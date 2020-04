Nhiều Chuyên Gia Chính Sách Đối Ngoại Kêu Gọi Chấm Dứt Tội Phạm Thù Ghét Cộng Đồng Người Mỹ Gốc Á

LTS: Trong những tuần lễ qua, nhiều trường hợp tội phạm thù ghét chống lại người Mỹ gốc Á đã xảy ra ở Mỹ liên quan đến thành kiến phát xuất từ đại dịch vi khuẩn corona. Việt Báo xin dịch bản lên tiếng của hàng trăm nhân vật thuộc cộng đồng Châu Á ở Mỹ để góp phần phổ biến thông tin và báo động về tình trạng bạo hành gây chết người ở Mỹ.

Những tội ác thù ghét gần đây và những cuộc tấn công bạo lực chống lại những người gốc Á nên là sự báo động cho nước Mỹ. Chỉ trong vài tuần qua, một cuộc tấn công bằng axit vào người phụ nữ ở Brooklyn đã khiến cô bị bỏng nặng, và một người đàn ông ở Texas đã bị buộc tội giết người sau khi tấn công một gia đình người Mỹ gốc Á. Những câu chuyện như vậy đã trở nên đáng lo ngại kể từ khi bắt đầu đại dịch COVID-19, và FBI đã cảnh báo rằng chiều hướng này có thể tiếp tục.

Chúng tôi, những người ký tên dưới đây, bị báo động bởi mức độ nghiêm trọng của những tội ác thù ghét và quấy rối dựa trên chủng tộc đối với những người gốc Á ở Hoa Kỳ - những cuộc tấn công gây nguy hiểm cho sự an toàn, hạnh phúc, nhân phẩm và cuộc sống của tất cả những người bị nhắm đến. Chúng tôi không đơn độc. Vào ngày 20 tháng 3, Ủy Ban Dân Quyền Hoa Kỳ bày tỏ lo ngại về các cuộc tấn công bạo lực chống lại những người gốc Á. Các nhà lãnh đạo và tổ chức của người Mỹ gốc Á và Thái Bình Dương (AAPI) đã lên án những người cố chấp như vậy và huy động các nguồn lực và sáng kiến quan trọng để chống lại nạn kỳ thị chủng tộc và bài ngoại.

Dĩ nhiên, có nhiều cách, trong đó đại dịch COVID-19 đã mang lại điều tốt nhất cho đất nước chúng ta: nhân viên y tế làm việc suốt ngày đêm, các nhà khoa học đua nhau phát triển thuốc chích ngừa và trị liệu, và các nhà lãnh đạo địa phương và cộng đồng hành động. Tuy nhiên, đáng báo động, cuộc khủng hoảng cũng đã làm trầm trọng thêm định kiến và sự kỳ thị ở Hoa Kỳ. Bây giờ là lúc để tất cả người Mỹ tăng gấp đôi cuộc chiến chống lại các lực lượng đó.

Chúng tôi kêu gọi các nhà lãnh đạo Hoa Kỳ ở mọi cấp và trong mọi lĩnh vực hành động chống kỳ thị chủng tộc chống Á châu và bày tỏ sự ủng hộ đối với cộng đồng người di cư châu Á và AAPI. Các nhà lãnh đạo Hoa Kỳ nên tuân thủ hướng dẫn về các thực hành tốt nhất từ Trung Tâm Kiểm Soát và Phòng Ngừa Dịch Bệnh, nơi tư vấn đối phó với vi khuẩn corona theo cách làm giảm lây lan và tránh sự kỳ thị và phân biệt đối xử với người gốc Á. Các thuật ngữ như “Chinese virus” đã châm lửa cho sự phân biệt đối xử theo cách đặt sinh mạng trước nguy cơ bị bạo lực.

Thật không may, nước Mỹ có một lịch sử nối kết người nhập cư với bệnh tật, và sự khác biệt chủng tộc và bài ngoại nguy hiểm như vậy có thể được khai thác và thúc đẩy những người hành động từ sự thù ghét. Hoa Kỳ phải học hỏi từ lịch sử đau đớn đó và tiếp tục đấu tranh để duy trì sự bình đẳng hơn về quyền và cơ hội. Nước Mỹ mạnh nhất khi sống theo các nguyên tắc chỉ đạo của mình, bao gồm cả sự đa dạng và hòa nhập. Các cuộc tấn công chống lại các cá nhân châu Á và các thành viên của cộng đồng AAPI, bao gồm cả người nhập cư, là bất công và mâu thuẫn với các giá trị cốt lõi của chúng ta. Không khoan dung và kỳ thị có nguy cơ chia rẽ xã hội của chúng ta và làm tổn thương chính xác những người dễ bị tổn thương nhất khi chúng ta phải đoàn kết để đương đầu với đại dịch.

Là một nhóm đa dạng bao gồm các thành viên của cộng đồng AAPI, những người bị nhắm đến bởi định kiến đó, cũng như những người tìm cách đoàn kết với cộng đồng người di cư châu Á và AAPI, chúng tôi muốn khuếch đại nhiều tuyên bố về mối quan tâm của các nhà lãnh đạo AAPI và tổ chức cộng đồng đã ban hành. Nhiều người trong chúng ta đã đóng góp cho nỗ lực này là các chuyên gia đầu tiên về chính sách đối ngoại và an ninh quốc gia, những người hy vọng sẽ giúp xây dựng tình đoàn kết giữa các học giả và chuyên gia trong lĩnh vực của chúng tôi với cộng đồng người châu Á và AAPI. Chúng tôi hy vọng rằng các đồng nghiệp của chúng tôi ở tất cả các cấp và trên tất cả các lĩnh vực sẽ tham gia vào nỗ lực này.

Lịch sử dạy chúng ta rằng sự bất công và chia rẽ ở Hoa Kỳ có thể bị các chính phủ khác khai thác cho các mục đích chiến lược. Những vấn đề này có thể ảnh hưởng đến tuyên truyền của Đảng Cộng Sản Trung Quốc theo cách làm suy yếu sự thống nhất, lợi ích quốc gia và lãnh đạo toàn cầu của Hoa Kỳ trong khi làm suy yếu mối quan tâm và phê phán của Hoa Kỳ về vi phạm nhân quyền. Tiếp tục có những lý do thuyết phục để kiểm tra các yếu tố tạo điều kiện cho sự lan tỏa nhanh chóng của dịch bệnh từ nguồn gốc ở Trung Quốc, bao gồm cả việc chính phủ Trung Quốc không chú ý đến các mối quan tâm ban đầu của các bác sĩ, ngăn chặn những cảnh báo ban đầu và sự không rõ ràng về nguồn gốc của vi khuẩn corona.

Trong thời điểm khủng hoảng này, các nhà lãnh đạo Hoa Kỳ nên ưu tiên huy động đối phó hiệu quả của Mỹ, triển khai các nguồn lực cần thiết và các biện pháp đối phó mạnh mẽ để giảm thiểu tác động bất lợi của đại dịch. Các chính sách của Hoa Kỳ cũng phải giải quyết sự bất bình đẳng, bao gồm cả việc tiếp cận chăm sóc sức khỏe đang khiến người Mỹ gốc Phi, người Mỹ bản địa, người La Tinh và các cộng đồng khác trải nghiệm không tương xứng những tác động tồi tệ nhất của COVID-19. Xây dựng lại nền kinh tế của chúng ta, đảm bảo khả năng phục hồi quốc gia và khôi phục khả năng cạnh tranh của chúng ta trong thời gian dài sẽ đòi hỏi phải giải quyết các bất bình đẳng về cấu trúc và các lỗ hổng, trong số những lo ngại quan trọng khác, mà đại dịch này đã tạo ra.

Nhận thấy sự cấp bách của cuộc khủng hoảng này và sự cấp bách của việc chống lại sự thù ghét đã gia tăng, chúng tôi cam kết đối mặt với sự phân biệt đối xử mà chúng ta chứng kiến trong cuộc sống hàng ngày, trong các thiết lập trực tuyến và ngoại tuyến, và chống lại sự phân biệt chủng tộc và định kiến lịch sử từ lâu đã gây ảnh hưởng đến cộng đồng người di cư châu Á và AAPI ở Hoa Kỳ. Chúng tôi tiếp tục cam kết thúc đẩy việc hòa nhập và liên minh với các cộng đồng AAPI và để chứng minh sự đoàn kết đó trong giới chuyên môn của chúng tôi. Cuối cùng, chúng tôi cam kết đảm bảo rằng các cộng đồng học thuật, chính sách đối ngoại và an ninh quốc gia tiếp tục trở nên toàn diện hơn và chào đón sự đa dạng làm phong phú thêm công việc của chúng tôi.

Sau đây là danh sách của những nhân vật đã soạn bản văn và đã ký tên:

Chenny Zhang; Washington, D.C.

Elsa Kania; Cambridge, Mass.

In addition to Chenny Zhang and Elsa Kania, this statement was drafted by and revised primarily through contributions from the following individuals.

Please note that all those who have drafted, signed and supported this statement do so in personal capacities, and institutions are listed only for purposes of identification. This statement was drafted and shared as an effort that emerged from the personal initiative of those involved without support from any organization.

