Napca Tuyên Bố Hợp Tác Với Lyft Và Shaper Hands, Cung Cấp Dịch Vụ Vận Chuyển Miễn Phí Hàng Hoá Cần Thiết Cho Các Cá Nhân Có Khả Năng Bị Lây Nhiễm Cao Trong Thời Gian Cách Ly Do Dịch Covid-19

Napca Đồng Thời Ra Mắt Các Nguồn Hỗ Trợ Mới Thông Qua Đường Dây Trợ Giúp Quốc Gia

Dịch vụ sẽ được bắt đầu từ ngày 15 tháng 4 năm 2020.







Seattle, WA - Trung tâm Lão hóa Quốc gia Châu Á Thái Bình Dương (NAPCA) đã công bố hợp tác với Lyft và tổ chức tình nguyện Shaper Hands, để cung cấp dịch vụ tình nguyện miễn phí hỗ trợ những người già và những người có nguy cơ lây nhiễm cao trong đại dịch COVID-19. Sự hợp tác này nhằm giúp người Mỹ gốc châu Á Thái Bình Dương (AAPI) và những người cao tuổi khác nhau bị cô lập, cùng với các cá nhân bị suy giảm miễn dịch, bằng cách giải quyết các thách thức về ngôn ngữ và công nghệ thông qua Đường dây trợ giúp đa ngôn ngữ NAPCA. Bất cứ ai có thể truy cập vào internet đều có thể trực tiếp sử dụng trang web của Shaper Hands để yêu cầu các đơn đặt. Người lớn tuổi cần hỗ trợ về đơn hàng có thể gọi cho Đường dây trợ giúp của NAPCA để nhận hỗ trợ, NAPCA sẽ xác định những cá nhân này và nhu cầu của họ đối với Shaper Hands. Lyft sẽ cung cấp mã số đi xe miễn phí cho các tình nguyện viên của Shaper Hands thực hiện việc giao hàng tạp hóa và các mặt hàng thiết yếu khác cho những người có nhu cầu.

“Đại dịch này đang dạy chúng ta cần phải nhìn nhận lại cách chúng ta phục vụ người Mỹ lớn tuổi. Hơn ba tuần trước, chúng tôi đã ra mắt tám Đường dây trợ giúp1-800 và trang web đa ngôn ngữ của chúng tôi để hỗ trợ người già và người chăm sóc có rào cản trong việc tiếp cận ngôn ngữ và công nghệ. Hôm nay, chúng tôi thông báo mở rộng các dịch vụ để cung cấp năm ngôn ngữ trợ giúp qua điện thoại (tiếng Anh, tiếng Hàn, tiếng Quảng Đông, tiếng Quan Thoại và tiếng Việt) để hỗ trợ người cao tuổi cần hỗ trợ vì bị cô lập và hạn chế truy cập internet. Sự hợp tác của chúng tôi với Lyft và Shaper Hands là đa quốc gia, đa sắc tộc, và một sáng kiến đa ngành mà chúng tôi hy vọng sẽ có giá trị đối với những người chúng tôi phục vụ. Quan hệ đối tác của chúng tôi với Lyft và Shaper Hands sẽ đảm bảo quyền truy cập đáng tin cậy vào các nhu yếu phẩm cho các cá nhân có nguy cơ.” Ông Joon Bang, CEO của NAPCA cho biết.

Đường dây trợ giúp NAPCA hiện đã hỗ trợ trực tiếp bằng năm ngôn ngữ khác nhau: tiếng Anh, tiếng Quảng Đông, tiếng Quan Thoại, tiếng Hàn và tiếng Việt cho cư dân của Los Angeles và Seattle. Các cá nhân không thể rời khỏi nhà tiếp cận các nhu yếu phẩm hiện có thể gọi từ Thứ Hai đến Thứ Sáu, từ 8:30 sáng đến 1 giờ chiều, để yêu cầu hỗ trợ đặt hàng với Shaper Hands.

“ShaperHands là một dịch vụ do tình nguyện viên cung cấp, giao hàng miễn phí, an toàn cho người già và suy giảm miễn dịch tại Atlanta, Los Angeles, Quận Cam, Thành phố New York, Portland, Seattle, Sacramento và San Francisco. Chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ NAPCA trong thời gian này và rất vui mừng khi bắt đầu giúp đỡ cư dân Los Angeles và Quận King.” Ông Muhammed Fazeel, tình nguyện viên và đại diện của Shaper Hands cho biết.

Shaper Hands đang hợp tác với NAPCA và Lyft ở Los Angeles và Seattle để huy động một nhóm tình nguyện viên tham gia mang hàng tạp hóa và đồ tiếp tế cho các thành viên đặc biệt dễ bị tổn thương của cộng đồng AAPI. Mặc dù Shaper Hands tập trung chủ yếu vào người già và suy giảm miễn dịch, nhưng họ sẵn sàng giúp đỡ bất cứ ai có nhu cầu.

Đây là một thời gian chưa từng có và chúng tôi nhận ra rằng nhiều người thiếu khả năng di chuyển và tiếp cận các mặt hàng quan trọng như cửa hàng tạp hóa.” Lisa Boyd, Giám đốc Tác động Xã hội tại Lyft cho biết. “Chúng tôi tự hào hợp tác với NAPCA và Shaper Hands để tạo điều kiện vận chuyển hàng hoá cho những người cần chúng, đồng thời cung cấp thêm cơ hội thu nhập cho những người lái xe với Lyft.”

Lyft đang quyên góp tín dụng cho hàng chục ngàn chuyến đi cho những người có nhu cầu vận chuyển thiết yếu trong đại dịch COVID-19 - bao gồm gia đình và trẻ em, người cao tuổi có thu nhập thấp và người chăm sóc. Để phân phối những chuyến đi này, Lyft đang kích hoạt LyftUp, công ty nỗ lực toàn diện để mở rộng quyền truy cập giao thông cho những người cần nó nhất - và hợp tác với các tổ chức y tế công cộng, chính quyền địa phương, các tổ chức phi lợi nhuận và các tổ chức cộng đồng đang ở tuyến đầu của cuộc khủng hoảng này. Thông qua làm việc với NAPCA và Shaper Hands, Lyft đang cung cấp mã số xe cho các tình nguyện viên của Shaper Hands, những người không có quyền truy cập vào phương tiện giao thông của riêng họ. Tình nguyện viên có thể đi xe Lyft để thực hiện các chuyến giao hàng quan trọng này.

NAPCA Đường dây trợ giúp







NAPCA cũng thông báo rằng Đường dây trợ giúp tự động của họ gần đây đã ra mắt bằng tám ngôn ngữ khác (link to press release) để cung cấp hỗ trợ bằng ngôn ngữ quốc gia về thông tin về phòng ngừa, triệu chứng và lập kế hoạch COVID-19. Đường dây trợ giúp cũng được mở rộng để bao gồm các thiền định được hướng dẫn để hỗ trợ các cá nhân bằng cách cung cấp các bài tập về tiếp đất, thư giãn, hít thở và lòng biết ơn.

Ngoài ra, Đường dây trợ giúp NAPCA còn có tùy chọn cho người gọi để lại một tin nhắn ngắn về những trải nghiệm độc đáo của họ. Tin nhắn sẽ được trình bày cho các quan chức được bầu và các cơ quan chính phủ.

“Ngoài việc nhân viên điều hành trực tiếp và làm việc với Lyft và Shaper Hands để cung cấp dịch vụ giao hàng, Đường dây trợ giúp của chúng tôi sẽ cung cấp hai nguồn bổ sung cho bất kỳ người gọi nào. Các tài nguyên bổ sung là: (1) trải nghiệm thiền định có hướng dẫn để hỗ trợ những người lo lắng và căng thẳng, và (2) tùy chọn thư thoại cho những người muốn chia sẻ câu chuyện của họ trong đại dịch. Các cơ quan chính phủ và các quan chức được bầu cần phải nghe về những thách thức và kinh nghiệm của người lớn tuổi và người chăm sóc của chúng tôi đang trải qua và tùy chọn thư thoại sẽ cho phép chúng tôi thay mặt họ kể chuyện và biện hộ. Nhân viên của chúng tôi đã làm việc chăm chỉ để hỗ trợ hơn 1.600 người tham gia chương trình lực lượng lao động trưởng thành của chúng tôi trên khắp cả nước và chúng tôi không ngừng nỗ lực để phát triển các giải pháp mới để phục vụ. Thông điệp của chúng tôi với tư cách là một tổ chức cho những người lớn tuổi trên cả nước là: chúng tôi ở đây với bạn và sẽ thực hiện mọi bước có chủ ý để phục vụ bạn tốt hơn.” Joon Bang, CEO của NAPCA cho biết.

Đường dây trợ giúp NAPCA hoạt động 24/7.

English: 1-800-336-2722

廣東話/Cantonese: 1-800-582-4218

普通话/Mandarin: 1-800-683-7427

한국어/Korean: 1-800-582-4259

日本語/Japanese: 1-800-398-1117

Tagalog/Filipino: 1-800-593-8087

Tiếng Việt/Vietnamese: 1-800-582-4336

Español/Spanish: 1-800-948-3844

National Asian Pacific Center on Aging (NAPCA)

Được thành lập vào năm 1976, NAPCA là một tổ chức phi lợi nhuận nhằm bảo tồn và nâng cao phẩm giá, hạnh phúc và chất lượng cuộc sống của những người Mỹ gốc Á và Thái Bình Dương thế hệ đầu tiên (AAPI) từ 55 tuổi trở lên, bằng cách giải quyết những thách thức về văn hóa khi sống cùng trình độ tiếng Anh hạn chế trong cuộc sống hàng ngày của họ. 28% người cao niên AAPI sống trong nghèo khổ. Bằng cách cung cấp các cơ hội đào tạo và việc làm, NAPCA đã giúp tới 100.000 người lớn tuổi trong hơn 40 năm qua thông qua các chương trình như: Chương trình việc làm dịch vụ cộng đồng cao cấp (SCSEP), Chương trình việc làm môi trường cao cấp (XEM), Dịch vụ kinh nghiệm bảo tồn nông nghiệp (ACES) / NRCS) và Đường dây trợ giúp đa ngôn ngữ quốc gia.

