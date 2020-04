Thành Phố Westminster Ra Lệnh Buộc Nhân Viên Các Cơ Sở Kinh Doanh Mở Cửa Vì Nhu Cầu Cần Thiết Phải Mang Khẩu Trang

Với nỗ lực tiếp tục thực hiện các biện pháp bảo vệ y tế chung của cộng đồng, Bà Sherry Johnson, Tổng Điều Hành tạm thời của thành phố đã ra chỉ thị Executive Order EO-03, đòi hỏi nhân viên các cở sở thương mại đang mở cửa vì nhu cầu cần thiết trong mùa đại dịch phải đeo khẩu trang.

Chỉ thị này có hiệu lực ngay lập tức và buộc tất cả chủ nhân và người điều hành cơ sở có 4 nhân viên trở lên và có tiếp xúc hoặc quan hệ trực tiếp với khách hàng đều phải mang khẩu trang. Các công ty phục vụ nhu cầu cần thiết được nhận định theo Cơ Quan An Ninh Mạng và Bộ An Ninh Quốc Gia Hoa Kỳ. (U.S. Department of Homeland Security’s Cybersecurity and Infrastructure Security Agency).

Chỉ thị này cũng khuyến khích người điều hành chủ nhân cơ sở thương mại cho nhu cầu cần thiết phải đòi hỏi khách hàng đeo khẩu trang. Ngoài ra cũng đề nghị các cửa tiệm bán tạp hóa nên định giờ mở cửa đặc biệt dành cho những người lớn tuổi, thành phần có nguy cơ nhiễm bịnh cao và được đề nghị không nên ra khỏi nhà nhiều.

Như đề nghị bởi Bộ Y Tế Tiểu Bang và Quận Cam, những ai mang khẩu trang nên sử dụng vật dụng làm bằng vải như áo thun hoặc từ khăn quàng, khăn tắm, có thể đã may sẵn hoặc làm tại nhà, thay vì dùng loại N-95, khẩu trang dành riêng cho nhân viên y tế hoặc những người phải trực diện tuyến đầu.

Thành phố tiếp tục kêu gọi cư dân những ai có nhu cầu cần thiết phải ra ngoài họặc những người làm việc trong thành phố nên mang khẩu trang, thực hiện việc nên tránh xa nhau theo khoảng cách và rửa tay thường xuyên.