Coronavirus Từ Đâu Ra: Bí Mật, Giả Thuyết, Khoa Học

Vi khuẩn corona.



Câu chuyện về nguồn gốc phát sinh ra vi khuẩn corona gây đại dịch toàn cầu đang ngày càng sôi nổi và gay cấn đi từ bí mật tăm tối của chế độ cộng sản TQ đến các giả thuyết, điều tra và nghiên cứu khoa học.

Người đầu tiên báo động rất sớm về vi khuẩn corona có thể bị rò rỉ từ phòng thí nghiệm ở Vũ Hán là một chuyên gia vũ khí sinh học Do Thái Dany Shoham.

Báo the Washington Times đã đưa tin hôm 25 tháng 1 rằng một chuyên gia vũ khí sinh học Do Thái cho rằng vụ truyền nhiễm vi khuẩn corona trên toàn cầu có thể đã bắt nguồn từ một phòng thí nghiệm ở Vũ Hán liên hệ với chương trình vũ khí sinh học bí mật của Trung Cộng, theo báo the Washington Times cho biết hôm 25 tháng 1.

Viện Virology tại Vũ Hán là nơi duy nhất được tuyên bố tại TQ có khả năng làm việc với vi khuẩn, theo phóng viên an ninh quốc gia Bill Gertz viết như thế.

Dany Shoham, cựu sĩ quan tình báo quân sự của Do Thái, cáo buộc phòng thí nghiệm nói trên cũng có liên hệ tới chương trình vũ khí sinh học bí mật của Bắc Kinh.

“Một số các phòng thí nghiệm tại viện này đã có thể bị dính tới, trong lãnh vực nghiên cứu và phát triển, trong vũ khí sinh học của TQ, ít nhất là về mặt tài sản, nhưng không phải là cơ sở chính của sự liên kết BW của TQ,” theo Gertz cho biết.

TQ đã bác bỏ việc có bất cứ vũ khí sinh học tấn công nào; Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ cho biết hồi năm ngoái rằng họ nghi có loại vũ khí bí mật như thế, theo Gertz cho hay.

“Về nguyên tắc, sự xâm nhập của vi khuẩn ra bên ngoài có thể xảy ra do rò rỉ hoặc là một bệnh nhiễm trùng bên trong không được chú ý của một người thường đi ra khỏi cơ sở có liên quan,” the Shoham nói với Gertz. “Đây có thể là trường họp với Viện Virology tại Vũ Hán, nhưng cho đến nay không có bằng chứng hay chỉ dấu gì đối với sự kiện như thế.”

Hơn 2 tháng sau, báo The Mail tại Anh ra ngày Chủ Nhật, 5 tháng 4 nói rằng các viên chức của chính phủ Boris Johnson tin rằng đây vẫn là giải thích đúng nhất, điều “không còn có thể bỏ qua” là sự rò rỉ từ một phòng thí nghiệm thực sự đã gây là dịch bệnh.

Một thành viên của ủy ban khẩn cấp của các viên chức cao cấp của chính phủ Anh, COBRA, nói với tờ báo rằng, “Có quan điểm thay thế khả tín dựa trên bản chất của vi khuẩn. Có lẽ không phải ngẫu nhiên là có một phòng thí nghiệm tại Vũ Hán. Điều đó không thể bỏ qua.”

Có 2 phòng thí nghiệm khoa học nằm gần Vũ Hán nơi các nhà khoa học tin là đã thực hiện các cuộc thử nghiệm về vi khuẩn corona, đó là Viện Vi Khuẩn Học, và Trung Tâm Kiểm Soát Bệnh Tật Vũ Hán.

Cả hai nằm trong vòng 10 dặm, tức 16 kilômét, của chợ bán thú vật nơi được tin đã khởi sinh bệnh dịch.

Các báo cáo đến khi Thủ Tướng Anh Johnson đã vào bệnh viện vì “các triệu chứng dai dẵng” của vi khuẩn corona.

Các nhà khoa học không đồng ý có phải phòng thí nghiệm đã vô tình rò rỉ là giải thích phù hợp hay không.

Một nhà sinh vật học là người tin rằng điều đó không thể bị loại trừ là Giáo Sư Richard Ebright thuộc Viện Vi Sinh Học Waksman của Đại Học Rutgers.





Cơ sở của Viện Nghiên Cứu Vi Trùng Học Vũ Hán tại TQ.(nguồn: www.nypost.com ) Ebright được trích trong Báo Atomic Scientists nói rằng nhiều nhà khoa học tại Vũ Hán là những ngường đã làm việc về vi khuẩn corona chỉ có “những bảo vệ tối thiểu” để chống lại truyền nhiễm.



Trong những ngày gần đây, các đồng minh của Tổng Thống Donald Trump, đã nắm bắt được câu chuyện về nguồn gốc thay thế cho vi khuẩn corona: dịch bệnh này xuất hiện từ bên trong phòng thí nghiệm Trung Quốc, không phải ở ngoài chợ, theo báo Politico cho biết hôm 17 tháng 4.

Câu chuyện kể cơ bản như một cốt truyện phim tồi tệ, và đi tới điều gì đó như là một cách nào đó vi khuẩn đã thoát ra từ một phòng thí nghiệm tại thành phố Vũ Hán thuộc tỉnh Hồ Bắc của Trung Quốc nơi dịch bệnh này lần đầu tiên xuất hiện vào cuối năm 2019. Các nhà nghiên cứu ở đó đang nghiên cứu các loại vi khuẩn corona từ dơi nguy hiểm và các quy trình an toàn tại cơ sở này không nghiêm ngặt như lẽ ra phải có. Chính phủ Trung Quốc sau đó che đậy sự việc, đổ lỗi cho một chợ hải sản gần phòng thí nghiệm đã phát động đại dịch và từ chối cho phép bất kỳ cuộc điều tra độc lập nào.

Sự khác biệt về lý thuyết này, từng được thúc đẩy bởi chỉ một số ít những người cứng rắn chống Trung Quốc, giờ đây đang bị thả rông không ngừng mỗi đêm trên Fox News, mà tổng thống rất thích xem. Chính ông Trump đã đưa ra những ám chỉ mơ hồ đối với khái niệm thoát ra từ phòng thí nghiệm. “Còn nhiều điều hơn nữa chúng tôi nghe câu chuyện này,” theo ông nói với các phóng viên khi được hỏi về điều đó trong một cuộc họp báo của lực lượng chống vi khuẩn corona tuần trước. Nhưng các viên chức khác, đáng chú ý là Ngoại Trưởng Mike Pompeo, đã tiếp sức thêm niềm tin và hiện đang thúc ép Bắc Kinh trả lời.

Nếu có một cuộc tranh cãi rằng điều đó dường như được thiết kế trong phòng thí nghiệm để lan truyền trên mạng, thì nó lại là một cuộc tranh luận. Các nhà khoa học phần lớn hoài nghi về ý tưởng này, cũng như các viên chức quốc phòng hàng đầu, nhưng nó đã mang lại cho những người ủng hộ tổng thống một điểm nói chuyện mới đầy lôi cuốn khi họ tìm cách làm chệch hướng đổ lỗi cho đại dịch tại Hoa Kỳ. Và nó đã tạo ra một điểm đòn bẩy mới để mở khóa dữ liệu khoa học mà Bắc Kinh đã giữ kín cho đến nay.

Các cơ quan tình báo Mỹ không bác bỏ ý tưởng này hoàn toàn; họ đã kiểm tra lý thuyết trong nhiều tháng, nói rằng người báo cáo về tin tình báo, và ủy ban tình báo quốc hội đã hỏi các cơ quan khác nhau xem có bằng chứng vững chắc để hỗ trợ hay không. Cho đến nay, không có, theo nhiều nguồn tin quen thuộc với vấn đề này nói với POLITICO. “Không có sự đồng thuận,” theo một số viên chức chính phủ cho biết. Một cựu viên chức tình báo cấp cao cho biết rằng theo sự hiểu biết của ông thì tin tức về phòng thí nghiệm Vũ Hán cho biết rằng là nguồn gốc của vi khuẩn “là không có kết luận gì cả.”

Cuộc tìm kiếm nguồn gốc của vi khuẩn đã được thực hiện dù khó khăn hơn bởi sự kiện rằng ngay cả Bắc Kinh cũng không biết sự thực, theo một trong những người báo cáo cho biết, và không có vẻ tìm hiểu về điều đó. Nếu không có sự phát hiện, có độ tin cậy cao đối với nguồn gốc vi khuẩn, cộng đồng tình báo khó có thể làm mất hoàn toàn khả năng nó lây lan sau khi một thử nghiệm trong phòng thí nghiệm bị trục trặc.

“Những ‘con diều hâu’ TQ đã cho thấy phòng thí nghiệm Vũ Hán là nguồn gốc của đại dịch từ lúc đầu,” theo cựu chiến lược gia trưởng của Bạch Ốc là Steve Bannon, người mô tả đại dịch như là “lò sinh học Chernobyl” của Đảng Cộng Sản TQ.

Bannon là một trong những thành viên của các nhà phê bình Trung Quốc nghiêm khắc, người đã thúc giục tổng thống sử dụng thời điểm này để sắp xếp lại một cách cơ bản mối quan hệ của Washington với Bắc Kinh. Nhưng Trump đã trì hoãn, là sự phản ánh cho thấy Hoa Kỳ cần sự giúp đỡ của Trung Quốc trong việc cung cấp vật liệu y tế quan trọng. “Bạn không còn thấy Trump gọi nó là vi khuẩn Trung Quốc hay vi khuẩn Vũ Hán nữa bởi vì tôi nghĩ rằng ông ấy nhận ra rằng nó thật ngu ngốc để làm điều đó bởi vì chúng ta cần sự giúp đỡ của Trung Quốc,” theo một người thân cận với Bạch Ốc cho hay.

“Bạch Ốc có điệu nhảy tinh tế để thực hiện ở đây vì rõ ràng tổng thống có sự nhạy cảm ngoại giao và mối quan hệ rất đa dạng với Trung Quốc mà ông phải bén nhạy, theo một viên chức chính quyền khác cho biết. “Nhưng tôi nghĩ rằng bạn đã và sẽ tiếp tục thấy các bộ phận khác của chính phủ liên bang tiến xa hơn một chút về vấn đề này,” thêm nữa, “DOD và Bộ Ngoại Giao đã nghiêng về phía trước nhiều hơn và theo thiết kế.”

Pompeo là tiếng nói mạnh nhất, công khai áp lực chính quyền TQ “hãy để cho thế giới vào, hãy để cho các khoa học gia thế giới biết đích xác bằng cách nào điểu này xuất hiện, đích xác bằng cách nào vi khuẩn bắt đầu lây lan.” Trung Quốc chưa chia xẻ các dữ liệu lâm sàng và dịch bệnh COVID-19 – thông tin sẽ giúp các quốc gia khác quyết định cách nào tốt nhất để điều trị các bệnh nhân và làm chậm đà lây lân của dịch bệnh. Sự giữ kín thông tin của Bắc Kinh thì đặc biệt quan trọng lúc ban đầu, theo các viên chức cho hay, vì điều đó khiến các nhà khoa học Mỹ không đánh giá đầy đủ về nguy hiểm của vi khuẩn như thế nào và sự lây lan từ người sang người ra làm sao.

“Điều chúng tôi biết là chúng tôi biết rằng vi khuẩn này bắt nguồn tại Vũ Hán của TQ,” theo ngoại trưởng nói với Fox News trong tuần rồi. “Chúng tôi biết rằng có Viện Vi Trùng Học tại Vũ Hán chỉ cách chợ bán động vật hoang dã vài dặm. Vẫn còn nhiều điều để tìm hiểu. Bạn nên biết rằng chính phủ Hoa Kỳ đang làm việc chăm chỉ để tìm ra điều này.”

Các nhà lãnh đạo quân sự đã thận trọng hơn. Tướng Tham Mưu Trưởng Liên Quân Hoa Kỳ Mark A. Milley dường như ít khẳng định hơn trong tuần trước về biến thể cực đoan hơn của lý thuyết phòng thí nghiệm -- rằng vi khuẩn được tạo ra bởi con người, có lẽ như là vũ khi sinh học. “Việc cân nhắc chứng cứ dường như chỉ ra đó là tự nhiên,” theo ông cho biết; Bộ Trưởng Quốc Phòng Hoa Kỳ Mark Esper nói phần nhiều giống như thế, cho rằng việc điều tra của cộng đồng tình báo về vấn đề này thì “không có kết luận.”

Các phát biểu của họ biểu thị sự thay đổi so với các bình luận trước bởi Tướng Tổng Y Sĩ Paul Friedrichs, người vào đầu tháng này nói thẳng rằng “không có gì cả” đối với ý tưởng rằng vi khuẩn bắt nguồn từ trong một phòng thí nghiệm. “Đó không phải là điều mà tôi lo ngại.”

Trung Quốc đã bác bỏ cả hai phiên bản của lý thuyết: là nó được tạo ra trong phòng thí nghiệm, hay là nó là vi khuẩn loài dơi tự nhiên mà bị rò rỉ ra ngoài. “Tôi muốn nhắc các bạn rằng Tổ Chức Y Tế Thế Giới (WHO) đã nhiều lần tuyên bố rằng không có chứng cứ cho thấy vi khuẩn được tạo ra trong phòng thí nghiệm,” theo người phát ngôn cho Bộ Ngoại Giao TQ cho biết hôm Thứ Năm tuần trước.

Tính đến nay, các nghiên cứu về gen của vi khuẩn không cho thấy bất kỳ dấu hiệu nào rằng nó được tạo ra. Một phân tích được đăng trong tháng trước trong tạp chí Nature Medicine so sánh vi khuẩn corona mới với 6 loại khác trong cùng gia đình được biết đã truyền nhiễm cho con người. Một trong chỉ dấu mạnh mẽ là vi khuẩn corona mới đã phát triển tự nhiên, theo các tác giả nghiên cứu nói trên cho biết, là những khuyết điểm trong protein mà nó sử dụng để liên kết với các tế bào của con người - những thiếu sót mà người nào đó đang cố gắng tạo ra một loại vi khuẩn giết người gần như chắc chắn sẽ tránh được.

“Nghiên cứu của chúng tôi cho thấy rõ rằng SARS-CoV-2 không phải là cấu tạo trong phòng thí nghiệm hay vi khuẩn được điều khiển có mục đích,” theo các tác gỉa của bản nghiên cứu, được lãnh đạo bởi nhà sinh học Kristian Andersen của Viện Nghiên Cứu Scripps tại California, viết như thế. Nghiên cứu của họ cho thấy rằng vi khuẩn corona lây từ thú vật – có lẽ là dơi – sang con người vào cuối tháng 11 hay đầu tháng 12 năm ngoái.

Khó khăn hơn để loại trừ khái niệm rằng vi khuẩn corona mới thoát khỏi phòng thí nghiệm, nhưng nhiều nhà vi khuẩn học và các nhà khoa học về bệnh truyền nhiễm nói rằng kịch bản này cũng không thể xảy ra. SARS và MERS, hai loại vi khuẩn corona khác gây bệnh nặng ở người, đã lây từ động vật sang người trong 20 năm qua. Và trong khi các nhà khoa học có thể nói một cách dứt khoát rằng vi khuẩn corona mới đến từ một con dơi, thì điều đó không có gì bất thường. Các động vật cũng bị nghi ngờ là nguồn gốc của vi khuẩn Ebola, lần đầu tiên xuất hiện vào năm 1976, nhưng mối liên kết vẫn chưa được chứng minh là không thể nghi ngờ.

Truyền thông Tây Phương tường trình về nguồn gốc của vi khuẩn - đáng chú ý là một bài trên báo Wall Street Journal xác định một người bán tôm ở chợ hải sản Vũ Hán, chứ không phải là một nhân viên phòng thí nghiệm, như là “Bệnh Nhân Đầu Tiên” - không tìm thấy bằng chứng vững chắc nào về lý thuyết nguồn gốc thay thế.

James Le Duc, người đứng đầu phòng thí nghiệm nghiên cứu của Mỹ đã giúp Phòng Thí Nghiệm Vi Trùng Học Vũ Hán đào tạo nhân viên của mình về các biện pháp bảo mật tốt nhất, bác bỏ mọi nghi ngờ rằng các đồng nghiệp Trung Quốc của ông có thể đã thả lỏng vi khuẩn trong một bài báo về quan điểm vào tháng 1 đã ca ngợi Trung Quốc giải quyết dịch bệnh lây lan “trong sáng.”

Nhưng lý thuyết phòng thí nghiệm đã sống lại sau khi báo New York Times ám chỉ một cuộc tranh luận của nội bộ chính phủ về vấn đề này (mặc dù tường trình của báo cho thấy phó cố vấn an ninh quốc gia Matt Pottinger đã làm tổn hại uy tín của ông bằng cách khuyến khích nó với các viên chức khác). Sau đó, một cặp cây bút trên cột quan điểm của báo Washington Post phê bình chính phủ thường xuyên - David Ignatius và Josh Rogin - tiếp sức cho niềm tin rộng hơn và thêm chi tiết mới về cuộc tranh luận của nội bộ chính phủ.

Truyền tải nhanh chóng của nó trên các phương tiện truyền thông bảo thủ đã được đẩy nhanh vào đầu tuần trước với việc xuất bản một phúc trình “độc quyền” mà Bret Baier của Fox News là đồng tác giả - phổ cáo phòng thí nghiệm Vũ Hán bị cáo buộc có thể là “gây tốn kém nhất cho chính quyền mọi thời đại,” theo một trong những nguồn của câu chuyện cho biết.

Tucker Carlson đã dẫn chương trình phát sóng vào mỗi đêm Thứ Năm của mình bằng cách ủng hộ báo cáo của Baier và gây bùng nổ sự đối xử bằng những bàn tay của “các máy robot nhỏ xíu” của Thượng nghị sĩ Tom Cotton trên các phương tiện truyền thông. Nhà lập pháp Cộng Hòa Arkansas là một trong những người ủng hộ mạnh mẽ nhất trong câu chuyện của phòng thí nghiệm và cho thấy công khai vào đầu tháng 2 rằng vi khuẩn corona đã được hình thành ở đó.

“Tại sao chúng ta đã không biết điều này sớm hơn? Vâng, có một lý do đặc biệt về điều đó. Người đem tin đến cho bạn đã nói dối về điều đó. Và họ đã bao che cho TQ,” theo Carlson cáo buộc, cho rằng việc thoát ra khỏi phòng thí nghiệm của vi khuẩn tượng trưng cho “sự giải thích hợp lý nhất về đại dịch đang tàn phá đất nước chúng ta.”

Sean Hannity, cũng đã mở chương trình của ông vào tối Thứ Năm với sự chú ý đến câu chuyện của Barier và tố cáo rằng “nếu tường trình của Bret bị tấn công,” thì “chính quyền TQ đã vấy máu vào tay của họ. Họ tự bảo vệ và đẩy phần còn lại của thế giới vào nguy hiểm.”

Hannity cũng thảo luận về các cáo buộc với Thượng Nghị Sĩ Cộng Hòa Lindsey Graham, người đã gọi TQ là “nhà bảo trợ quốc doanh lớn nhất của đại dịch,” và TNS Ted Cruz, người cho rằng “trách nhiệm và sai lầm đối với đại dịch này là to lớn” của cường quốc Châu Á này.

Vào sáng Thứ Sáu tuần trước, người chiến thắng Cotton đã lên chương trình buổi sáng “Fox & Friends,” yêu thích của tổng thống, để tuyên bố rằng các bằng chứng tình huống hỗ trợ cho những tuyên bố của ông “đã được đưa lên khá nhanh.”

“Bạn có thể thấy cách mà Đảng Cộng Sản Trung Quốc tiếp tục nói dối về điều này từ rất sớm, như thể họ có điều gì đó che dấu,” theo vị thượng nghị sĩ này cho biết. “Nếu đó là thật, thì nó thật sự là rất lớn, tổn thất rất lớn, là việc bao che chết người nhiều nhất trong lịch sử nhân loại.”