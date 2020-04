Cập Nhật Tin Đại Dịch Vi Khuẩn Corona Ngày 23 tháng 4

Theo tạp chí The Economist số phát hành tuần này (April 18 – 24, 2020), bên cạnh Đại học Oxford ở Anh và Viện Nghiên cứu Thuốc chủng ở Đức (Germany’s Federal Institute for Vaccines, đã nhắc tới hôm qua) , nhiều công ty chế tạo dược phẩm ở Mỹ đã cộng tác với các viện nghiên cứu để chế tạo và thử nghiệm thuốc chủng ngừa cho Covid-19. Các hãng ở Mỹ được nhắc tới là Novavax, Johnson & Johnson, và Moderna . Hãng này cộng tác với Viện Quốc gia Nghiên cứu các bệnh Dị ứng và Truyền nhiễm (National Institute of Allergy and Infectious Diseases, NIAID).

Theo bản tin do Fox News đưa ra hôm qua, 22/4, “Possible coronavirus vaccine enters human testing trial,” hãng Inovio Pharmaceuticals đã cộng tác với Wistar Institute và Đại học University of Pennsylvania từ tháng 1-2020 để tìm thuốc chủng ngừa cho coronavirus . Sau gần 3 tháng mài miệt, việc chế tạo đã hoàn tất. Khoảng 40 người ở Kansas City và ở Pennsylvania sẽ được chích thử, tới mùa hè sắp tới sẽ có kết quả. Theo bác sĩ David Weiner, Giám đốc Wistar Institute, giai đoạn đầu của việc thử nghiệm là an toàn, xem cơ thể con người có thể chấp nhận vaccine ấy tới mức độ nào. Bác sĩ Weiner là Giám đốc của Wistar và cũng là một trong những nhà nghiên cứu chính. Trong viện nghiên cứu này có một bác sĩ người Việt. Đó là bác sĩ, giáo sư Chi Van Dang (Đặng Văn Chi, Đặng Văn Chí?). Ông tốt nghiệp Y khoa ở Johns Hopkins, có PhD về Hóa học ở Georgetown, là một chuyên gia rất có uy tín về bệnh ung thư, và là một cố vấn về chiến lược (Strategic advisor) của bác sĩ Weiner. Nếu vaccine ngừa vi khuẩn Vũ Hán của Wistar Institute và hãng Novio thành công, trong cuộc chiến chống lại vi khuẩn này có sự góp sức rất đáng kể của một bác sĩ người Việt:

https://www.foxnews.com/ health/possible-coronavirus- vaccine-human-testing-trial





Bác sĩ , Giáo sư Chi Van Dang Bác sĩ David Weiner

Theo bản tin của Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ phổ biến sáng hôm nay, 23/4/2020, trong một cuộc họp báo tại Ngũ giác đài, Bộ trưởng Lục quân (Army Secretary) là ông Ryan D. McCarthy cho biết các nhà nghiên cứu của quân lực đang làm việc gấp rút để chế tạo và thử nghiệm một loại vi khuẩn chống COVID-19 (“Army researchers are working rapidly to develop and test experimental vaccines to combat COVID-19”).

Ông cho biết thêm: Quân đội đang cộng tác với lãnh vực tư nhân và một vài cơ quan chính phủ để thử 24 loại vaccines khác nhau. Một vài loại đã được thử trên loài vật, nay sẽ đem thử cho người:

https://www.defense.gov/ Explore/Features/Story/ Article/2162267/army-has-long- history-of-combating-diseases/ source/GovDelivery/

Hai biểu đồ phía sau, do nhật báo New York Times trình bày hôm 21/4, cho thấy độ gia tăng các trường hợp lây nhiễm và số người chết trên toàn quốc hàng ngày không còn "tăng vùn vụt" như những ngày cuối tháng 3 và nửa đầu của tháng 4. Tuy nhiên, biểu đồ chỉ mới “ngừng tăng” nhưng vẫn còn cao và chưa đi xuống. Số trường hợp lây nhiễm mới và số người chết mỗi ngày vẫn còn rất đáng quan tâm.





Cơ quan y tế của Los Angeles County cho biết hiện nay trong county, coronavirus là nguyên nhân hàng đầu đưa đến tử vong. Theo bà Barbara Ferrer, Giám đốc Y tế, hiện nay số người chết vì covid-19 trong Los Angeles County mỗi ngày trung bình là 44. Trung bình số người chết vì bệnh tim mỗi ngày là 31. Trong mùa dịch cúm, số người chết vì cúm mỗi ngày trung bình là 5. Bà kêu gọi mọi người tiếp tục giữ gìn để độ gia tăng của dịch bệnh có thể chậm lại.





Theo Thống đốc California, ông Gavin Newsom, muốn nới rộng lệnh "trú ẩn trong nhà," việc xét nghiệm cần được gia tăng. Ông cho biết hiện nay, cơ quan y tế của tiểu bang có thể xét nghiệm khoảng 16,000 người. Mục tiêu của ông là tăng số ấy lên 25,000 người mỗi ngày từ nay đến cuối tháng.





Tại Orange County, khả năng xét nghiệm gần đây là từ 350 đến 1100 người mỗi ngày. County mới lập thêm 6 trạm y tế để mỗi ngày có thể cho xét nghiệm khoảng 600 người nữa.





Hai trong những địa điểm đưa tối số lây nhiễm và tử vong cao là nhà dưỡng lão và nhà tù. Theo Wall Street Journal số ra ngày hôm qua, 22/4/2020, riêng số người thiệt mạng vì covid-19 trong các nhà dưỡng lão ở Hoa Kỳ đã vượt qua số 10,700.





Tại Orange County hôm nay, số trường hợp lây nhiễm mới là 78, cao hơn hôm kia (25) và hôm qua (66). Tổng số trường hợp lây nhiễm là 1827. Thêm 2 người thiệt mạng. Tổng số nạn nhân của virus Vũ Hán tại Quận Cam đã lên tới 36. Số người đang được điều trị trong bệnh viện là 158, trong đó có 59 người phải đưa vào ICU.

Đường dẫn phía sau đưa tới bản báo cáo hàng ngày của county, cung cấp thêm chi tiết và liệt kê số người lây nhiễm ở mỗi thành phố:



https://coronavirus.egovoc.com/coronavirus-in-oc