương tâm.

Vào ngày 25 tháng 4, Yelena Nepomnyashchaya, 47 tuổi, bác sĩ trưởng của bệnh viện cựu chiến binh ở Krasnoyarsk Krai, đã rơi ra từ cửa sổ tầng năm trong cuộc họp hội nghị điện đàm với các nhà lãnh đạo của khu vực. Trong buổi họp, bà phàn nàn về việc thiếu thiết bị y tế và phản đối việc sử dụng các bệnh viện theo kế hoạch của cấp trên cho các bệnh nhân Coronavirus. Nhà chức trách đã phủ nhận việc bà tham dự cuộc họp nói trên vào thời điểm bà bị ngã. Nepomnyashchaya chết vì những vết thương rơi từ độ cao vào ngày 1 tháng 5.

Người rơi từ cửa sổ cao ốc thứ ba là bác sĩ Alexander Shulepov vào ngày 2 tháng 5, Alexander Shulepov rơi ra khỏi cửa sổ sau khi làm một video cùng đồng nghiệp là bác sĩ Alexander Kosyakin. Trong video này cả hai phàn nàn rằng bác sĩ trưởng tại bệnh viện đã buộc họ tiếp tục làm việc, mặc dù Shulepov đã thử nghiệm dương tính với COVID- 19. Họ mặc quần áo bác sĩ để chứng minh họ không nói xạo và đang làm việc trong một tình trạng vô cùng nguy hiểm vì đã dính virus có thể lây cho đồng nghiệp và người khác. Ba ngày sau, Shulepov rút lại những phát biểu trước đó của mình, bằng cách chữa lại rằng "tôi bị xúc động quá" trong một đoạn video thứ hai. Video này có mặt vị bác sĩ trưởng của bệnh viện và ông ta cho biết nhân viên y tế của ông dù làm vẫn có đủ thiết bị y tế để bảo vệ sự an toàn.

Rất hiếm có các trường hợp những bác sĩ rơi từ cửa sổ ở Nga, nhưng Shulepov là nhân viên y tế thứ ba rơi ra khỏi cửa sổ ở nước này trong tuần qua.

Có những thông tin đưa ra không rõ ràng về việc gì đã xảy ra với ba bác sĩ này, nhưng ai cũng thấy rõ là các bệnh viện trên khắp nước Nga đang chịu áp lực từ điện Kremlin mà chính phủ Nga luôn tìm cách để chứng minh rằng họ có thể đối phó hữu hiệu với sự bành trướng của bệnh dịch. Tình trạng thiếu thốn thiết bị y tế xảy ra trên toàn thế giới, Nga cũng không ngoại lệ. Sự lây nhiễm giữa các bác sĩ, nhân viên y tế và bệnh nhân dĩ nhiên là điều không thể tránh khỏi. Thủ tướng Mikhail Mishustin hiện đang tự cách ly tại một cơ sở y tế trị Coronavirus, như Bộ trưởng Xây dựng Vladimir Yakushev và một trong những đại biểu của ông. Nga đã báo cáo số lượng ca Coronavirus tăng cao trong vài ngày qua, đạt tới trên 155 ngàn 370 ca nhiễm. Nga hiện có số ca Coronavirus được báo cáo chính thức cao thứ 6 trên thế giới.

Tình trạng các bệnh nhân cũng không khá hơn các bác sĩ là bao. Một phụ nữ 48 tuổi đã bị nhân viên y tế đuổi về nhà từ một bệnh viện ở Moscow và chết vài phút sau đó trên một chiếc ghế dài bên ngoài tòa nhà của cô. Một người đàn ông 75 tuổi cũng được xuất viện tại Moscow và bất tỉnh, được những người hàng xóm phát hiện ở lối vào tòa nhà của ông. Lực lượng vũ trang Nga đã báo cáo hơn 2.900 trường hợp Coronavirus và hơn 3.000 công nhân tại cánh đồng Gazpromftime Chayandinskoye ở Yakutia đã nhiễm virus này.

Trước, trong và sau những cơn đại dịch, luôn luôn có sự che đậy nhiều sự thật từ những cơ quan hay giới chức có trách nhiệm và thẩm quyền ở khắp nơi trên thế giới. Ở Trung Quốc, bác sĩ nhãn khoa Li Wenliang, là người can đảm đã gióng tiếng chuông cảnh báo dịch bệnh đầu tiên bất chấp sự giấu kín của chính quyền. Ông đã bị bí mật đưa đi và được báo cáo chết vì virus sau đó. Sự dối trá được trả giá bằng mạng sống của con người ngày càng nhiều.

Không biết cái chết được ghi nhận là tự tử của bác sĩ Lorna Breen ở Mỹ, không biết có sự thật nào được dấu đi không? Trong một buổi trò chuyện cùng giới truyền thông gần đây nhất, em gái cô tiết lộ. Ngoài áp lực từ công việc và các cái chết của đồng nghiệp, một trong các nguyên nhân đã gây ra cái chết của chị cô là vi khuẩn đã tác hại não cô sau khi cô hồi phục từ cuộc chiến với dịch bệnh. Cô yếu đến nỗi không thể đứng lên nổi. Nó biến tinh thần con người thành tiêu cực. Như chúng ta đã biết, sau khi hồi phục từ một dịch bệnh, người bệnh sẽ bị ảnh hưởng dài lâu với các chứng bệnh như phổi bị hư hại, ho, hoen suyễn và khó thở. Kể cả chứng Acute respiratory distress syndrome (ARDS), lại có thêm rủi ro của những chứng bệnh tâm thần như PTSD, lo lắng và trầm cảm. Ngoài ra tim và thận cũng bị hư hại. Là một bác sĩ thấy được hậu quả và trải nghiệm qua những hậu chấn của bệnh dịch, có lẽ tự tử là giải pháp tốt nhất mà bác sĩ Lorna chọn để đi tìm sự an bình vĩnh cửu.



Trịnh Thanh Thủy





