Cập Nhật Tin Đại Dịch COVID-19 Ngày 15 Tháng 4

Cho tới hôm nay, 15 tháng 4-2020, đại dịch coronavirus đã khiến trên 2 triệu người bị lây nhiễm trên toàn thế giới. Theo thống kê của Coronavirus Resource Center tại Đại học Johns Hopkins, con số lúc 12 giờ trưa hôm nay là 2,023,663 người. Số người đã thiệt mạng là 132,276.

Hôm qua, 14/4/2020, Hoa Kỳ trải qua một ngày tang tóc: trong vòng 24 giờ đồng hồ, 2,228 người chết vì virus Vũ Hán. Tổng số các trường hợp lây nhiễm tại Hoa Kỳ là 614,482, đứng đầu thế giới. Số người đã chết là 27,085, cũng dẫn đầu thế giới.

Theo các chuyên viên và giới chức y tế có thẩm quyền, số người bị lây nhiễm và thiệt mạng thực ra còn cao hơn thế nhiều, vì việc xét nghiệm chưa được thực hiện đầy đủ. Đồng thời cũng có những trường hợp che dấu, không báo cáo đúng sự thật tại một vài quốc gia, ít nhất tại Hoa lục và Bắc Hàn.

Tuy nhiên, cũng theo Đại học Johns Hopkins, độ lây nhiễm mới tại Hoa Kỳ và một số quốc gia Tây Âu (Ý, Pháp, Đức, Tây Ban Nha, Bỉ, Hòa Lan) đang trên đường giảm xuống. Quốc gia ở Tây Âu chưa thấy sự suy giảm là Anh.

Tại New York, nơi dịch bệnh trầm trọng hơn cả, Thống đốc Andrew Cuomo tuyên bố tình trạng tệ hại nhất đã qua.

Theo bác sĩ Robert Redfield Jr., Giám đốc Trung tâm Kiểm soát và Ngừa dịch Hoa Kỳ (Centers for Disease Control and Prevention, CDC), tuy việc lây nhiễm có vẻ đã tới điểm cao nhất (và đang đi xuống) tại một vài địa phương, một đợt lây nhiễm mới có thể sẽ trở lại vào mùa đông năm nay. Theo ông, Hoa Kỳ cần gia tăng việc xét nghiệm và tăng cường khả năng ứng phó của các cơ quan y tế. Ông ca ngợi đa số dân chúng đã tuân thủ những chỉ thị tránh dịch bệnh tại nhà, và giữ khoảng cách khi ra ngoài.

Các nhà nghiên cứu của Trung tâm Y tế Công cộng (Center for Public Health) thuộc Đại học Harvard cũng cảnh báo rằng một đợt lây nhiễm mới sẽ bùng phát trở lại nếu lệnh “ở nhà để tránh bệnh” được hủy bỏ quá sớm.

(Tại Pháp, cuộc đua xe đạp vòng quanh nước Pháp [Tour de France], trước dự trù sẽ bắt đầu ngày 27 tháng 6, đã được dời lại từ ngày 29 tháng 8 tới ngày 20 tháng 9. Một số trường học ở Pháp được chấp thuận cho mở cửa trở lại “sau ngày 11 tháng 5,” nhưng các tiệm ăn, tiệm cà phê, rạp hát, rạp chiếu bóng, viện bảo tàng ... vẫn không được phép mở cửa cho tới giữa tháng 7).

Tổng thống Donald Trump tỏ ra muốn khởi động lại một phần các hoạt động kinh tế ngày 1 tháng 5 năm nay. Khi nóng lòng muốn kinh tế phục hoạt sớm như thế, ông có vẻ đã chịu áp lực từ một số lãnh tụ bảo thủ thuộc đảng Cộng Hòa trong Quốc Hội. Các vị lo lắng vì kinh tế đình trệ và số người thất nghiệp quá cao (cho tới hôm nay, trên 17 triệu công dân Mỹ đã phải nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp).

Một dân biểu liên bang thuộc đảng Cộng Hòa ở Indiana, ông Trey Hollingsworth, kêu gọi phải lựa chọn giữa việc “ở yên tại nhà nhưng giết chết việc làm” và việc “khởi động kinh tế tuy một số người phải chết.” Theo ông, cần để dân Mỹ làm việc trở lại. Chủ trương này được hơn 10 nhà lập pháp thuộc đảng Cộng Hòa ủng hộ. Phó Thống đốc tiểu bang Texas là ông Dan Patrick đã kêu gọi các vị ở địa vị ông bà (grand-parents) nên chấp nhận “hy sinh để cứu nền kinh tế.” Người điều khiển một chương trình radio, Glenn Beck, cũng tuyên bố,“Chẳng thà chết còn hơn để đất nước phải chết.”

Một số nhà lập pháp khác, thuộc cả hai đảng Cộng Hòa và Dân Chủ, tỏ ra không đồng ý. Thượng Nghị sĩ Tim Kaine (Timothy Michael Kaine, Dân Chủ--Virginia) tuyên bố, “Nếu chống lại khuyến cáo của giới chức y tế sẽ vô cùng tai hại. Mở cửa kinh tế rồi dịch bệnh tái bùng phát, phải đóng cửa đất nước trở lại, sẽ tai hại nhiều hơn.” Một nhân vật then chốt trong Ủy ban Cố vấn nhằm phục hồi kinh tế là ông Brian Moynihan, CEO của Bank of America, nêu chủ trương phải chuyên tâm vào việc chống dịch bệnh cùng bảo đảm sự an toàn cho các nhân viên y tế. Ông cũng nói cần bảo vệ sự ổn định về tài chánh cho những người mất việc bằng các khoản trợ cấp thất nghiệp, trợ cấp kích động kinh tế, cùng những hỗ trợ dành cho các doanh nghiệp nhỏ. Ông cho biết Bank of America “không vội vã” trong việc gọi nhân viên trở lại sở làm. Từ đầu tháng 3, các nhà lãnh đạo ngân hàng này đã điều chỉnh cách làm việc để trên 150,000 nhân viên có thể làm việc tại nhà, và đã phân phát ra 90,000 chiếc laptops.

Bác sĩ Anthony Fauci, Giám đốc National Institute of Allergy and Infectious Diseases, chuyên gia cao cấp nhất của chính phủ về dịch bệnh, cho biết Hoa Kỳ chưa làm đủ các xét nghiệm thiết yếu và chưa hoàn tất những thủ tục theo dõi cần thiết để có thể bắt đầu việc mở cửa khởi động kinh tế. Ông nói (nếu nghĩ đến) ngày 1 tháng 5 thì lạc quan quá đáng (“a bit overly optimistic”).

Thống đốc New York, ông Andrew Cuomo, cho biết các tiểu bang New York, New Jersey, Connecticut sẽ phối hợp với các tiểu bang Delaware, Pennsylvania và Rhode Island về trình tự và kế hoạch mở cửa lại dần dần.

Ở bờ biển phía tây, Thống đốc các tiểu bang California, Oregon, Washington cũng thông báo đã thỏa thuận một cách đại cương về cách thức khởi động lại các hoạt động kinh tế. Tuy nhiên các tiểu bang chưa đưa ra lịch trình cụ thể, và vẫn xác định coi sức khỏe người dân là trên hết.

Thống đốc California, ông Gavin Newsom, nêu ra 6 tiêu chuẩn trước khi lệnh tránh bệnh tại nhà (shelter-in-place) có thể được gỡ bỏ. Ông cho biết các cơ sở kinh doanh và trường học có thể mở cửa lại trong ý thức trách nhiệm, nhưng những buổi trình diễn ca nhạc và thể thao có thể sẽ chưa được mở lại trong một tương lai gần.

Nhiều phần các cơ xưởng sản xuất sẽ được mở cửa lại đầu tiên. Khi các tiệm ăn được mở lại, số bàn ăn sẽ giảm đi (tiệm 80 bàn sẽ chỉ còn 40). Trong giai đoạn đầu, thực khách sẽ được đo nhiệt độ trước khi được xếp chỗ. Nhân viên phục vụ sẽ đeo khẩu trang và găng tay.

Hôm nay, do một số xét nghiệm mới được thực hiện và tuyên bố, Orange County có thêm 87 trường hợp lây nhiễm, độ tăng cao hơn mấy hôm trước (83, 50, 7, 21). Tổng số người lây nhiễm tại Orange County cho tới hôm nay là 1376. Hôm nay, có 3 người bị thiệt mạng. Tổng số người thiệt mạng vì corona virus tại Orange County cho tới hôm nay là 22.



Phía sau là thống kê số người lây nhiễm tại mỗi thành phố theo báo cáo của Orange County Health Care Agency:

https://occovid19. ochealthinfo.com/coronavirus- in-oc

Những thành phố có số người lây nhiễm cao là:

Anaheim : 156 (tăng 8)

Santa Ana : 134 (tăng 17

Irvine : 105 (tăng 2)

Huntington Beach : 92 (tăng 4)

Newport Beach : 90 (tăng 3)

Nói chung, tại đa số các thành phố đều có sự gia tăng. Sau đây là tổng số người lây nhiễm tại một số thành phố tương đối nhiều người Việt cư ngụ:

Costa Mesa : 28 (tăng 2)

Cypress : 33 (tăng 1)

Fountain Valley : 20 (không tăng)

Fullerton : 42 (tăng 4)

Garden Grove : 43 (tăng 4)

Laguna Beach : 36 (điều chỉnh lại số 37 trong thống kê hôm qua)

Laguna Niguel : 29 (tăng 1)

Mission Viejo : 36 (tăng 2)

Orange : 52 (tăng 5)

Placentia : 31 (tăng 3)

Westminster : 24 (tăng 1)

Yorba Linda : 40 (tăng 2)

Trong 1376 trường hợp lây nhiễm, có 104 trường hợp phải nằm nhà thương (con số hôm qua là 122). Tỷ lệ phải nằm nhà thương trong tổng số những người lây nhiễm là 7.5 % . Có 45 người bệnh nặng, phải đưa vào ICU (con số hôm qua là 62). Tỷ lệ phải nằm ICU trong tổng số những người lây nhiễm là 3.3 %. Từ hôm qua, 18 người (122 – 104) khỏi bệnh, được ra khỏi nhà thương, và 17 người (62 – 45) thuyên giảm, được ra khỏi ICU.

Tuy gặp tình huống bất ngờ, hệ thống y tế tại Hoa Kỳ vẫn rất đáng khâm phục và tin cậy.