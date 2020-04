Cập Nhật Tin Đại Dịch Vi Khuẩn Corona Ngày 22 Tháng 4

Hôm nay xin được bắt đầu bằng hai tin vui:





1).-Ít hôm trước, Bloomberg News đã loan tin các giáo sư tại Đại học Oxford sắp cho thử một loại vaccine có thể dùng để ngừa vi khuẩn Vũ Hán. Tin ấy đã được Bộ trưởng Y tế của Anh quốc xác nhận.





Theo tin đài VOA, trong một cuộc họp báo ở London ngày hôm qua, 21/4/2020, Bộ trưởng Y tế Anh Matt Hancock loan báo rằng hai nhóm nghiên cứu Anh đã đạt được những tiến bộ rất đáng kể trong việc chế tạo vaccine chống Covid-19. Một toán sẽ bắt đầu thử nghiệm trên người vào ngày 23/4 (tức ngày mai). Ông Hancock cho biết đó là các nhà nghiên cứu tại Đại học Oxford và Đại học Hoàng gia London (Royal University of London). Nhóm Oxford, cộng tác chặt chẽ với Cơ quan Quản lý Dược và các Sản phẩm Chăm sóc sức khỏe (MHRA), đang chuẩn bị để tiến hành thử nghiệm trên người trong tuần này. Chính phủ Anh đã cấp 25 triệu đô la cho những nỗ lực ấy. Chính phủ cũng sẽ cấp hơn 27 triệu đô la cho Đại học Hoàng gia London để chuẩn bị cho những giai đoạn thử nghiệm tiếp theo.





Ông Hancock cho biết thường phải mất nhiều năm mới có thể tiến đến trình độ như hiện nay trong việc chế tạo vaccine. Ông cũng nói Anh quốc sẽ đầu tư mạnh vào khả năng chế tạo, để nếu một vaccine được chứng tỏ là hiệu nghiệm thì sẽ cho sản xuất nhanh chóng:

https://www.voatiengviet.com/ a/anh-loan-b%C3%A1o-c%C3%B3- ti%E1%BA%BFn-b%E1%BB%99-v%E1% BB%81-vaccine-ng%E1%BB%ABa- covid/5384431.html

2).-Đồng thời, theo hãng Independent News ở Anh và hãng Breaking the News có trụ sở ở Vienna (Austria, Áo), viện Nghiên cứu Thuốc chủng ở Đức (Germany's Federal Institute for Vaccines) cho biết một loại vaccine ở nhiều dạng khác nhau đã được chấp thuận cho dùng thử trên 200 người khỏe mạnh từ 18 đến 55 tuổi. Vaccine này do hãng BioNTech chế tạo. Nếu không gây trở ngại gì, Viện sẽ cho thử với một nhân số lớn hơn:

https://www.independent.co.uk/ news/world/europe/coronavirus- vaccine-first-human-trials- germany-approved-begin- a9477691.html

https://www.breakingthenews. net/news/details/51928075

--Một tin cũng rất đáng chú ý là theo đài VOA ngày hôm qua, 21/4, một loạt các nghiên cứu mới cho thấy rằng nhiều người đã nhiễm virus corona mà không hề có bất kỳ triệu chứng nào. Điều ấy cho thấy tỷ lệ phải nằm bệnh viện hoặc tử vong trong những người bị lây nhiễm không cao như người ta lo sợ ban đầu. Mặc dù đó là một tin tốt, nhưng cũng có nghĩa ta không thể biết ai ở chung quanh có thể đã nhiễm virus. Một điểm đáng quan ngại là lúc khỏe mạnh tuy không thấy triệu chứng, nhưng lúc đau yếu thì sao?

Theo Bs. Robert R. Redfield, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ (Centers for Disease Control and Prevention, CDC), 25% người nhiễm bệnh có thể sẽ không biểu lộ triệu chứng. Phó Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân (Vice-Chairman of the Joint Chiefs of Staff), Tướng John E. Hyten, cho rằng con số ấy có thể lên tới 60% đến 70% trong các quân nhân.

Nếu sự lây nhiễm đã lan rộng hơn so với những điều chúng ta biết trước đây, thì rất có thể trong cơ thể một số người đã nảy sinh một khả năng miễn dịch đối với corona virus. Điều ấy có thể kìm hãm sự lây lan nhờ một hiện tượng y học được gọi là miễn dịch bầy đàn, hay miễn dịch cộng đồng, nhưng các nhà khoa học cũng cảnh báo rằng vẫn còn nhiều điều cần tìm hiểu thêm.





Trở về với Hoa Kỳ, một trong những lý do khiến phần đông các nhà lãnh đạo tại địa phương và hầu hết các nhân vật có thẩm quyền trong y giới dè dặt trước những lời kêu gọi mở cửa lại một cách quá vội vã, là tình trạng phải làm việc quá độ của các nhân viên y tế. Một số rất lớn trong hàng ngũ các nhân viên ấy đã bị lây nhiễm.





Theo San Jose Mercury News số ra ngày 16/4, cho tới hôm đó, trong tiểu bang California có 3,155 trường hợp lây nhiễm trong số các nhân viên y tế. Theo một thống kê của Centers for Disease Control and Prevention (CDC), hơn 9,000 nhân viên y tế của Hoa Kỳ đã bị thử nghiệm với dương tính. Con số cho tới ngày 9 tháng 4 là 9,282. Theo ký giả Ariana Eunjung Cha của Washington Post, con số ấy chưa đúng. Do thiếu dụng cụ xét nghiệm, nhiều địa phương đã chưa cho xét nghiệm đầy đủ. Một số địa phương và trung tâm y tế đã chỉ cho xét nghiệm những bệnh nhân ở tình trạng trầm trọng nhất. Một nghiên cứu mới của CDC cho thấy nếu phải tiếp xúc nhiều với bệnh nhân trong khi không được phòng vệ đầy đủ, triển vọng khiến nhân viên y tế bị lây nhiễm rất cao. Theo nhật báo US News, 4.4% nhân viên y tế trong tiểu bang Pennsylvania đã bị nhiễm bệnh. Ở Oklahoma, 10.6% các trường hợp lây nhiễm ở trong hàng ngũ những người chăm sóc bệnh nhân. Ở Ohio, con số ấy là 20%. Với tiểu bang Rhode Island, con số ấy lên tới 25%.





Cũng theo San Jose Mercury News, khắp vùng Bay Area, từ Oakland tới San Jose, các y tá đã đồng loạt phản đối tình trạng thiếu dụng cụ để phòng vệ. Họ cho biết phải đeo lại những khẩu trang thường ra đã phải bỏ đi, và thiếu những tấm khiên che mặt để được bảo vệ thêm trước những vi khuẩn có thể do người bệnh phóng ra.

Trong hoàn cảnh như thế, nếu cho mở cửa lại một cách quá vội vã khiến số bệnh nhân tăng vọt, các trung tâm y tế không thể ứng phó kịp, sẽ không phải là một lựa chọn sáng suốt. Trong cuộc biểu tình đòi mở cửa lại ở tiểu bang Colorado hai hôm trước đây, hai nhân viên y tế đã ra đứng ngay trước mũi xe để chặn đoàn biểu tình.





Một số tiểu bang đang bắt đầu việc mở cửa lại từng bước. Theo New York Times , Thống đốc các tiểu bang Georgia, South Carolina, và Tennessee đã thông báo cho một số doanh nghiệp hoạt động trở lại. Ở South Carolina, các tiệm bán nữ trang, tiệm sách, và một số department stores được mở lại từ 20/4, các tiệm làm tóc và phòng tập thể dục được mở lại từ 24/4. Ở Georgia, tới 27/4 các tiệm ăn và rạp hát sẽ được mở lại nhưng phải giữ khoảng cách. Ở Tennessee, lệnh trú ẩn trong nhà sẽ được gỡ bỏ ngày 30/4.





Bs. Robert R. Redfield, Giám đốc CDC, cho biết: việc mở cửa lại ở Hoa Kỳ sẽ rất thận trọng, dựa theo thống kê, có thể khác nhau theo từng county.





(Trên thế giới, ở Đan Mạch, các doanh nghiệp nhỏ như tiệm cắt tóc, đã được mở cửa lại. Các trường cấp 2, cấp 3, các quán bar và nhà hàng sẽ được hoạt động lại từ 11/5. Các cuộc tụ tập trên 10 người vẫn bị cấm đến ngày 10/5, nhưng các sự kiện lớn quy tụ trên 500 người sẽ không được phép cho đến ngày 01/09. Ở Đan Mạch, Áo (Austria), Đức, Tây Ban Nha, các tiệm làm tóc, các nha sĩ, và các thợ xây cất sẽ được làm việc trở lại từ tuần tới).





Theo tài liệu trên Worldometers lúc 1 giờ trưa hôm nay, số trường hợp lây nhiễm ở Hoa Kỳ là 837,719. Số tử vong: 46,471. Theo Corona Resource Center, Johns Hopkins Univ., tuy ngày 20/4 chỉ có 1433 trường hợp tử vong, con số ấy cho ngày 21/4 lại là 2751.





Số lây nhiễm trên toàn thế giới trưa hôm nay: 2,621,449. Số tử vong: 182,991.





Trở về với Orange County, sau hai ngày số lây nhiễm mới giảm xuống liên tiếp (70, 37, 25), hôm nay lại có chuyện tăng. Tại một “skilled-nursing facility” ở Huntington Beach (Huntington Valley Healthcare Center), 48 bệnh nhân và một số nhân viên chăm sóc được xét nghiệm dương tính. Hai người đã chết (nam giới, tuổi 77 và 79). Vì thế hôm nay county ghi nhận thêm 67 trường hợp lây nhiễm mới và 1 tử vong (chưa rõ tại sao cơ quan y tế county lại không ghi là 2?)





Sau đây là thống kê mới cho ngày 22/4/2020 trên trang mạng của Orange County Healthcare Agency. Số lây nhiễm mới: 67. Tổng số lây nhiễm: 1753. Số người thiệt mạng: 1. Tổng số thiệt mạng: 34. Số bệnh nhân coronavirus trong các nhà thương: 162. Số bệnh nhân phải điều trị tại ICU: 70: