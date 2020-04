Cập Nhật Tin Dịch Vi Khuẩn Corona Ngày 16 Tháng 4

Theo nhật báo USA Today số ra ngày April 5, 2020, Bác sĩ Jerome Adams, US Surgeon General (Tổng Y sĩ?) của Hoa Kỳ, từng so sánh sự tàn phá của trận đại dịch trên khắp nước Mỹ hiện nay như việc Pearl Harbor bị tấn công năm 1941, như việc Pentagon (Ngũ Giác Đài) và World Trade Center tại New York cùng bị tấn công ngày 11 tháng 9 năm 2001:

“This is going to be the hardest and the saddest week of most Americans’ lives … This is going to be our Pearl Harbor moment, our 9/11 moment, only it’s not going to be localized. It’s going to be happening all over the country.”

Mới nghe tưởng như ông nói quá, vì trận Pearl Harbor là một sự kiện lịch sử quan trọng. Khi căn cứ hải quân tại Pearl Harbor và các căn cứ không quân lân cận bị tấn công, hạm đội và các phi đội Hoa Kỳ tại đó bị oanh tạc tan tành. Pentagon và World Trade Center là những biểu tượng cho sức mạnh về quân sự và kinh tế của Mỹ. Hai biểu tượng đó bị phá là một miệt thị và thách thức công khai đối với nước Mỹ.

Nhưng sau 10 hôm, chúng ta thấy lời nói của bác sĩ Adams không quá đáng. Cho tới hôm qua, April 15, 2020, số người Mỹ bị thiệt mạng vì virus Vũ Hán lớn hơn tổng số những người bị sát hại do các biến cố Pearl Harbor và 9/11 cộng lại rất nhiều.

Khi Pearl Harbor bị tấn công, 2403 người Mỹ, vừa dân sự, vừa quân nhân thiệt mạng. Trong biến cố 9/11, trong tổng số 2977 nạn nhân, có 2605 người là công dân Hoa Kỳ. Tổng số người Mỹ bị sát hại trong hai biến cố ấy là 5008.

Theo thống kê của Coronavirus Resource Center, Johns Hopkins University, số người Mỹ bị thiệt mạng vì virus Vũ Hán cho tới hôm qua, 15/4/2020, đã là 28,998. Chỉ riêng hai ngày 14 và 15 tháng 4, số người Mỹ chết (2369 + 2494 = 4863) đã xấp xỉ số người thiệt mạng trong hai cuộc tấn công Pearl Harbor và 9/11 cộng lại (5008). Theo nhật báo Washington Post, trong tuần lễ từ 6 tới 12 tháng 4 năm 2020, số người Mỹ chết vì coronavirus là 12,392, chỉ hơi thấp hơn số người chết vì bệnh tim (12,676), nhưng cao hơn tất cả các bệnh hoặc nguyên do khác: ung thư (11,437), tai nạn (2,911), stroke (2,764), flu (1,227), tự sát (876) …







Trong trận Pearl Harbor, đúng là tất cả 8 chiến hạm lớn của Mỹ cùng 7 chiến hạm nhỏ hư hại rất nặng, Bốn chiến hạm lớn bị đánh chìm. Nhưng về sau, trừ chiếc USS Arizona, tất cả đều được trục lên, sửa chữa, 6 chiến hạm lớn lại tham dự cuộc chiến, góp phần đem đến chiến thắng. Trong biến cố 9/11, hư hại tại Pentagon không quá nặng. World Trade Center đã được xây lại, tráng lệ hơn trước, với đài Tưởng niệm và viện Bảo tàng. Chưa thể ước lượng những tổn thất khủng khiếp về kinh tế tại Hoa Kỳ sau trận đại dịch hiện nay. Cho tới hôm qua, số người Mỹ phải nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp đã là 22 triệu.

Không phải không có ý nghĩa khi tạp chí uy tín The Economist in hình bìa như sau cho số báo phát hành tuần tới, từ 18 đến 24 tháng 4-2020. Cũng xin nói thêm: các chủ biên của The Economist chỉ muốn nêu một câu hỏi mang tính cách nghiên cứu:

Hôm nay, 16 tháng 4-2020, Orange County có thêm 51 trường hợp lây nhiễm, độ tăng thấp hơn hôm qua (87). Tổng số người lây nhiễm tại Orange County cho tới hôm nay là 1425. Thêm 3 người bị thiệt mạng. Tổng số người thiệt mạng vì corona virus tại Orange County cho tới hôm nay là 25.



Phía sau là thống kê số người lây nhiễm tại mỗi thành phố theo báo cáo của Orange County Health Care Agency:

https://occovid19. ochealthinfo.com/coronavirus- in-oc

Những thành phố có số người lây nhiễm cao là:

Anaheim : 162 (tăng 6)

Santa Ana : 142 (tăng 8)

Irvine : 106 (tăng 1)

Huntington Beach : 97 (tăng 5)

Newport Beach : 90 (không tăng)

Các thành phố khác tăng ít hoặc không tăng. Sau đây là tổng số người lây nhiễm tại một số thành phố tương đối nhiều người Việt cư ngụ:

Costa Mesa : 28 (không tăng)

Cypress : 34 (tăng 1)

Fountain Valley : 20 (không tăng)

Fullerton : 45 (tăng 3)

Garden Grove : 45 (tăng 2)

Laguna Beach : 36 (không tăng)

Laguna Niguel : 30 (tăng 1)

Mission Viejo : 37 (tăng 1)

Orange : 53 (tăng 1)

Placentia : 31 (không tăng)

Westminster : 24 (không tăng)

Yorba Linda : 42 (tăng 2)

Trong 1425 trường hợp lây nhiễm, có 138 trường hợp phải nằm nhà thương (con số hôm qua là 104). Tỷ lệ phải nằm nhà thương trong tổng số những người lây nhiễm là 9.68 % . Có 68 người bệnh nặng, phải đưa vào ICU (con số hôm qua là 45). Tỷ lệ phải nằm ICU trong tổng số những người lây nhiễm là 4.77 %.