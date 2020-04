Những Cuốn Sách Hay Đầu Năm 2020 Để Đọc Trong Thời Đại Dịch

Trong thời buổi đại dịch toàn cầu, mọi người đều được yêu cầu ở trong nhà không đi ra ngoài ngoại trừ có việc cần và khi xét nghiệm dương tính với COVID-19 thì phải tự nguyện cách ly tại nhà.





Đối với nhiều người đây là thời gian rảnh rổi nhất từ trước tới giờ. Suốt ngày ở trong nhà, cứ đi ra rồi đi vào, hết ăn rồi ngủ, hết xem truyền hình rồi ra vườn nhổ cỏ trồng cây. Nhưng rồi thời gian vẫn thấy dư thừa nhiều.





Nếu bạn là người thích đọc sách thì đây là lúc để bạn đọc những cuốn sách mà mình thích nhưng vì lâu nay bận rộn nên chưa đọc được.





Nhân tiện, Việt Báo xin giới thiệu một số sách được mục văn hóa của trang mạng www.bbc.com tiếng Anh bình luận cho là hay nhất trong năm 2020 tính tới thời điểm này.

Weather của Jenney Offill



Hình bìa cuốn Weather của Jenny Offill. (nguồn: www.bbc.com )



Một loạt các minh họa tình tiết, tiểu thuyết nổi tiếng Weather được kể bởi người quản thủ thư viện Lizzie, người nói thẳng thắn về mối bận tâm hàng ngày và những lo lắng thông thường của cô. Chúng bao gồm những lo lắng về người mẹ đang gặp khó khăn, anh trai nghiện đang phục hồi của cô - và tình trạng khẩn cấp về khí hậu. Cuốn Weather đã đạt được chiến thắng hiếm hoi, đó là một bức chân dung không tự nhiên về những gì giống như hiện sống động ngay bây giờ, theo báo Telegraph viết. Theo New Statesman, trong những suy ngẫm, những câu chuyện cười và những ký ức, cuốn sách đã “phóng to từ vi mô đến vĩ mô.” “Cuốn Weather nắm bắt được sự lo lắng và phi lý của Thế kỷ 21.”

Real Life của Brandon Taylor

Cuốn Real Life kể câu chuyện sắp đến tuổi của Wallace, người đang theo học ngành Hóa Sinh nhưng lại mâu thuẫn với thị trấn đại học trung tây mà anh tìm thấy. Một thanh niên nhút nhát từ Alabama, anh đã bỏ lại gia đình - nhưng không phải ký ức tuổi thơ đầy rắc rối của anh. Sau đó đến các cuộc đối đầu với các đồng nghiệp và một cuộc đụng độ ngạc nhiên với một người bạn cùng lớp. “Brandon Taylor nổi lên như một thế lực với màn khởi đầu đầy nghệ thuật này,” theo Newsweek bìnn luận. Trong cách viết tử tế, thân mật và khác biệt, Taylor khám phá chủng tộc, tình dục và ham muốn với một dàn nhân vật không thể nào quên.”

Such a Fun Age của Kiley Reid

Khi Emira Tucker 25 tuổi đã bị buộc tội nhầm bắt cóc một em bé mà cô chăm sóc, hàng loạt những sự kiện phơi bày ra đã nêu nghi vấn về giai cấp, chủng tộc, tư cách phụ huynh và đạo đức. Tuy nhiên cuốn tiểu thuyết khởi đầu này được viết với cảm kích nhẹ, và bằng thể điệu dí dỏm, nếu không muốn nói là châm biếm xã hội khó chịu. “Quyến rũ, chân thực và từng chút giải trí vì nó bình lặng, kết luận một cách thông minh,” đã là bản án của Observer. Trong khi đó The Atlantic mô tả Such a Fun Age như là “một sự châm biếm xã hội nhịp độ nhanh, vui về đặc quyền tại Mỹ.”

Motherwell: A Girlhood của Deborah Orr

Nhà báo được quý trọng Deborah Orr đã từ trần vào tháng 11 năm 2019, và đầu năm nay cuốn sách đáng ghi nhớ và vững vàng Motherwell đã được xuất bản. Trong hồi ký thật thà và đôi khi hài hước này, Orr nhớ lại thời 1970s của bà, trưởng thành trong gia cấp lao động tại Tô Cách Lan, và mối quan hệ phức tạp của bà với người mẹ. Theo Andrew O’Hagan viết trong báo the Guardian, Motherwell là “một kiệt tác tự khám phá,” và “sự vĩ đại của nó chính là nằm trong chiều kích tâm lý, trong bức chân dung sống động về lòng tự kiêu quá đáng của cha mẹ bà và là chân dung sống động của chính bà.” Như báo Scotsman quan sát: “Nó là sự thật thà lúng túng và tự phô bày. Bạn không thể bỏ qua nó.”

Apeirogon của Colum McCann

2 người đàn ông, một người Do Thái và một người Palestine, có một đứa con gái bị giết chết trong một cuộc xung đột. Rồi họ trở thành bạn bè. Apeirogon của nhà văn Colum McCAnn dựa trên câu chuyện có thật của tình bạn này, và đã được ca ngợi khắp nơi. Nó là “một kiệt tác” và “một loại sách chỉ xuất hiện mỗi một lần trong một thế hệ,” như báo Observer nhận định. Báo the New York Times thì nói rằng đó là cuốn sách “Sáng chói, mạnh mẽ và rực rỡ.” “Aprirogon là một cỗ máy đồng cảm, đánh sập hoàn toàn khoảng cách giữa người nói và người nghe ... Nó đạt được mục đích của mình bằng cách hợp nhất các hành động của trí tưởng tượng và ngoại suy với thực tế lịch sử.” Đó là một cuốn tiểu thuyết “tình người sâu xa,” theo BBC Culture nhận định.

Cleanness của Garth Greenwell

Cuốn tiểu thuyết thứ 2 của Greenwell có tên Cleanness theo sau cuốn đầu của ông What Belongs to You. Ông tiếp tục kể chuyện về một thầy giáo Mỹ sống tại Bulgaria, và khám phá trong ký ức và những kinh nghiệm tình dục qua chuyện kể không thứ tự. Báo The Washington Post gọi đó là “cuốn tiểu thuyết rất giản dị của thiên tài mà sẽ thay đổi cách bạn hiểu thế giới và nơi bạn sống trong đó.” Trong khi đó báo The New York Times thì viết rằng, “[Greenwell] viết về tình dục là xả láng … Greenwell có một món quà kỳ lạ, một món quà hiếm khi xuất hiện.”

Hood Feminism của Mikki Kendall

Hình bìa cuốn Hood Feminism của Mikki Kendall. (nguồn: www.bbc.com )

Trong lúc khảo sát về nữ quyền của người da trắng, cuốc sách này cũng tập trung vào các giải pháp khả thi và biện pháp đầy hy vọng. Refinery 29 đã mô tả cuốn Hood Feminism là “sự vươn lên… một giọng da đen tươi tắn và cần thiết trong văn học nữ quyền.” Cuốn sách là “sự kiểm tra hiện thực rất cần,” theo báo inews cho biết, “Tác giả có khả năng bén nhạy để làm những đề tài nặng ký, phức tạp và chuyển chúng sang những tranh luận mạnh mẽ, sôi nổi, cung hiến các giải pháp thực tế.”

The Mirror and the Light của Hilary Mantel

Trận chung kết được mong đợi nhiều nhất trong bộ ba tác phẩm của Mantel về người đàn ông cánh tay phải của vua Henry VIII là Thomas Cromwell đã được đón nhận nồng nhiệt. Cromwell của Mantel là một tay chơi phức tạp, hoàn hảo, nhiều năng lực trong nhiều cách hơn chính vị vua của ông. Cuốn The Mirror and the Light vẽ ra sự sụp đổ của ông ấy, và như báo The Atlantic chỉ ra, “Sức thu hút của Cromwell là không bao giờ bị tiêu tan.” Báo The Guardian thì chào đón cuốn sách như là một “kiệt tác” và như là “một cuốn tiểu thuyết có những phần sử thi [nghĩa là] từng chút một như ly kỳ, lôi cuốn, truyện tranh đen tối và thông minh đáng kinh ngạc như những người đi trước của nó ... Bộ ba là hoàn thiện và nó rất tuyệt vời.”

House of Glass của Hadley Freeman

Trong House of Glass ký giả Hadley Freeman đã mở tung những bí mật gia đình của bà, xoáy vào câu chuyện đời sống của bà nội của bà, là người đã trốn chạy khỏi sự kinh khủng của Châu Âu trong thời Đệ Nhị Thế Chiến để sống tại Hoa Kỳ, cũng như cuộc sống tương phản của người bác của bà. “Đó là sản phẩm của 20 năm nghiên cứu, và nó có rất nhiều, qua việc chứa đựng chi tiết, cho một nghiên cứu gần như hoàn hảo về bản sắc Do Thái -- sự hiện hữu của người Do Thái – trong thế kỷ 20,” theo báo Telegraph nhận định. Hay, như Kirkus viết rằng nó là “Đáng sợ, gây cảm hứng và cảnh giác trong các biện pháp bình đẳng.”

Actress của Anne Enright

Cuốn tiểu thuyết mới Actress của tác giả Ái Nhĩ Lan Anne Enright đã được nằm trong danh sách dài cho Giải Women’s Fiction Prize, và là câu chuyện kể về tiếng tăm, quyền lực, và cuộc điều tra để hiểu người mẹ của bà. Báo Washington Post cho rằng nó là “rực rỡ, dòng chảy tình cờ một cách đánh lừa trong những câu chuyện của bà gây ấn tượng sai lầm sự xảo quyệt của chúng, một trí thông minh sâu sắc được phong kín đằng sau tấm gương vô hình của cuộc sống.” Báo Observer cũng ca ngợi tác giả, người đã đoạt giải Booker trước đây là “Enright chiến thắng như một con tắc kè hoa: người viết hồi ký, nhà báo, nhà phê bình, con gái - trí tuệ mẫn cảm của bà ấy không biết giới hạn.”

Hamnet của Maggie O’Farrell

Tiểu thuyết mới nhất của nhà văn Maggie O’Farrell được lấy cảm hứng từ câu chuyện thật về người con trai duy nhất của đại văn hào Shakespear là Hamnet, đã chết lúc 11 tuổi. “Hamnet là cuốn tiểu thuyết riêng. Nó chia xẻ sự sang trang của những người đi trước nó,” theo Observer nhận định, và có “sức mạnh của việc để cho câu chuyện tự kể về nó.” Báo The Sunday Times mô tả Hamnet như là “sức mạnh” và là “một sự khám phá rất thi vị về nỗi đau của bậc cha mẹ.”

Where the Wild Ladies Are của Matsuda Aoko

Tuyển tập truyện này, được dịch bởi Polly Barton, lấy cảm hứng từ thần thoại truyền thống Nhật Bản, nhưng với khuynh hướng nữ quyền và bối cảnh hiện đại. Các câu chuyện miêu tả những yêu tinh và ma quỷ, những bộ xương và thần thánh, nhưng các câu chuyện gốc chấm dứt một cách tưởng tượng bởi Aoko, và được kể từ quan điểm của một phụ nữ đương đại.Báo Guardian cho rằng Where the Wild Ladies Are là “tếu, đẹp, siêu thực và dễ hiểu – đây là cuốn sách kỳ lạ.”

The Death of Comrade President của Alain Mabanckou

Cuốn Black Moses của Alain Mabanckou đã được vào danh sách Giải Booker Prize năm 2017. Bây giờ cuốn sách mới The Death of Comrade President của ông, được Helen Stevenson dịch, cũng được đón nhận tốt. Đây là bộ truyện sắp đến tuổi trong thập niên 1970s tại Pointe-Noire tại Cộng Hòa Congo, nơi chàng trai Michel đương đầu cuộc sống hàng ngày, cho đến việc giết người dã man của tổng thống. Bookshybooks thì nhận định rằng, “Bắt đầu như là bức chân dung dịu dàng của một gia đình người Congo bình thường, Alain Mabanckou nhanh chóng mở rộng phạm vi câu chuyện của mình thành một cuộc kiểm tra mạnh mẽ về chủ nghĩa thực dân, phi thực dân hóa và ngõ cụt của lục địa châu Phi.”

Minor Feelings của Cathy Park Hong

Nhà thơ Cathy Park Hong trắc nghiệm bản sắc người Mỹ gốc Á trong cuốn Minor Feelings. Jia Tolentino trong báo New Yorker của tập hợp các bài viết khám phá bản sắc, chủng tộc và chủ nghĩa tự do mới nhận định rằng, “Hong đang viết trong s theo đuổi đau đớn sự tự do mà không trông giống màu trắng - một âm thanh mới, một ảnh hưởng mới, một ý thức mới - và kết quả cảm thấy như những gì cô ấy đang chờ đợi.”

A Long Petal of the Sea của Isabel Allende

Một chiếc tàu chở 2,000 người tị nạn từ cuộc Nội Chiến Tây Ban Nha với Chí Lợi trong năm 1939. “Cuộc di cư này là nền tảng cho câu chuyện lịch sử mới đáng để ý, đồng vọng trong các cuộc khủng hoảng tị nạn trên toàn cầu ngày nay – và trùng hợp với cuộc sống của chính Allende,” theo Jane Ciabattari trên mục Văn Hóa của BBC tiếng Anh cho biết. Sách được dịch từ nguyên bản tiếng Tây Ban Nha bởi Nick Caistor và Amanda Hopkinson, theo báo Telegraph cuốn tiểu thuyết mới nhất của Allende là “một câu chuyện hấp dẫn về tình yêu lưu vong.”

Our House is on Fire của Gia Đình Greta Thunberg



Hình bìa cuốn Our House is on Fire của gia đình Greta Thunberg. (nguồn: www.bbc.com )

Tác phẩm gia đình này của Asperger và của Greta Thunberg được ca ngợi như là thông điệp môi trường của hy vọng phải đọc. Our House in on Fire: scenes of a Family and a Planet in Crisis được viết chung bởi mẹ của Thunberg là Malena Ernman, là người kể chuyện chính, cha của Thunberg là Svante, và chị của Thunbeg là Beata. Nó là “một tác phẩm khẩn thiết, chói sáng, can đảm,” theo David Mitchell viết trong báo the Guardian. “Mọi người với một sự quan tâm về tương lai của hành tinh này nên đọc cuốn sách này. Nó là một chẩn đoán rõ ràng. Nó là một cái nhìn thoáng qua về một thế giới sạch sẽ. Nó tràn đầy hy vọng.”