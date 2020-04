Living Room Concert: “Sing For Our Heroes” Gây Quỹ Bảo Vệ Các Chiến Sĩ Ở Tuyến Đầu

Từ nhà riêng, giới nghệ sĩ Việt Nam tại hải ngoại sẽ biểu diễn trực tuyến để quyên góp cho các nhân viên y tế đang ở tuyến đầu chống dịch Covid-19 tại Hoa Kỳ.





Nước Mỹ đang trong cơn hoạn nạn. Chúng ta đang trong cơn hoạn nạn. Các nhân viên y tế ở tuyến đầu ngày càng nhiều người ngã bệnh, phần lớn vì họ đang thiếu trầm trọng dụng cụ bảo vệ y tế tại các bệnh viện.



Để cám ơn và bảo vệ những anh hùng tuyến đầu, hệ thống truyền hình SBTN, Bên Em Đang Có Ta Foundation và tổ chức Rise sẽ tổ chức chiến dịch quyên góp “Sing For Our Heroes”. Với sự tham gia của những ngôi sao âm nhạc hải ngoại, chiến dịch sẽ quyên góp để cung cấp các dụng cụ y tế cho những bệnh viện và trung tâm y tế tại các tâm dịch đang có nhu cầu cấp bách như New York, New Jersey, Louisiana, California, v.v...



Chương trình Living Room Concert: “Sing For Our Heroes” sẽ được chiếu trực tiếp trên hệ thống truyền hình SBTN và livestream trên Facebook @VietnamRise, vào ngày Chủ Nhật 26 tháng 4, lúc 1PM giờ California.





Trong lúc mọi người đang chấp hành lệnh cách ly và ở nhà để tránh dịch, có những người phải trụ lại để bảo đảm xã hội tiếp tục vận hành, nhằm bảo vệ đời sống và tính mạng cho chúng ta. Họ là những nhân viên y tế lao mình tại các bệnh viện. Họ là những người cảnh sát giữ trật tự, những người phát thư, giao hàng đến tận nhà, là những người bảo đảm chúng ta không bị thiếu hụt những thứ căn bản từ thực phẩm đến nhiều nhu cầu khác nhau trong đời sống hằng ngày.

“Sing For Our Heroes” sẽ được thực hiện trong bối cảnh cách ly xã hội, với các ca nhạc sĩ sẽ trình diễn từ nhà riêng và được quay lại bằng điện thoại hoặc camera cá nhân. Từ tuyến đầu, những nhân viên y tế và bệnh nhân Covid-19 sẽ chia sẻ với chúng ta những câu chuyện của họ.

Mời các bạn theo dõi và đóng góp trong tầm tay của mình, để người Việt chúng ta góp phần bảo vệ họ. Bảo vệ họ chính là bảo vệ cho chúng ta trên đường dài.



Xin đóng góp online tại www.sbtn.tv hoặc www.vietnamrise.org.

Bên Em Đang Có Ta Foundation (SBTN) và Rise là tổ chức 501(c)3 non-profit.



Liên lạc:



Nguyễn Khoa Diệu Quyên

dieuquyensbtn@gmail.com

Trinity Pham

trinity@vietnamrise.org