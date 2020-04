Họp Báo Tặng Phần Ăn, Khẩu Trang, Găng Tay Cho Một Số Bệnh Viện Nam California

Westminster (Thanh Huy) -- Trước khu Thương Xá Phước Lộc Thọ vào lúc 11 giờ trưa Thứ Năm ngày 23 tháng 4 năm 2020, nhóm thiện nguyện Nailing It, Whale Spa, Advane Beauty College, United Way…



Đã tổ chức buổi họp báo để giới thiệu một số các nhà hàng Việt Nam đã chuẩn bị khoảng 10,000 phần ăn đặt biệt để tặng các nhân viên y tế bệnh viện, viện dưỡng lão, nhà tạm trú cho người vô gia cư ngoài các phần ăn còn có tặng khẩu trang, găng tay…





Mở đầu buổi họp báo Anh Ted Nguyễn thay mặt ban tổ chức cảm ơn các cơ quan truyền thông, các anh chị thiện nguyện viên, các chủ nhà hàng hưởng ứng lời kêu gọi đã đóng góp các phần ăn, các dụng cụ y tế ngăn ngừa bệnh dịch Covid-19.



Tiếp theo Bác Sĩ Tâm Nguyễn, Giám Đốc Trường Thẩm Mỹ Advane Beauty College một người đã năng nỗ ngay trong những ngày đầu bệnh dịch xuất hiện lên cảm ơn các cơ quan truyền thông, cảm ơn Nghị Viên Thu Hà Nguyễn và một số quý vị dân cử địa phương, ông cho biết, mỗi nhà hàng đãõ chuẩn bị, các phần ăn và vận chuyển 1,975 bữa ăn đến các bệnh viện, cửa hàng tạp hoá, viện dưỡng lão, nhà tạm trú cho người vô gia cư… O ng nói: Chỉ trong vòng 10 ngày sau khi chiến dịch được tổ chức vào đầu tháng 4, đội ngũ tình nguyện của Nailing It Cho Nhân Viên Y Tế đã thu thập và vận chuyển được hơn 120,000 khẩu trang, 300,000 găng tay y tế cung cấp cho đội ngũ y bác sĩ ở Nam California để chống chọi với đại dịch Corona (COVID-19). Rất nhiều nhà hàng cũng tham gia vào chiến dịch này và đã vận chuyển đuợc gần 1,000 bữa ăn đến các nhân viên y tế trong khoảng thời gian khó khăn này.





Hôm nay, theo ông cho biết các thiện nguyện viên dự kiến sẽ cung cấp miễn phí hơn 10,000 phần ăn, nước uống đến các nhân viên y tế, nhân viên tạp hoá, người già và những người vô gia cư…



Theo ban tổ chức cho biết, đến nay đã có 20 nhà hàng của người Mỹ gốc Việt đóng góp vào chiến dịch này, họ đã cung cấp những bữa ăn đạt tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm.



Hiện tại các nhà hàng đang gặp khó khăn trong kinh doanh do lệnh cách li của California. Tuy nhiên họ vẫn muốn đóng góp một phần nhỏ để tỏ long biết ơn Nước Mỹ đã cưu mang họ sau biến cố tháng 4 năm 1975.





Trong buổi họp báo, Ban tổ chức cũng đã kêu gọi sự tham gia từ các cộng đồng người Việt khắp nơi trên nước Mỹ hãy cùng ban tổ chức tham gia vào chiến dịch “trả ơn” này nhân dịp ngày Quốc Hận 30 tháng 4.



Trong dịp nầy, Ni Sư Như Quang, Viện Chủ chùa Phước Quang toạ lạc tại 12471 S. Euclid Street, Garden Grove, cùng các Phật tử của chùa cũng đã tặng 330 phần ăn cho các bác sĩ, y tá, và nhân viên Bệnh Viện Garden Grove (12601 Garden Grove Blvd). Được sự uỷ thác của Sư Cô và quý Phật Tử, Nghị Viên Phát Bùi đã đặt thức ăn chay và In-N-Out Cheese Burger/French Fries. Những phần ăn này đã được giao tới Bệnh Viện Garden Grove, vào lúc 12pm trưa thứ Năm 23 tháng 4 và 9 giờ tối thứ Sáu ngày 24 tháng 4.