McDonald’s vinh danh các nhân viên y tế và cấp cứu với phần ăn “Thank You Meal” miễn phí

Những người hùng y tế và cấp cứu tiền tuyến có thể thưởng thức phần ăn miễn phí tại McDonald’s khắp Hoa Kỳ có tham gia chương trình

CHICAGO, IL: Ngày 21 tháng 4, năm 2020 — Để tri ơn đến các nhân viên y tế, cảnh sát, lính cứu hỏa và các nhân viên cấp cứu đang tận tâm bảo vệ sức khỏe và an toàn của chúng ta, McDonald’s sẽ cung cấp các phần ăn Thank You Meal* miễn phí, từ Thứ Tư, ngày 22 tháng 4 đến Thứ Ba, ngày 5 tháng 5, như là một lời cảm ơn gửi đến tấm lòng phục vụ vị tha của những người hùng này.

Trong lúc đa số người dân Hoa Kỳ đang ở nhà, McDonald’s vẫn còn đang tiếp tục mở cửa, với các chủ tiệm và nhân viên tận tụy làm việc, phục vụ những phần ăn nóng đến cho các cộng đồng đang cần có thực phẩm nhanh chóng và giá cả phải chăng, đặc biệt là cho những người đang làm việc tại tiền tuyến dịch bệnh như nhân viên y tế và cấp cứu. Công ty chúng tôi rất biết ơn đến sự tận tâm và dấn thân của tất cả nhân viên McDonald’s, là những người giúp cho các tiệm ăn McDonald’s có thể tiếp tục mở cửa để phục vụ cộng đồng trong những lúc khó khăn như hiện nay.

Mỗi phần ăn Thank You Meal sẽ được cung cấp miễn phí qua drive thru hoặc mang về từ các tiệm ăn McDonald’s khắp Hoa Kỳ có tham gia vào chương trình từ nay cho đến hết ngày 5 tháng 5. Chương trình Thank You Meal sẽ có trong giờ điểm tâm, ăn trưa hoặc ăn tối, và sẽ có những món bánh sandwich để lựa chọn, thức uống cùng với một phần khoai tây chiên World Famous Fries hoặc Hash Brown nhỏ, kèm theo một lá thư tri ơn. Phần ăn sẽ được chứa trong chiếc hộp Happy Meal Box quen thuộc, hy vọng sẽ mang đến cho họ một nụ cười cùng với thức ăn ngon miệng.

“Chúng tôi rất ngưỡng phục tinh thần dấn thân của các chủ tiệm ăn được nhượng quyền kinh doanh nhằm giúp đỡ cho các cộng đồng địa phương trong suốt thời gian khó khăn này,” ông Joe Erlinger, chủ tịch công ty McDonald’s USA đã phát biểu. “Tôi không thể nào hãnh diện hơn qua sự chung tay hợp tác của công ty chúng tôi cùng với các chủ tiệm ăn và các đối tác cung cấp vật liệu, hầu yểm trợ cho những người đang làm việc một cách không mệt mỏi vì quốc gia chúng ta. Đây thật sự là ưu điểm hàng đầu của hệ thống McDonald’s chúng tôi.”

Bất kể ngày hoặc đêm, những người hùng y tế và cấp cứu tiền tuyến này chỉ cần trình thẻ nghề nghiệp hoặc trong đồng phục của họ để nhận một trong các phần ăn chọn lựa Thank You Meal dưới đây:

Điểm Tâm

Chọn lựa gồm có các món Egg McMuffin®, Chicken McGriddles® hoặc món Bacon, Egg and Cheese Biscuit Meal. Tất cả phần ăn đều kèm theo nước ngọt mọi cỡ, trà hoặc cà phê nóng và một miếng khoai tây chiên Hash Brown.

Ăn trưa và tối

Các món chọn lựa sẽ được cung cấp gồm có Double Cheeseburger, 6-Piece McNuggets® hoặc món Filet-O-Fish®. Tất cả phần ăn đều kèm theo nước ngọt mọi cỡ, trà hoặc cà phê nóng và một phần khoai tây chiên nhỏ.

Phục vụ các nhân viên nam nữ trong tiền tuyến y tế và cấp cứu này sẽ không thể thực hiện được nếu không có đội ngũ nhân viên tận tâm và vững vàng của các tiệm ăn McDonald’s, là những người đang làm tròn nhiệm vụ của họ để giúp đỡ trong thời gian này. Các nhân viên McDonald’s là trọng tâm của doanh nghiệp chúng tôi và sức khỏe cũng như sự an toàn của họ đã và luôn là ưu tiên hàng đầu của công ty. McDonald’s đã áp dụng gần 50 phương cách bảo vệ an toàn để giúp giữ sức khỏe cho nhân viên của công ty , và chúng tôi tiếp tục khai triển những cách bảo vệ an toàn khác theo hướng dẫn từ các cơ quan y tế thẩm quyền tại địa phương và toàn quốc, bao gồm cơ quan kiểm soát bệnh dịch CDC.

“Các bác sĩ cấp cứu và nhân viên chăm sóc y tế khác đang phải đứng làm việc suốt ngày, nhiều lúc quên đi buổi ăn trong thời gian chăm sóc bệnh nhân của họ,” Bác sĩ William Jaquis, chủ tịch hiệp hội y sĩ cấp cứu American College of Emergency Physicians đã phát biểu như sau. “Chương trình Thank You Meal của McDonald’s là một cử chỉ đẹp cao đẹp đến với những người đang hy sinh sức khỏe của mình mỗi ngày, để họ có thể nghỉ ngơi một lát với một phần ăn nóng trong lúc hỗn loạn này.”

Trong những lần có tình trạng khủng hoảng toàn nước Mỹ trước đây, McDonald’s đã tận tình giúp đỡ cho các cộng đồng có nhu cầu, từ việc quyên góp tài chánh cho các nỗ lực cứu trợ thảm họa đến việc cung cấp thực phẩm đến những người có nhu cầu vì bị ảnh hưởng bởi thiên tai. Mục tiêu cung cấp thực phẩm đến cho các nhân viên y tế và cấp cứu trong thời gian dịch bệnh hiện nay là tiếp tục sứ mạng của chúng tôi trong quá khứ. Thêm vào đó, Các tiệm ăn được nhượng quyền kinh doanh tại địa phương của McDonald’s cũng đã không ngừng hoạt động trong thời gian dịch bệnh này để hỗ trợ cho hàng ngàn các cộng đồng, nơi các tiệm ăn này phục vụ.

“Các tiệm ăn của chúng tôi luôn là nơi mà cộng đồng đến với nhau và cùng chia sẻ khoảnh khắc vui vẻ với gia đình, bạn bè, và hàng xóm,” bà Vicki Chancellor, một chủ tiệm ăn tại Atlanta và chủ tịch ủy ban Operator's National Advertising (OPNAD) của McDonald's đã nói như sau. “Trong thời gian như hiện nay, điều quan trọng hơn bao giờ hết là các tiệm ăn của chúng tôi tiếp tục phục vụ và giúp đỡ các cộng đồng mà đã luôn ủng hộ chúng tôi từ trước đến nay.”

Gần như tất cả các tiệm ăn McDonald’s tại Hoa Kỳ đều vẫn mở cửa và đang cung cấp các món ăn được yêu thích của McDonald’s đến với khách hàng một cách tiện lợi và không tiếp xúc tận mặt với dịch vụ drive-thru, mua để mang về, giao thức ăn McDelivery, và dịch vụ mua thức ăn và trả tiền trên app điện thoại của chúng tôi.



*Các phần ăn Thank You Meal được cung cấp tại các tiệm ăn McDonald’s tại Hoa Kỳ có tham gia vào chương trình từ ngày 22 tháng 4 đến 5 tháng 5, năm 2020. Cần phải có thẻ nghề nghiệp còn hiệu lực. Giới hạn một phần cho một người mỗi ngày. Các chọn lựa trong thực đơn có thể khác nhau giữa các tiệm ăn. Hãy vào thăm trang McDonalds.com để biết thêm chi tiết.

Sơ lược về các nỗ lực cứu trợ dịch COVID-19 tại Hoa Kỳ của công ty McDonald’s