Đức, Thủ Tướng Merkel Cảnh Báo Về Làn Sóng Thứ Hai Của Corona - và RKI-Trend Nhấn Mạnh Mối Quan Tâm

Lời phi lộ: Nói chung, quen rồi với đời sống "tự do" nên khắp nơi trên thế giới người dân bực bội khi phải bó mình trong nhà và "thi hành các biện pháp nghiêm cấm", điển hình trong mùa địch Corona do Wuhan Virus bộc phát ở China gây ra và sau đó lan rộng toàn cầu. Đức là một trong vài nước đầu tiên bị nhiễm, vào tháng 12.2019 do một nữ nhân viên từ vùng Vũ Hán sang làm việc với hãng cách Munich khoảng 30km.





Tôi nghĩ, cũng nhờ y tế Đức tốt, bệnh viện trang bị đủ máy móc và số giường chăm sóc đặc biệt cho bịnh nhân có thể nói cao nhất ở Âu Châu cộng thêm sự xét nghiệm miễn phí nên Đức nói riêng tương đối kiểm soát được sư lây lan rộng ở Đức. Cũng nhờ vậy tuy số người nhiễm hơn 140 ngàn nhưng số tử vong chỉ hơn 4.500 người và số người được chữa khỏi bệnh hơn 90 ngàn cũng đủ chứng minh là nền y tế Đức rất tốt.





Dù Corona hay bất cứ một sự khủng hoảng nào thì thị trường lao động, kinh tế tài chánh, đời sống xã hội luôn bị ảnh hưởng và xáo trộn. Có thể nói, Đức lo cho đời sống người dân nhiều nên bước đầu tiên chính phủ luôn tìm cách hỗ trợ tài chánh lên đến hàng trăm tỷ Euro cho các hãng xưởng để họ khỏi bị phá sản đưa đến thất nghiệp đối với dân chúng, chưa nói đến chuyện ở Đức đặc biệt công nhân viên không dễ dàng bị sa thải hay thất sủng nhanh vì thiếu hụt tài chánh bởi vì ít nhất công nhân viên hiện tại đều nhận được 60% tiền lương đã trừ thuế một khi hãng phải lâm vào tình trạng làm việc thời gian ngắn (short-time work) và chính phủ Đức đang bàn thảo tăng lên 80% hay hơn nếu khủng hoảng Corona còn kéo dài.





Vì áp lực kinh tế và từ dân chúng, Đức phải nhượng bộ nhưng ngay cả Thủ Tướng Merkel và các chuyên gia y tế đều lên tiếng cảnh báo sự nguy hiểm lần nữa sẽ tái diễn - nguyên nhân vì vội vã nới lỏng - nếu người dân "xem thường" các quy tắc đã ban hành để ngăn chận sự lây lan của coronavirus mà quan trọng là vệ sinh tay, tránh tiếp xúc, giữ khoảng cách khi đi chợ hay ra đường nói chung.





Thêm vào đó tuy không là nhiệm vụ bắt buộc chung cho toàn nước Đức và theo một số chuyên gia "mặt nạ thông thường" có thể sử dụng để giảm mức độ nhiễm trùng, có ý nghĩa trong khoảng thời gian nhất định không như mặt nạ chuyên nghiệp nhưng cũng giúp ích cho việc ngăn chận sự lây lan nhanh chóng của Coronavirus (Wuhan-Virus).





Ngay cả việc chính phủ nên có nhiều quyền hạn nếu không muốn nói là có quyền đưa ra các quy tắc chung cho nước Đức và các tiểu bang nên kiểm soát và thi hành để "tránh tình trạng ông nói gà bà nói vịt, tránh sự dẫm chân nhau" làm mất đi thời gian cần thiết để đối phó nhanh chóng với đại dịch cũng đã được đề cập đến, ở Đức nói riêng. Tôi tránh bàn cãi vô ích đưa đến ngộ nhận khó tránh vì đó là quyền của từng cá nhân NHƯNG nếu ai tự cho / nghĩ rằng được quyền làm như vậy thì cũng nên khách quan hãy đặt mình vào cương vị người khác nếu giả thử một nhà lãnh đạo nào đó cũng muốn được cái "quyền" như vậy để dể dàng giải quyết vấn đề vì nói cho cùng không phải "chuyên gia chỉ trích" chịu trách nhiệm đối với dân và quốc gia MÀ chính là các người Lãnh Đạo gánh chịu trách nhiệm đối với đất nước họ. Dù có muốn, dễ gì mà "trèo" lên chức vụ được gọi là lãnh đạo, nguyên thủ của các cường quốc.?. Còn nếu họ thiếu khả năng thì tự động người dân sẽ "bỏ phiếu để ra đi" trong lần bầu cử tiếp theo. Sự thật rõ ràng là vậy.





Bây giờ mời quý độc giả theo dõi tin Corona Tổng Hợp, đặc biệt từ Đức (LNC).





***









Corona hiện hữu ở Đức khoảng hơn 4 tháng. từ 12.2019 và ảnh hưởng đến xã hội Đức rất nhiều.



• Virus corona tiếp tục làm tê liệt cuộc sống công cộng ở Đức.

• Từ ngày 4 tháng Năm, sẽ có sự nới lỏng dần dần - nhưng không phải ở tất cả các tiểu bang.

• Viện Robert Koch tiếp tục cung cấp thông tin về tình hình corona hiện tại ở CHLB Đức..



# Virus Corona ở Đức: Tỷ lệ lây nhiễm tăng lần đầu sau nhiều ngày (Cập nhật, 08,36 sáng 21.4):

Theo số liệu hiện tại của Đại học Johns Hopkins, 143.724 người ở Đức đã bị nhiễm virus corona cho đến nay. Tổng cộng có 4.538 người chết với hoặc do hậu quả của nhiễm trùng Covid 19. Ngoài ra, cũng có 88.000 người đã hồi phục sau khi bị nhiễm corona ở Đức.



Theo thông tin từ Viện Robert Koch (RKI), tỷ lệ lây nhiễm ở Cộng hòa Liên bang Đức đã tăng lần đầu tiên sau hai ngày - nhưng ở mức thấp. Báo cáo của RKI vào thứ Bảy cho biết tỷ lệ "tái tạo (R) (Reproduktionsrate (R) (Reproductive rate)) được ước tính là 0,8. R mô tả số người bị nhiễm corona ở Đức. Nó đã nằm ở mức 0,7 trong hai ngày trước. Giám đốc RKI Lothar Wieler đã nhiều lần nhấn mạnh rằng mục tiêu là hạ thấp tỷ lệ xuống dưới 1.0 nếu có thể. Thủ tướng Angela Merkel cũng nói rằng phép đo này là một chỉ tiêu quan trọng khi nói đến việc nới lỏng các yêu cầu của corona.





# Ngày 20.4, 19h11: Thủ tướng Đức đã cảnh báo trước làn sóng thứ hai về dịch Coronavirus Sars-CoV-2 xảy ra ở Đức trong một cuộc họp báo với truyền thông báo chí, nếu vội vã trở lại với một cuộc sống bình thường. Một chỉ số quan trọng được thu thập bởi Viện Robert Koch có thể biện minh cho mối quan tâm của Thủ tướng. Như có thể thấy từ báo cáo hàng ngày của RKI, số lượng "sinh sản lại" được ước tính là 0,9 vào thứ Hai. Đặc điểm chỉ số này cho biết trung bình có bao nhiêu người bị nhiễm bệnh. Để số lượng nhiễm trùng mới giảm trong thời gian dài, số lần "tái tạo" phải được giữ dưới 1.





Mặc dù giá trị "R" hiện tại vẫn nằm trong mục tiêu dưới 1.0, nhưng số lần lây nhiễm vào thứ Sáu đã được ước tính là 0,7. Vì vậy, đã có một sự gia tăng vào cuối tuần. Tuy nhiên, phải đề cập rằng số lượng R không thể được đọc từ dữ liệu ghi nhận, mà chỉ có thể được ước tính bằng các phương pháp thống kê. Các ước tính này có thể dẫn đến sự không chính xác, giá trị thực tế rất có thể nằm trong khoảng từ 0,8 đến 1,1. Do đó, là một xu hướng không thể được đọc một cách chắc chắn. Thủ tướng Angela Merkel cũng tuyên bố rằng nếu số lần lây nhiễm tăng lên trên 1 lần nữa trong dài hạn, các biện pháp ngăn ngừa nghiêm ngặt hơn sẽ phải được thực hiện lại.





# Cập nhật ngày 21. 4, 7,44 sáng: Trong 24 giờ qua, 194 người ở Đức đã chết vì liên quan đến virus corona, báo cáo của Viện Robert Koch (kể từ ngày 21 tháng 4, lúc h46 sáng).

• 4598 người chết ở Đức cho đến nay.

• Theo RKI, các trường hợp nhiễm coronavirus đã ghi nhận tăng thêm 1785.

• 3.700 đã phục hồi trong vòng 24 giờ - tổng cộng 95.200.





Và để tiện so sánh tôi ghi ra ngắn gọn thống kê tử vong liên do Wuhan-Virus gây ra theo con số lúc dịch tin và sau đó có thể thay đổi nhanh từng giờ, từng phút:

Toàn thế giới: 2.470.000 người bị nhiễm bệnh; hơn 170.000 tử vong (Johns Hopkins University)

Ý: 24.114 tử vong, Spanien: 20.852 tử vong; Anh: 16.509 tử vong; Pháp: 20.292 tử vong; Áo: 470 tử vong, Na Uy: 1.181 tử vong, Đan Mạch 364 tử vong; Thụy Điển: 1.580 tử vong; Thụy Sĩ: 11.429 tử vong; Tschechien: 196 tử vong; Bỉ: 5.828 tử vong; Bồ Đào Nha: 735 tử vong; Hà Lan: 3.751 tử vong; Ba Lan: 380 tử vong; Luxemburg: 75 tử vong.





Để so sánh: USA đã có 42.300 tử vong; Đức: 4598 tử vong. South Korea: chết 237; Úc: chết 71; Philippines: chết 437; Indonesia: chết 616; Japan: chết 263; Canada: chết 1.690;

China: 4.632 tử vong (con số mới này sau khi Wuhan đã sửa lại thêm 50% tử vong).





# Coronavirus ở Đức: sợ làn sóng thứ hai (Cập nhật ngày 21 tháng 4, 7:14 sáng)

Nhà virus học Christian Drosten đã cảnh báo vào thứ Hai trong podcast NDR: Nếu cái gọi là số "sinh sản (Reproductive rate R)" sẽ quay trở lại hơn 1 sau khi nới lỏng các biện pháp - nghĩa là, một người bị nhiễm bệnh lây lại nhiều hơn một người khác - hoạt động dịch có thể bắt đầu lại với lực khộng ngờ được. Vào cuối tuần trước, ông ta đã cảnh báo về sự nguy hiểm của đợt thứ hai, điều này sẽ không còn xảy ra ở những nơi riêng lẻ nữa, dựa trên những phát hiện từ bệnh cúm Tây Ban Nha.





# Coronavirus ở Đức: yêu cầu mặt nạ - không có đường lối chung (cập nhận ngày 21.4, 16h13)

Tại Baden-Württemberg và Sachsen-Anhalt, một yêu cầu về mặt nạ được chỉ định. Ở cả hai tiểu bang, chính phủ tiểu bang sẽ thảo luận vào thứ ba (21.4). Nghị viện tiểu bang Berlin cũng bàn về nó.





Không có đường lối chung về chủ đề của mặt nạ bắt buộc. Bộ trưởng Phủ Thủ tướng Helge Braun (CDU) cho biết vào tối thứ Hai trên tờ ARDig Daily Topics, rằng hội nghị của Thủ tướng với các Thống đốc được dựa trên các đề nghị của Viện Robert Koch (RKI).





Mặt nạ đơn giản như - không phải là mặt nạ bảo vệ y tế - có thể mang lại lợi ích nếu được sử dụng đúng cách nếu bạn dù vậy vẫn tuân thủ các quy tắc về tiếp xúc và khoảng cách. Đó là lý do tại sao mặt nạ đặc biệt được đề nghị trong phòng kín, Braun nói. "Nhưng không có chuyện nói đó là một nhiệm vụ."





# Sachsen là tiểu bang đầu tiên ở Đức - nghĩa vụ bảo vệ miệng có hiệu lực vào thứ Hai.

Hàng ngàn người Dresdner xếp hàng đứng chờ nhận mặt nạ bảo vệ miễn phí. Phân phối miễn phí tại "Cổng Vàng của Tòa thị chính thành phố Dresden" bắt đầu vào sáng thứ Hai lúc 11 giờ sáng. Chưa đầy 30 phút sau, các công dân xếp hàng dài hơn vài trăm mét. "Con rắn" (ý nói sự sắp hàng) được cho là đã dài gần một km. Hai mặt nạ được cấp cho mỗi người. Thị trưởng Dirk Hilbert cho biết rằng 200.000 mặt nạ được phân phối tại Dresden từ thứ Hai.





# Coronavirus ở Đức: vài tiểu bang khác công bố nghĩa vụ về mặt nạ - số liệu mới

Theo thông tin mới từ Viện Robert Koch (RKI, (khác với thống kê của Johns Hopkins University), tổng cộng 141.672 người ở Đức đã bị xét nghiệm dương tính với virus corona. So với hôm trước, có thêm 1.775 trường hợp nhiễm coronavirus (tính đến ngày 20.4). Thêm 110 trường hợp tử vong đã được báo cáo, với tổng số 4.404 ca tử vong do virus này. Theo trang web RKI, khoảng 91.500 người đã hồi phục.





Theo thống kê của RKI số lượng 19 trường hợp Covid đã ghi nhận đặc biệt cao ở Bavaria là 37.849. Cho đến nay, 1.286 trường hợp tử vong đã được báo cáo. Sau một vài lần trao đổi, sẽ có một "nghĩa vụ" về mặt nạ ở Bavaria trong tương lai, báo Merkur.de báo cáo.

Tại Sachsen và Mecklenburg-Vorpommern, đeo bảo vệ miệng và mũi đã bắt buộc phải có trong các cửa hàng và phương tiện giao thông địa phương.





Hôm thứ ba 21.4.2020, Thống đốc Winfried Kretschmann (71 tuổi, Xanh) cho biết, tiểu bang Baden- Württemberg cũng sẽ đưa ra nhiệm vụ về mặt nạ trong các cửa hàng và trong giao thông công cộng - điều này sẽ được áp dụng từ ngày 27 tháng Tư.





# Virus Corona ở Đức: Các quy tắc corona mới đã bị chỉ trích

Bộ trưởng phủ Thủ tướng Helge Braun (CDU) đã kêu gọi công dân ở Đức sử dụng việc nới lỏng các hạn chế cứng rắn trong cuộc chiến chống khủng hoảng corona một cách khôn ngoan và kỷ luật. "Bây giờ đây là vấn đề chuyển giao kỷ luật mà chúng ta đã thể hiện ở nhà sang các lãnh vực khác", Braun cho Cơ quan báo chí Đức tại Berlin biết. Nếu số lượng nhiễm trùng sẽ tăng trở lại quá nhiều, "sẽ cần nhiều hạn chế hơn nữa, nếu không sẽ xuất hiện một vòng luẩn quẩn".





Thống đốc Sachsen Michael Kretschmer (CDU) cũng bình luận về việc nới lỏng các biện pháp chống corona vào tối Chủ nhật. Ông nghi ngờ việc nới lỏng sẽ dẫn đến nhiều người bị nhiễm virus hơn. Các quyền tự do mới "đã đi đến giới hạn của những gì được chấp nhận", ông nói trong chương trình ARD với Anne Will. "Chúng tôi chắc chắn sẽ thấy sự gia tăng các bệnh nhiễm trùng", ông tuyên bố. Chỉ trong ba tuần, bạn sẽ thấy liệu sự nới lỏng đã quá rộng.!



Thủ tướng Angela Merkel cũng rất quan tâm về các cuộc thảo luận về việc nới lỏng hơn nữa. Bà trở nên rõ ràng trong một cuộc điện đàm và tấn công đồng nghiệp của mình một cách mạnh mẽ.

Tin tức về đại dịch coronavirus trong Live-TickerRKI báo cáo một sự gia tăng khác: Số lượng "sinh sản" đang hướng đến một lãnh vực nguy hiểm

# Chủ tịch Hội Bác Sĩ hoài nghi về yêu cầu mặt nạ: chỉ "hữu ích trong một thời gian nhất định"

Chủ tịch Hiệp hội Bác Sĩ Đức, Klaus Reinhardt, phản ứng khá miễn cưỡng về việc đeo mặt nạ, như đã được lên kế hoạch ở vài tiểu bang. "Nếu mặt nạ có thể được sử dụng trong cuộc sống công cộng, trong giao thông địa phương và khi mua sắm để giảm mức độ nhiễm trùng, thì sẽ có ý nghĩa trong khoảng thời gian nhất định", Reinhardt nói qua "Passauer Neue Presse". "Nhưng tôi không phải là người ủng hộ mạnh mẽ nhiệm vụ đeo mặt nạ, vì mặt nạ bị ướt và véo. Người đeo có thể chạm vào mặt thường xuyên hơn." Tuy nhiên, mặt nạ chuyên nghiệp giảm nhiễm trùng đáng tin cậy không đủ cho toàn bộ dân số.

# Thüringen (Thuringia) muốn nhiệm vụ bảo vệ miệng bắt buộc chống lại Corona

Ở Thuringia, mặt nạ phải được áp dụng trong tất cả các cửa hàng và phương tiện giao thông công cộng từ thứ Sáu. Người phát ngôn của chính quyền tiểu bang Günter Kolodziej cho biết vào tối thứ Hai với Cơ quan báo chí Đức.

Thử nghiệm hiện cũng được thực hiện tại Hamburg và Schleswig-Holstein theo các quy định vệ sinh nghiêm ngặt. Ngoài ra thêm một số tin ngắn quan trọng:

• Kỳ thi Tú Tài (Abi) bắt đầu ở phía Bắc

• Số người thử nghiệm dương tính ở Ý đang giảm

• 1785 ca nhiễm mới ở Đức

• Tổng Thống Trump muốn đình chỉ nhập cư vào Hoa Kỳ

• Liên minh chính phủ Đức có những kế hoạch lập pháp chống corona tiếp theo

• Hủy bỏ Lễ Hội Tháng Mười ở Bavaria (ghi chú thêm: Lễ Hội lớn nhất thế giới)

# Đại dịch Corona: Lễ hội tháng 10 ở Munich chính thức bị hủy - Söder và Reiter thông báo quyết định



Cập nhật từ 9:19 sáng, 21.04.2020: Lễ hội tháng mười năm 2020 tại Munich đã bị hủy bỏ. Thống đốc Bayern (Bavaria) Markus Söder đã công bố quyết định này trong cuộc họp báo vào buổi sáng nay cùng với Thị trưởng Munich Dieter Reiter. Cả hai đều là những người hâm mộ lớn của Lễ hội tháng mười. Thông thường chúng ta sẽ rất thích thú khi lễ hội này diễn ra. Nhưng chúng ta đang sống trong thời gian đặc biệt, Söder nói. "Chúng tôi đã đồng ý rằng rủi ro đơn giản là quá lớn."



"Đó là một ngày buồn đối với tôi" và "Đó là một viên thuốc đắng", Reiter nói- cũng với quan điểm đối với nền kinh tế. "Mọi người sẽ đau đớn bỏ lỡ Lễ hội tháng mười trong ví tiền của họ". Theo thành phố, Munich Wiesn (Lễ Hội Tháng 10) 2019 có giá trị kinh tế khoảng 1,23 tỷ euro.





# Trump muốn đình chỉ nhập cư vào Hoa Kỳ (05:04 sáng)

Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump muốn ngăn chặn tất cả sự nhập cư vào Hoa Kỳ. Ông sẽ ký một nghị định tương ứng, ông viết trên Twitter.

TT Trump đã trích dẫn đại dịch coronavirus là biện minh, mà ông mô tả là "cuộc tấn công của kẻ thù vô hình". Ngoài ra, nó cũng là cần thiết để bảo vệ "công việc của các công dân Mỹ vĩ đại của chúng tôi". Các tweet không chứa bất kỳ chi tiết thêm.





* Đan Mạch muốn cho phép các cuộc họp với tối đa 500 người

Tin tức hàng đầu (10h09 sáng): Đan Mạch muốn cho phép tụ tập trở lại với tối đa 500 người kể từ ngày 10 tháng Năm. TV2 báo cáo, trích dẫn Bộ Y tế Đan Mạch. Hiện tại do cuộc khủng hoảng Corona chỉ được phép tối đa mười người tại các cuộc họp ở Đan Mạch. Giới hạn mới trước hết được áp dụng cho đến ngày 01 tháng 9 năm 2020. Đan Mạch, sự lây lan của virus không những chỉ được coi là chậm lại mà còn bị "đàn áp". Trường học, nhà trẻ, thợ làm tóc và nha sĩ bây giờ ít nhất một phần có thể mở lại.





# Liên minh có kế hoạch lập pháp chống corona tiếp theo (4h28 sáng 21.04.2020)

Liên minh lớn đang lên kế hoạch cho một số giải pháp lập pháp rộng lớn khác trong lĩnh vực y tế để đối phó với cuộc khủng hoảng corona. Trong số những thứ khác, điều này liên quan đến việc mở rộng các xét nghiệm coronavirus với sự giúp đỡ của bác sĩ thú y, yêu cầu báo cáo chặt chẽ hơn cho các trường hợp nghi ngờ và bệnh tật cũng như phát hiện trong phòng thí nghiệm, và bảo vệ những người bảo hiểm tư nhân gặp khó khăn tài chính trong cuộc khủng hoảng hiện nay. Dự thảo sẽ được đưa ra trong Nội các Liên bang vào tuần tới.





# Xếp của JU (Trưởng đoàn trẻ = Junge Union - Chef / JU boss) kêu gọi thêm quyền lực cho chính phủ liên bang trong thời kỳ khủng hoảng.

Xếp của Liên đảng trẻ (JU), Tilman Kuban, ủng hộ quan điểm cho việc chính phủ được trao thêm quyền lực trong thời kỳ khủng hoảng. Việc nới lỏng các biện pháp corona khác nhau ở các tiểu bang của Đức, ví dụ như cho việc chăm sóc trẻ em hoặc mở cửa hàng, cho thấy rằng trong những thời điểm đặc biệt của khủng hoảng, nhiều khả năng sẽ phải được đưa ra ở cấp liên bang, Kuban cho biết qua báo "Rheinische Post". Các quyết định trong các tình huống khủng hoảng như vậy trong tương lai phải thuộc về chính phủ liên bang, cũng như việc thực thi và kiểm soát thuộc thẩm quyền của các tiểu bang, người đứng đầu tổ chức thanh niên (Organization of young people) của CDU và CSU yêu cầu.







© Lê-Ngọc Châu (Nam Đức, chuyển ngữ và tóm lược sáng ngày 21.04.2020)

- Theo internet, dpa, afp Tin cuối tuần & sáng ngày 21 tháng 4 năm 2020 - hình internet.