Cập Nhật Tin Đại Dịch Vi Khuẩn Corona Ngày 21 Tháng 4

Chúng ta có thể coi hôm nay, Thứ Ba 21/4/2020, là một ngày khá tốt đối với Orange County. Số trường hợp lây nhiễm mới được loan báo là 29, thấp hơn hôm kia (71) và hôm qua (38). Orange County được 3 ngày liên tiếp với độ lây nhiễm giảm dần.

Cơ quan y tế của county không báo cáo thêm ai bị thiệt mạng. Tổng số người bị thiệt mạng cho tới hôm nay vẫn là 33. Tổng số người bị lây nhiễm là 1691.

Trong những người bị lây nhiễm, có 148 người đang phải điều trị trong nhà thương, trong đó có 54 người phải đưa vào ICU.

Xin đọc thông tin đầy đủ trong báo cáo của Orange County Health Agency qua đường dẫn sau:

https://occovid19. ochealthinfo.com/coronavirus- in-oc

Cho tới nay, 19,483 người trong tổng số 3.2 triệu cư dân Orange County đã được xét nghiệm coronavirus. Hôm qua, Thứ Hai 20/4, số người mới được xét nghiệm là 717.

Theo bác sĩ Nichole Quick, người cầm đầu cơ quan y tế tại Orange County, độ lây nhiễm ở đây không tăng nhanh vì những cố gắng giữ khoảng cách đang được thi hành có hiệu quả tốt. Bà nói:

"The statewide stay-at-home order has been effective."

Tình trạng toàn quốc vẫn còn đáng quan ngại. Tổng số lây nhiễm của Hoa Kỳ cho tới trưa hôm nay là 813,579, gần bằng 1/3 tổng số lây nhiễm trên toàn thế giới (2,545,694). Số người đã thiệt mạng ở Hoa Kỳ là 45,011, gần bằng ¼ tổng số người thiệt mạng toàn cầu (176,855).

Biểu đồ phía sau do Corona Resource Center tại Johns Hopkins Univ. thiết lập, cho ta biết đại cương tình trạng ấy:

(Số trường hợp lây nhiễm mới tại Hoa Kỳ [daily confirmed new cases] vẫn cao hơn các quốc gia khác một cách rất đáng kể).

Tuy một số cuộc biểu tình được tổ chức trong mấy hôm vừa qua để phản đối lệnh trú ẩn trong nhà, đa số dân Mỹ vẫn cho rằng nếu chấm dứt các hạn chế quá sớm sẽ rất nguy hiểm. Đài Vox nhận định:

“Americans are afraid of ending the coronavirus lockdowns too soon”

https://www.vox.com/ coronavirus-covid19/2020/4/16/ 21224074/coronavirus-us-polls- lockdown-social-distancing-end

Theo một cuộc tham khảo ý kiến do Politico cùng thực hiện với Morning Consul, Politico/Morning Consult poll , 81% dân Mỹ cho rằng vẫn nên tiếp tục các hạn chế cần thiết “as long as is needed” để chặn sự bành trướng của dịch bệnh. Một tham khảo khác do NBC thực hiện, An NBC poll , cho biết con số ấy là 60%.

Phía sau là tóm tắt cuộc tham khảo ý kiến do Loyola University (Los Angeles) thực hiện với cư dân vùng Los Angeles County, bắt đầu từ cuối tháng 3, hoàn tất hôm 8 tháng 4 vừa qua: