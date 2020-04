Vũ Hán (Wuhan) Sửa Tỷ Lệ Tử Vong Lên 50 Phần Trăm

Tại trung tâm thành phố Vũ Hán của China, rõ ràng nhiều người đã chết vì virus corona mới hơn so với trước đây: Cơ quan hành chánh của thành phố tuyên bố vào ngày thứ Sáu rằng 1290 trường hợp tử vong đã được ghi nhận thêm. Con số này là kết quả của việc xem xét dữ liệu có sẵn. Điều này tương ứng với mức tăng 50 phần trăm. Kết quả là 3869 người chết riêng ở Vũ Hán và 4632 trên khắp Trung Cộng.

China đang chịu áp lực quốc tế ngày càng tăng vì sự đối phó với cuộc khủng hoảng corona. Hoa Kỳ, trong số những nước khác, cáo buộc Bắc Kinh đã thông báo quá muộn về sự bùng phát của mầm bệnh mới.

Cơ quan hành chánh Vũ Hán đã đưa ra một số lý do cho những cái chết mới được báo cáo. Trong số những thứ khác, vì các nhân viên y tế đã bị choáng ngợp khi đại dịch bắt đầu và do đó đôi khi báo cáo các trường hợp muộn, không chính xác hoặc hoàn toàn không báo cáo. Thiếu các lựa chọn thử nghiệm và điều trị cũng được đề cập là lý do.

Tại Vũ Hán (Wuhan), thủ phủ của tỉnh Hồ Bắc (Hubei), xảy ra vào cuối tháng 12 năm 2019 những trường hợp đầu tiên mắc bệnh phổi bí ẩn, hiện được gọi là Covid-19.

Vào ngày 23 tháng 1 năm 2020, Vũ Hán là thành phố đầu tiên của Trung Cộng bị phong tỏa hoàn toàn, và theo sau đó gần như toàn bộ tỉnh này. Hàng triệu người đã bị cắt khỏi thế giới bên ngoài trong nhiều tuần. Các cư dân đã được phép rời khỏi thành phố kể từ ngày 08.04.2020.





* Lê-Ngọc Châu (Nam Đức, chuyển ngữ và tóm lược sáng ngày 17.04.2020)

- Theo AFP * 04/17/2020 - hình internet.