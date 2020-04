Thông Báo Số 3 Của Ban Tổ Chức Lễ Tưởng Niệm Quốc Hận: Danh Sách Các Cơ Quan Truyền Thông Trực Tiếp Phổ Biến Chương Trình

Tính đến ngày 25 tháng 4, 2020, nhiều cơ quan truyền thông đã đồng ý trực tiếp phổ biến chương trình lễ Tưởng Niệm 30 tháng 4 để đồng hương khắp nơi trên thế giới cùng một lúc vào ngày thứ năm, 30 tháng 4, lúc 4 giờ chiều tại California, 6 giờ chiều tại Texas , 7 giờ tối tại New York, 1 giờ sáng thứ sáu tại Âu Châu, 6 giờ sáng tại Việt Nam và Á Châu và 9 giờ sáng tại Melbourne Úc Châu.





Dưới đây là danh sách sở khởi các hệ thống để quý đồng hương có thể theo dõi trực tiếp:





Các Phương Tiện Truyền Thông toàn cầu:

YouTube: QH2020, LittleSaigonTV Official, VietFaceTV, VietTV24, VNATV, Central Broadcasting Network, IBCTV, VietnewsTV. FaceBook: QH2020, LSTVlive, VNATV, IBCTV, VietnnewsTV. Galaxy 19: LSTV, IBCTV, Viet News TV (San Diego). UNO App: CBN TV. VietTV24 App: LSTV, VNATV. Direct TV: Vien Thao TV, Ch. 2035





Địa Phương: (Nam Cali) LSTV 56.10 & 14.2, LittleSaigonTV.com, VietFace TV 57.2, VNA-TV 57.3, AVA TV 57.8, Viet Pho TV 57.10, IBCTV 18.12 & 14.7, VietMedia 57.17, CBNTV 14.5 & Radio AM 1510;

(Bắc Cali) Viettop TV 16.7, IBCTV 16.12 & Radio AM 1290; (San Diego) Viet News TV Spectrum Ch. 19. Radio: (Seattle) AM 1300, (Portland) AM 1550, (Dallas) AM 1460 & (Dallas) AM 1460.





Cách thức tham dự trực tiếp:

- Quý vị lãnh đạo Tôn giáo, Cộng Đồng, Đoàn Thể, Tổ Chức có thể ghi danh tham dự trực tiếp (zoom) xin bấm vào đây: https://forms.gle/NVcESNdkyN8W8U8H8. Nếu không ghi danh trước sẽ không thể tham dự qua Zoom được. Chỉ có quí vị lãnh đạo cộng đồng, tổ chức mới được mời sau khi ghi danh.





- Quý Cơ quan truyền thông có thể hợp tác giúp ban tổ chức truyền đi trưc tuyến (share chương trình live) buổi lễ, xin liên lạc với Ban Tổ Chức hay bấm vào đây: https://forms.gle/AkRDfGgaa3qkVuAZ7





- Đồng hương trong và ngoài nước có thể theo dõi trực tiếp buổi lễ xin vào các hệ thống truyền thông trên đây (Danh sách này sẽ được cập nhật mỗi ngày trên website của BTC ở địa chỉ www.qh2020.org.)





Chương trình lễ tưởng niệm có thể sẽ được chiếu lại vào các giờ khác sau đó. Xin liên lạc với các đài liên hệ. Mọi chi tiết khác, xin vui lòng liên lạc với ban tổ chức, hoặc vào trang mạng: https://qh2020.org/





Trân trọng,

Hải ngoại, ngày 25 tháng 4 năm 2020

TM. Ban Tổ Chức





Ô. Nguyễn Văn Tánh: 347- 481-8283, tanhnguyen1947@yahoo.com; GS. Phan Thông Hưng:

616-929 9999, Fed.Vac.Usa@gmail.com; LS. Nguyễn Quốc Lân: 714-891-1901, vietlaw@vietlaw.com;

BS. Đỗ Văn Hội: 407-234-3596, hoivando@gmail.com

Ô. Trần Long (Kỹ Thuật): TranlongSHCD@gmail.com, tel 408-515-2797.