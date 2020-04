Nam Hàn Nói Kim Jong Un Còn Sống Và Khỏe Giữa Lúc Tin Đồn Về Kim Gia Tăng

Các tàu chiến Hoa Kỳ đã lái vào vùng biển tranh chấp tại Biển Đông, theo các nhà phân tích quân sự, nêu bật sự cứng rắn trong hàng hải và sự tranh đua mạnh giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc, ngay cả trong lúc thế giới đang phong tỏa vì vi khuẩn corona, theo bản tin hôm Thứ Ba của báo the New York Times cho biết. Một tàu tấn công đổ bộ, và tuần dương hạm phi đạn dẫn đường Bunker Hill của Mỹ đã vào vùng biển Mã Lai. Cùng lúc, một chiếc tàu TQ đã ở trong khu vực này mấy ngày đang theo một tàu công ty dầu quốc doanh Mã Lai đang thực hiện việc khai that dầu. Các tàu chiến TQ và Úc cũng tăng cường trong vùng biển gần đó, theo các chuyên gia quốc phòng cho biết.