Nhóm Hoa Hậu Từ Thiện May Khẩu Trang Tặng Cho Những Người Vô Gia Cư

Trong mấy ngày cuối tuần vừa qua, nhóm Hoa Hậu Từ Thiện đã đến thành phố Costa Mesa và những nơi phát thức ăn từ thiện để tặng khẩu trang cho người vô gia cư. Những khẩu trang này do Nhóm HHTT may lấy.

"Mỗi người chúng ta nên trở thành những chiến sĩ tuyến đầu phòng bệnh COVID 19 bằng cách ở nhà và đeo bảo vệ cá nhân khi ra ngoài", trả lời của ông Lộc Đỗ trưởng ban điều hành nhóm Hoa Hậu Từ Thiện (HHTT) về hiện trạng lây lan bệnh dịch trong cộng đồng.





Trong bối cảnh hỗn độn của bệnh dịch hoàn hành trên thế giới, người tị nạn Việt Nam khắp nơi đã có rất nhiều những cử chỉ đẹp đối với những quê hương thứ hai với tinh thần “Bầu ơi thương lấy bí cùng tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn” và “Ăn cây nào rào cây đó”. Tại Hoa Kỳ ngành nail Việt khắp nơi đã thu gom những khẩu trang đang dùng cho tiệm của họ tặng cho các nhà thương chống sự thiếu hụt cho ngành y tế trên toàn quốc. Hơn nữa một số anh chị đã biến tiệm nail trở thành nơi sản xuất khẩu trang, những nón che mặt để tặng cho những nơi cần. Trong cộng đồng người Việt tại Hoa Kỳ có rất nhiều hội nhóm, cá nhân cũng tự góp công, góp của tuy có rất nhiều khó khăn về tài chánh, về định thần tâm lý cho cuộc sống phù hợp với hoàn cảnh cách ly xã hội chống dịch bệnh. Cộng đồng gốc Việt bằng nhiều cách tận dụng thời gian rảnh rỗi ở nhà làm những công tác từ thiện và thiện nguyện như may những khẩu trang vải tặng cho những cơ sở y tế, sở cảnh sát, cơ quan nhà nước, những viện dưỡng lão, những người cao niên v.v...





Cô Helen Nguyễn trưởng ban tổ chức Miss Vietnam Organization (MVO) nghĩ rằng chúng ta nên quan tâm việc "Phòng Bệnh Hơn là Chữa Bệnh, vì một cộng đồng khỏe mạnh là cộng đồng không lây nhiễm, một cộng đồng có khả năng bảo vệ mình và cứu giới bác sĩ, y tá của mình". Những hành động nhỏ của mỗi cá nhân như chịu khó ở nhà, và chỉ khi ra đường lúc cần thiết thì nên đeo những bảo vệ cá nhân như khẩu trang, găng tay, kiếng che mặt v.v... những hành động nhỏ ấy nó có thể sẽ quyết định được cho cuộc sống của nhiều người khác và nhất là sẽ gián tiếp bảo vệ cho ngành y tế an toàn hơn.

"Chủ trương của nhóm Hoa Hậu Từ Thiện, một phần tử của tổ chức MVO là nâng cao tinh thần phòng bệnh và chúng tôi coi sự phòng bệnh là công việc đầu tiên mọi người nên quan tâm, vì khi bảo vệ không khéo dẫn tới bị bịnh mới gặp bác sĩ thì coi như là đi tới giai đoạn cuối." Trưởng nhóm điều hành ông Lộc Đỗ giải thích. Ngoài khuyến khích tinh thần phòng bệnh trong những ngày qua các cô Hoa Hậu Từ Thiện đã cố gắng may và vận động riêng trong nhóm để có những khẩu trang phát cho những người kém may mắn.





Diễm Võ, Hoa Hậu Từ Thiện của nhóm vui mừng khoe những khẩu trang cô xin được cho những người kém may mắn từ một số nhà hảo tâm may khẩu trang từ thiện trong cộng đồng. Là một người trong ban điều hành của nhóm HHTT phụ trách ngoại vụ, Hoa Hậu Diễm Võ cũng như bao nhiêu người ở nhà chống dịch. Cô tâm sự những ngày đầu thật buồn chán vì chi phí này nọ nhiều mà không làm gì ra tiền, suốt ngày chỉ nghĩ tới ăn gì bữa này, uống gì bữa nọ. Cô bảo ở nhà lâu ngày đầu óc sẽ bị "ú mụ ra" nên mình tự kiếm công việc gì đó có ý nghĩa để thăng tiến bản thân trong khi có thời gian nhiều như hiện nay.





Diễm cho biết công tác hàng năm của nhóm cho những người kém may mắn là tặng họ những món quà vào mùa đông, mùa hè và những dịp lễ như chăn mền, nón, vệ sinh cá nhân, quần áo, bao tay ấm v.v…, những công việc thiện nguyện đó nhóm HHTT gọi là "Những Món Quà Ấm Áp" (Gifts That Cares). Trong hoàn cảnh chống dịch lây lan hiện nay, tổ chức Miss Vietnam Organization đang thực hiện kế hoạch “Wear Mask Save Lives Project”. Miss Vietnam Organization là tổ chức mẹ của nhóm Hoa Hậu Từ Thiện đặc biệt quan tâm tới những người kém may mắn trong mùa dịch này vì đa số họ là những người vô gia cư và là những thành phần dễ lây lan nhất trong cộng đồng nên những vật bảo hộ cá nhân như khẩu trang, kiếng che mặt, bao tay, nước thoa tay khử trùng, v.v... là những bảo hộ cá nhân rất cần thiết giúp họ tránh bệnh.

Minh Thi Võ, Hoa Hậu Từ Thiện của nhóm với vai trò phát ngôn viên của tổ chức Miss Vietnam Organization nói bình thường thấy chiếc khẩu trang nhỏ bé nên nghĩ may nó đơn giản và công việc may khẩu trang không gì khó khăn. Nhưng thực tế để có số lượng nhiều khẩu trang lớn, Hoa Hậu Minh Thi phải rất kiên nhẫn ngồi máy may nhiều giờ mỗi ngày để các thiện nguyện viên phát cho người vô gia cư. Là một trong những người phụ trách đứng lớp chánh của nhóm giúp các em học sinh diễn Fashion Show và múa cho nhóm Thiếu Nhi Hoa Hậu Từ Thiện, trong thời gan cách ly xã hội này ngoài việc tập hát, tập múa ở nhà Hoa Hậu Minh Thi cũng dành rất nhiều thời gian quan tâm cầu nguyện cho thế giới qua cơn đại dịch.

Hoa Hậu Phước Đinh với vai trò nội vụ của nhóm nói "với một tấm vải, một cây kim là ai cũng có thể làm được một cái khẩu trang bảo vệ cho mình". Hoa Hậu Phước Đinh nhấn mạnh việc quan trọng nhất hiện nay là làm sao cho mọi phần tử trong cộng đồng hiểu rõ tầm quan trọng của việc phòng ngừa lây lan bệnh dịch và những cách thức đơn giản như rửa tay thường xuyên, đeo khẩu trang, đeo kiếng che mặt v.v... Một người không biết mình mắc bệnh có khả năng lây nhiễm cho cả chục ngàn người trong thời gian rất ngắn nếu không thi hành những phương pháp phòng ngừa lây nhiễm cho người khác. Chúng ta nên khuyến kích tất cả mọi người phải trở thành những anh hùng phòng lây lan dịch bệnh, và luôn kiên định rằng sự hi sinh của mình chắc chắn sẽ cứu sống rất nhiều người, và những người ảnh hưởng trực tiếp là những người cao niên, những người có bệnh lý hiểm nghèo và những chiến sĩ áo trắng phục vụ tại những cơ sở y tế.





Phước Đinh tâm sự cô cảm thấy bất lực trong thời gian đầu vì mình không có máy may trong nhà khi muốn giúp xã hội. Cô nói thực ra trên mạng online có nhiều phương thức làm khẩu trang với những vật dụng sẵn có trong nhà như làm bằng khăn quấn đầu (bandanas), chiếc vớ, áo thun, v.v... để bảo vệ cho mình và gia đình trước khi kiếm được đồ bảo vệ cá nhân. Nếu mình ỷ y không có gì đeo phòng bị khi ra ngoai có thể mình đã bị nhiễm bệnh trước khi tìm được cái khẩu trang.

Cô nghĩ rằng nếu một người tốn 1 giờ làm được1 cái khẩu trang, nếu có 7 tỉ người biết làm thì chỉ trong một tiếng đồng hồ trên thế giới sẽ có 7 tỉ chiếc khẩu trang cho tất cả mọi người chống dịch.

Helen Nguyễn trưởng ban tổ chức Miss Vietnam Organization trân trọng thay mặt tất cả thành viên kêu gọi những hội nhóm và cá nhân trong cộng đồng đã may khẩu trang tặng cho những nơi như nhà thương, viện dưỡng lão, những người cao niên v.v... xin giúp thêm cho những người kém may mắn, những người vô gia cư có những khẩu trang phòng bệnh cho họ và giúp cộng đồng chung được khỏe mạnh hơn. Ban tổ chức nhóm Thiếu Nhi Hoa Hậu Từ Thiện cũng xin chi ân tất cả thiện nguyện viên, những nhà tài trợ và các phụ huynh có lòng giúp những công tác ý nghĩa của tổ chức trong thời gian vừa qua.

Quý vị quan tâm tới những công tác thiện nguyện, xin vui lòng liên lạc với nhóm Hoa Hậu Từ Thiện tại số phone 714-868-1751 (Lộc Đỗ), qua email hoahaututhien@gmail.com, website:www.hoahaututhien.org, MXH fb: www.fb.com/hoahaututhien

Thanh Linh

Email: thanhlinhtran88@gmail.com