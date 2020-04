Cập Nhật Tin Đại Dịch COVID-19 Ngày 19 Tháng 4

Tại Orange County của chúng ta, số trường hợp lây nhiễm (confirmed cases) mới được loan báo hôm nay, CN 19/4/2020, là 79. Số ấy cao hơn hôm kia (75) và hôm qua (63):

https://occovid19. ochealthinfo.com/coronavirus- in-oc

Căn cứ vào sự kiện ấy, một số người có thể sẽ bi quan. Nhưng sở dĩ có sự tăng các trường hợp lây nhiễm vì trong mấy hôm gần đây, Orange County đã tăng việc xét nghiệm một cách rất đáng kể. Chẳng hạn riêng ngày hôm qua, 18/4, 1245 người đã được xét nghiệm. Số người được xét nghiệm trong 4 hôm vừa qua là (637 + 429 + 1245 + 378 =) 2689. Số lây nhiễm mới trong 4 hôm là (50 + 75 + 63 + 79 =) 267. Như vậy trong những người được đưa đi xét nghiệm (hầu hết được coi [hay tự coi] là “có vấn đề”), tỷ lệ bị lây nhiễm chỉ là 9.92%. Theo nhiều thống kê, khoảng 80% trường hợp lây nhiễm sẽ được coi là nhẹ, qua ít hôm sẽ tự khỏi. Tỷ lệ nặng, phải đưa vào nhà thương ở mức 20% hay ít hơn.

Phía sau là đường dẫn để đọc bản tin trên Orange County Register, mới được cập nhật lúc 2:18 chiều hôm nay. Bản tin này cho biết số trường hợp lây nhiễm tại mỗi thành phố, và tỷ lệ độ lây nhiễm so với dân số:

https://www.ocregister.com/ 2020/04/19/coronavirus-orange- county-nears-18000-tested-79- new-cases-on-april-19/

Chẳng hạn:

Anaheim 5.6 202

có nghĩa: Tại Anaheim đã có 202 “confirmed cases.” So với số dân, tỷ lệ lây nhiễm là 5.6 cho mỗi 10,000 người.

Westminster 2.5 23

có nghĩa: Tại Westminster có 23 người bị lây nhiễm. So với số dân, tỷ lệ lây nhiễm là 2.5 cho mỗi 10,000 người.

Theo bản tin trên, chúng ta thấy hôm nay, toàn thể county thêm 79 trường hợp lây nhiễm, nâng tổng số lên 1636.

Hôm nay không ai bị thiệt mạng. Tổng số người Quận Cam đã bị covi sát hại là 32.

Xét chung, hôm nay có một số tin vui:

--Theo Bloomberg News, một hãng tin chuyên về các hoạt động kinh doanh, các nhà nghiên cứu tại Đại học Oxford đã tìm ra một loại thuốc chủng ngừa (vaccine). Một toán nghiên cứu do Gs. Sarah Gilbert lãnh đạo đã tuyển được 500 người ở lứa tuổi 18-55 để thử thuốc chủng này. Sau đó sẽ thử một số lượng lớn hơn, tới 5,000 người, và sẽ có một số người cao tuổi hơn. Việc sản xuất đang tiến hành. Một số thuốc có thể đem ra dùng từ tháng 9, sau đó “mass production” có thể thực hiện từ mùa thu năm nay:

Virus Vaccine May Be Ready for Mass Production By Autumn, Oxford Professor Says:

https://www.bloomberg.com/ news/articles/2020-04-17/ oxford-vaccine-veteran-lays- out-coronavirus-immunization- plans

Cũng theo Bloomberg News, các hãng Moderna Inc.; Johnson & Johnson; Inovio Pharmaceuticals Inc.; Novavax Inc.; BioNTechSE, Pfizer Inc. (Đức); Sanofi (Pháp) ... cũng đang tích cực làm việc để chế tạo ra vaccines. Hãng Sanofi sẽ cộng tác với hãng GlaxoSmithKline, Plc:

https://www.bloomberg.com/ features/2020-coronavirus- drug-vaccine-status/

Khi ngần ấy hãng lớn của Mỹ, Đức, Pháp ... cùng ráo riết làm việc, chúng ta có quyền hi vọng họ sẽ sớm tìm ra một loại thuốc chủng.