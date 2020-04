Nên Mang Khẩu Trang Khi Ra Ngoài

Mong rằng quý vị cùng tiếp tay với chúng tôi để phổ biến các bài viết này rộng rãi đến cộng đồng Người Việt chúng ta tại Little Saigon và khắp nơi trên Hoa Kỳ. Chúc quý vị và gia quyến luôn được bình an và nhiều sức khỏe.

Blog #4 về Đại Dịch COVID-19

04/08/20

Bác sĩ Tùng Nguyễn

Giáo sư Y khoa, Đại học California San Francisco (UCSF)

Chủ tịch, PIVOT - Hội N gười Mỹ G ốc Việt C ấ p T iến





Cho đến ngày 8 tháng 4 năm 2020, có trên 1,4 triệu người bị nhiễm COVID-19 và hơn 83.000 người tử vong tại 184 quốc gia toàn cầu. Hoa kỳ tiếp tục dẫn đầu thế giới với số người nhiễm bệnh trên 400.000 và 13.000 người chết vì dịch. New York vẫn là nơi bị nặng nhất, với hơn 140.000 ca nhiễm bệnh và 5.400 người chết trong toàn tiểu bang.





Hầu hết không tiểu bang nào lưu trữ các dữ kiện về màu da và chủng tộc, nhưng thông tin từ vài nơi đã cho thấy sự cách biệt ở mức báo động. Tại Chicago, 52% ca nhiễm bệnh COVID-19 và 69% ca tử vong là người da đen, tuy họ chiếm khoảng 30% dân số của thành phố. Tại tiểu bang Michigan, người da đen chỉ chiếm 14% dân số nhưng tỉ lệ nhiễm bệnh là 33% và tỉ lệ chết lên đến 41%. Tại tiểu bang Louisiana, 70% tử vong là các cư dân da đen, trong khi họ chiếm 32% dân số. Các địa phương như North Carolina, Washington DC và Milwaukee cũng đều báo cáo tỉ lệ nhiễm bệnh và chết của cư dân da đen cao hơn tỉ lện dân số của họ nhiều. Tại New York, người Mỹ gốc Phi Châu chiếm 22% dân số nhưng 28% số người chết, trong khi người gốc Trung Mỹ chiếm 29% dân số nhưng 35% số người chết. Cho đến hôm nay, không có thông tin chính xác nào về tình trạng của người Mỹ gốc Châu Á. Điều quan trọng là chúng ta cần kêu gọi các cơ quan y tế lưu trữ và công bố các dữ kiện này.





Tại Mỹ, khoảng 90% người dân đang ở trong tình trạng cấm túc ở nhà. Châu Âu đã bị phong tỏa. Các nhà nghiên cứu của Đại Học Hoàng Gia London đã thiết lập một mô hình để theo dõi số tử vong từ 11 quốc gia Châu Âu để thẩm định hiệu quả của các biện pháp chống dịch. Họ ước lượng rằng con số những người thoát chết do các biện pháp này là khoảng 59.000, từ mức thấp là 21.000 cho đến 120.000. Các biện pháp can thiệp của ngành y tế đã có hiệu quả. Tuy nhiên, mức độ lây lan (một người bị nhiễm có thể lây lan sang bao nhiêu người khác) hơn số 1 nhiều lần, do đó COVID-19 sẽ tiếp tục lan tràn nếu các biện pháp can thiệp này bị ngưng.





Một điểm gây tranh cãi là chúng ta có nên mang khẩu trang khi ra ngoài không. Câu trả lời là có, nếu điều ấy không làm cho các nhân viên y tế bị thiếu trang bị. Lý do chính là nhiều người bị nhiễm COVID-19 và tuy họ không có triệu chứng gì, họ vẫn lây lan đến người xung quanh.





Về vấn đề thuốc chủng ngừa, một loại thuốc chủng ngừa của Inovio sắp qua giai đoạn 1 của thử nghiệm vào tuần này. Việc này cần thiết để thẩm định sự an toàn và phản ứng kháng thể. Thuốc chủng ngừa Moderna đã ở giai đoạn 1 của thử nghiệm từ giữa tháng 3. Trên phương diện chữa trị, trong một hay hai tuần tới chúng ta sẽ biết kết quả từ cuộc thử nghiệm lâm sàng của thuốc Remdesivir từ Trung Quốc. Thuốc hydroxychloroquine cũng đang được thử nghiệm ờ vài địa điểm khác nhau và chúng ta hy vọng sẽ có câu trả lời là thuốc này có hiệu nghiệm không. Người ta đã kể lại những trường hợp sử dụng huyết tương (plasma) của người đã bình phục từ dịch COVID để chữa trị cho người bị nhiễm có thể thành công, và các cuộc nghiên cứu đã bắt đầu.