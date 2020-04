Tin Tổng Hợp Về Đại Dịch Corona: Điều Ngạc Nhiên Không Phải China Là Nơi Xuất Phát Wuhan Virus Có Số Tử Vong Cao Mà Là Mỹ Và Một Số Quốc Gia Của Châu Âu

Dẫn nhập: Nhờ biết chút ít Đức ngữ -không nhiều nhưng có thể nói là khá hơn 1/2 ngoại ngữ khác nên để đỡ chán và để "giết bớt thời gian" phải nằm nhà vì hạn chế đi lại giữa cơn đại dịch Corona tôi chuyển ngữ tin liên quan đến dịch corona mà hầu như ai cũng biết để phổ biến cho quý vị nào ít theo dõi tin tức qua đó có thể nắm bắt phần nào diễn biến xảy ra từ tháng 12 năm 2019 mà nơi bộc phát là Vũ Hán (vì vậy có tên Wuhan Virus (sic)) ở Trung cộng (China).





Bộc phát từ thành phố Wuhan với hơn 11 triệu dân, sau đó lây lan qua vài nước ở châu Á, sang châu Âu đầu tiên ở Đức, Ý … rồi qua làn sóng du lịch về từ China, Ý … coronavirus lan lây khắp thế giới (trên 200 quốc gia theo internet). Nói chung đại dịch Corona là do sự truyền nhiễm từ người có nhiễm virus sang người khác (điển hình trong tháng 12.2019 qua 1 nữ nhân viên sang Đức làm việc (cách nơi tôi ở vài chục km) và sau đó lây sang các nhân viên có tiếp xúc (sic).

Cũng từ sự gần gũi, tiếp xúc "vô tình" với người (lúc đó còn chưa biết là họ đã nhiễm virus) nên sau vài tuần cả 16 tiểu bang Đức đều có người nhiễm coronavirus. Chính vì vậy giới chuyên gia mới khuyên tránh tiếp xúc, giữ khoảng cách, vệ sinh tay thường xuyên … để tránh bị lây.





Điều mà tôi (chúng ta) thấy khó hiểu là nơi virus bộc phát lại ít bị ảnh hưởng so với nhiều quốc gia (xem thống kê)?. Thông thường thì khi dịch xảy ra, nơi virus bùng phát là nơi bị ảnh hưởng trứớc hết và có thể nói nhiều hơn những nơi khác sau đó vì bất ngờ, đơn giản chưa biết đối phó thế nào. Ngoài ra một ngạc nhiên khó hiểu nữa là VN nơi người Tàu ngay cả từ Wuhan theo internet ào ạt sang vì biên giới mở rộng cửa thì hầu như không bị ảnh hưởng đáng kể, cho đến nay không có một người nào chết. Dĩ nhiên nếu nước nào không bị ảnh hưởng vì corona, không ai bị chết thì đó là điều đáng mừng NHƯNG (lại chữ NHƯNG) không hiểu tại sao ở Đức, Ý, khối EU, khắp năm Châu đều bị lây virus dễ dàng. Chẳng lẽ virus vô hình "sợ" sao.? Có Trời biết.!





Một ngạc nhiên khác, China nếu tính theo tỷ lệ dân số thì số tử vong không đáng kể so với các nước ở Châu Âu với dân số chưa đến 10 triệu dân (để so sánh tôi ghi ra đây: dân số USA, khoảng: 328 triệu; Đức: 83 triệu, Ý: 69 triệu; Pháp: 66 triệu; Anh: 56 triệu; Ba Lan: 38 triệu; Hà Lan: 17,2 triệu; Schweden: 10,2 triệu; Bỉ: 11,5 triệu; Áo: 8,8 triệu; Đan Mạch: 5,6 triệu; Norwegen: 5,27 triệu; Thụy Sĩ: 8,6 triệu …). Chưa hết, China có 82.249 người bị nhiễm bệnh và 77.738 người đã phục hồi, vị chi chỉ còn 4511 người nhiễm bệnh. Chỉ là một bài tính nhanh để thấy rằng Mỹ, Đức, Anh, Pháp … về khả năng y tế có lẽ thua xa China và XHCNVN nói riêng.





Tôi vẫn nghĩ y tế Đức rất tốt, Bác Sĩ giỏi và bệnh viện được trang bị với nhiều máy móc tân tiến nhưng đến nay Đức cũng chỉ chữa trị được gần một nửa số bệnh nhân bị nhiễm coronavirus (Wuhan Virus) trong khi đành phải bó tay nên số người tử vong tương đương với China- chưa nói đến số người bị nhiễm cao hơn. Đi từ những con số rõ ràng, dễ hiểu thì khách quan mà nói có thể tôi đã nhầm trong sự đánh giá và so sánh về y tế giữa China và với Âu Mỹ, Nhật Bản ư.? Có lẽ vậy.! Tuy nhiên cũng may, xứ Đức tôi đang định cư và cả Mỹ (theo truyền thông) con số thống kê khả tín do sự xét nghiệm nhiều người và rõ ràng. Còn China hay vài nước khác ít được biết đến con số chính xác vì họ không "tiết lộ" nên người viết / dịch tin chịu thua và nhường quyền phẩm định cho độc giả. Bây giờ mời đọc Tin Tổng Hợp ở dưới. Trân trọng (LNC).

***





Trước hết xin ghi ra tin quan trọng nhất, ngắn gọn liên quan đến Wuhan-Virus ở EU nói riêng (đặc biệt thống kê tử vong theo con số lúc dịch tin và sau đó có thể thay đổi nhanh từng giờ, từng phút):





Toàn thế giới; 1.920.918 người bị nhiễm bệnh; 119.686 tử vong (Johns Hopkins University)

Ý: 20.465 tử vong, Spanien: 17.756 tử vong; Anh: 111.329 tử vong; Pháp: 14.967 tử vong; Áo: 368 tử vong, Na Uy: 134 tử vong, Đan Mạch 285 tử vong; Thụy Điển: 919 tử vong; Thụy Sĩ: 1.138 tử vong; Tschechien: 143 tử vong; Bỉ: 3.903 tử vong; Bồ Đào Nha: 535 tử vong; Hà Lan: 2.823 tử vong; Ba Lan: 245 tử vong; Luxemburg: 69 tử vong.





Để so sánh: USA đã có 23.649 tử vong; Đức: 3.217 tử vong. South Korea: chết 222; Úc: chết 61; Philippines: chết 335; Indonesia: chết 459; Japan: chết 155; Canada: chết 780;

China: người bị nhiễm bệnh 82.249; đã phục hồi: 77.738 và 3.341 tử vong.

Số ca tử vong corona ở châu Âu đã tăng lên hơn 75.000: theo số liệu của AFP vào sáng Chủ nhật, Ý, Tây Ban Nha, Pháp và Anh chiếm 80% tổng số ca tử vong do virus corona mới ở châu Âu. Theo thống kê, Châu Âu là lục địa có nhiều bệnh nhiễm trùng (Vũ Hán) và tử vong nhất trên thế giới.





++ Bảo vệ Hiến pháp Đức ghi nhận sự tăng cường tuyên truyền của China ++( 04/12/2020, 09h51)



Văn phòng Liên bang về Bảo vệ Hiến pháp (BfV) đã ghi nhận một chính sách tuyên truyền và thông tin gia tăng của các quan chức Trung Cộng (China) trong cuộc khủng hoảng corona. Văn phòng Liên bang đã thông báo cho "Welt am Sonntag" theo yêu cầu. Bắc Kinh đang cố gắng đề cao về vai trò của China là quốc gia phát sinh ra virus và nhấn mạnh vai trò của China như là nhà cung cấp dịch vụ cho các nước phương Tây "để mô tả Cộng hòa Nhân dân (China) là một đối tác đáng tin cậy và là công ty quản lý khủng hoảng chín chắn".

Về cơ bản, các hoạt động của các dịch vụ tình báo China ở Đức "không thay đổi và ở mức cao bất kể cuộc khủng hoảng corona hiện nay". Điều này cũng bao gồm những nỗ lực sử dụng những người ra quyết định từ lĩnh vực chính trị như "những người vận động hành lang" vì lợi ích của China và sử dụng chúng ở Đức để tác động đến chương trình nghị sự chính trị theo ý của Đảng Cộng sản.





++ Số trường hợp hàng ngày hiện tại cho virus corona ở Đức * AFP 13. Tháng 4 năm 2020

Viện Robert Koch (RKI) tại Berlin đã báo cáo số người bị nhiễm coronavirus ở Đức vào thứ Hai với 123.016 - tăng 2.537 kể từ ngày hôm trước. Đại học Johns Hopkins (JHU), có trụ sở tại thành phố Baltimore của Hoa Kỳ, đã báo cáo 127.854 người bị nhiễm bệnh. RKI, chỉ tính đến các số liệu được truyền điện tử từ các tiểu bang và cập nhật danh sách mỗi ngày một lần, đã ghi nhận 2799 trường hợp tử vong cho đến nay, theo JHU là 3022 đã chết.





++ Virusologist: Nếu không có biện pháp bảo vệ, bệnh viện sẽ đầy ++ (04/13/2020, 08h05)





Nhà nghiên cứu virus học Kiel Giáo sư Helmut Fickenscher tin chắc rằng không có lý do gì cho hiệu lệnh báo yên rõ ràng (all-clear) ; nếu mà gỡ bỏ ra tất cả "biện pháp bảo vệ" trong cuộc khủng hoảng Corona, thì bệnh viện sẽ đầy trong một thời gian ngắn!. Viện trưởng của Viện truyền nhiễm tại trường đại học nói với hãng truyền thông Deutsche Presse-Agentur (DPA). Sau đó, ngay cả những tai nạn đơn giản cũng không còn có thể được chữa trị thích hợp do quá tải."Phanh phải được duy trì," Fickenscher nói, người cũng là chủ tịch của Hiệp hội phòng chống các bệnh do virus (DVV) của Đức cho biết. (dpa)





++ Tây Ban Nha: Corona - "ngủ đông" kết thúc ++ (13.04.2020, 10:25 sáng)

Ở Tây Ban Nha, hàng trăm ngàn người được phép làm việc trở lại, lần đầu tiên sau hai tuần. Cái gọi là "ngủ đông", mà chính phủ cánh tả đã tăng cường cuộc chiến chống lại đại dịch corona, chấm dứt ở những vùng đó của đất nước nơi Thứ Hai Phục Sinh không phải là một ngày lễ. Ngành xây dựng và các bộ phận lớn của ngành bị ảnh hưởng đặc biệt bởi sự thắt chặt gây tranh cãi của lệnh giới nghiêm.

Thủ tướng Pedro Sánchez cảnh báo người Tây Ban Nha vào Chủ nhật rằng không có sự nới lỏng thực sự của lệnh giới nghiêm. «Tôi muốn nói rất rõ ràng: chúng ta chưa bắt đầu giai đoạn thứ hai. Việc nới lỏng đầu tiên sẽ diễn ra sớm nhất trong hai tuần. Và sẽ dần dần và thận trọng, »người đứng đầu chính phủ nói trong một bài phát biểu trước quốc gia. Ông nói về một "cuộc chiến mà chúng ta chỉ có thể cùng nhau chiến thắng". (dpa)





++ Hơn 1.500 cái chết của corona ở Hoa Kỳ trong vòng 24 giờ * AFP 14.4.2020

Tại Hoa Kỳ, hơn 1.500 người đã chết vì nhiễm coronavirus trong khoảng thời gian 24 giờ, theo số lượng của Đại học Johns Hopkins vào tối thứ Hai (giờ địa phương). Kết quả là, số tử vong do coronavirus gây ra ở Hoa Kỳ đã tăng lên hơn 23.500, theo Đại học Baltimore.

Hoa Kỳ hiện là quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của đại dịch coronavirus. Theo Đại học Johns Hopkins, hơn 550.000 người bị nhiễm mầm bệnh Sars-Cov-2 mới. Số lượng nhiễm trùng rất cao trong so sánh quốc tế cũng là thực tế, lý do là vì rất nhiều thử nghiệm được thực hiện ở Hoa Kỳ.





Trung tâm của đại dịch tại Hoa Kỳ là tiểu bang New York, nơi có hơn 10.000 người đã chết vì bệnh phổi Covid-19 do coronavirus (Wuhan virus) gây ra. Theo cái nhìn của Thống đốc New York Andrew Cuomo thì New York đã có những điều tồi tệ nhất đằng sau nó. Đã đến lúc suy nghĩ về việc trở lại bình thường, Cuomo nói hôm thứ Hai. Tuy nhiên, ông cũng cảnh báo hậu quả trước sự nới lỏng sớm các biện pháp ngăn chặn coronavirus.





++ Corona / USA, Cập nhật 14.04.2020: Ngoại trưởng Hoa Kỳ Mike Pompeo đã nói rõ trong "Bild-Talk" về cuộc khủng hoảng corona rằng đại dịch cũng phải có hậu quả cho những người gây ra nó. Sẽ có lúc những người có trách nhiệm sẽ phải chịu trách nhiệm. Tôi rất tin rằng điều này sẽ xảy ra, bởi người 56 tuổi, là ngoại trưởng Hoa Kỳ gần hai năm.





++ Người bạn của Trump chết ví Covid-19 vì thế ông nên suy nghĩ lại về chiến thuật của mình

Cập nhật từ 10,55 giờ: Donald Trump mất một người bạn tốt trong cuộc khủng hoảng corona. Doanh nhân Stanley Chera đã qua đời vào thứ Bảy do hậu quả của virus tràn lan toàn cầu, như một số phương tiện truyền thông Hoa Kỳ đưa tin. Ông Stanley Chera đã bước sang tuổi 78 và có được khối tài sản của mình trong ngành bất động sản. Giống như Trump, Chera được sinh ra ở New York, ông đã hỗ trợ TT Trump của Hoa Kỳ bằng các khoản đóng góp.





+++ đa số người Đức chống lại việc nới lỏng lệnh cấm tiếp xúc +++ (04/13/2020, 06:30)

Phần lớn người Đức đang chống lại việc nới lỏng lệnh cấm tiếp xúc để kiềm chế đại dịch corona. Trong một cuộc khảo sát của Viện nghiên cứu ý kiến ​​YouGov thay mặt cho Cơ quan báo chí Đức, 44% đã biện hộ cho các biện pháp được gia hạn sau ngày 19 tháng 4, 12% thậm chí đề nghị biện pháp mạnh hơn, chỉ có 32% ủng hộ nới lỏng và 8% cho việc bãi bỏ các hạn chế do chính phủ liên bang và chính phủ áp đặt . 5 phần trăm không cung cấp bất kỳ thông tin nào. Vào thứ Tư, Thủ tướng Angela Merkel (CDU) sẽ thảo luận với các thống đốc của các tiểu bang về cách tiến hành sau ngày 19 tháng Tư. (dpa)





+++ Ấn Độ: Khách du lịch phải viết "Xin lỗi" 500 lần +++ (04/12/2020, 10:46 tối)

Mười khách du lịch nước ngoài đã vi phạm các hạn chế đi lại vì đại dịch coronavirus ở Ấn Độ và bị kết án với hình phạt bất thường. Các du khách đến từ Israel, Mexico, Úc và Áo mỗi người phải viết 500 lần: "Tôi không tuân thủ các quy định giới nghiêm, tôi rất xin lỗi điều này", cảnh sát viên Vinod Sharma cho biết hôm Chủ nhật. (AFP)





+++ Chuyên gia corona Hoa Kỳ: trở về trạng thái bình thường chỉ có thể hiểu được dần dần +++





(04/12/2020, 04:37 chiều): Quan chức y tế cấp cao của Mỹ Anthony Fauci tin rằng việc quay trở lại sự bình thường ở Hoa Kỳ khi đối mặt với cuộc khủng hoảng coronavirus chỉ có thể dần dần và với sự tăng dần trong khu vực. Không có cách chuẩn bị thống nhất phù hợp với tất cả, nhưng tình hình rất khác nhau tùy thuộc vào khu vực và sự lây lan của virus, giám đốc Viện truyền nhiễm quốc gia nói với CNN hôm Chủ nhật. Quá trình nới lỏng nhất định này có thể bắt đầu với ít nhất một cách nào đó trong tháng tới. Tuy nhiên, dự đoán trước loại này là khó khăn và người ta không nên hành động quá vội vàng, nhà miễn dịch học và cố vấn tổng thống cảnh báo. Cũng không loại trừ được rằng một làn sóng dịch bệnh khác có thể xảy ra sau đó trong năm nay.



Cuộc sống công cộng ở Hoa Kỳ phần lớn rơi vào bế tắc do cuộc khủng hoảng corona, điều này gây khó khăn cho nền kinh tế của nước Mỹ. Tổng thống Donald Trump muốn quay trở lại hoạt động bình thường ở Mỹ càng sớm càng tốt và dự kiến ​​sẽ trình bày một hội đồng chuyên gia vào thứ ba để cố vấn về vấn đề đó. (dpa)





+++ Tin nhắn video từ Boris Johnson +++ (04/12/2020)

Thủ tướng Boris Johnson đã được rời Bệnh viện St. Thomas ở London vào Chủ nhật. "Tôi rời bệnh viện sau một tuần hôm nay", ông nói vào Chủ nhật trong một tin nhắn video được đăng trên Twitter. Dịch vụ y tế nhà nước NHS (Dịch vụ y tế quốc gia) đã cứu sống ông ấy. Từ nhóm nhân viên phòng khám, ông đặc biệt ca ngợi Jenny từ New Zealand và Luis từ Bồ Đào Nha. "Họ đã ở cạnh giường của tôi trong 48 giờ khi mọi thứ có thể diễn ra khác đi."





++ Pháp: giờ giới nghiêm có thể được kéo dài hơn ngày 10 tháng 5 ++ (04/12/2020, 09:10 chiều)

Trong cuộc chiến chống lại đại dịch coronavirus, Pháp có thể gia hạn lệnh giới nghiêm đã diễn ra trong gần bốn tuần sau ngày 10 tháng Năm. TT Pháp, Emmanuel Macron, người muốn giải thích về quá trình hành động tiếp theo vào Thứ Hai Phục Sinh trong một bài phát biểu trên truyền hình, ủng hộ một sự gia hạn dài hơn, những người tin cận của tổng thống nói với hãng tin AFP.







© Lê-Ngọc Châu (Nam Đức, chuyển ngữ và tóm lược sáng ngày 14.04.2020)

- Theo internet, yahoo news, dpa, afp, từ tối ngày 12, 13 & 14 tháng 4 năm 2020 - hình internet.