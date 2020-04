Chuyện Dài Dài Thẩm Mỹ: Nghề Làm “Neo” Thời Đại Dịch Corona

Từ ngày đại dịch cúm Corona Virus lan tràn ra khắp thế giới, lan tới tận nước Mỹ hiền lành, nhiều giới kinh doanh bị ảnh hưởng nặng nề. Ảnh hưởng nhứt vẫn là bà con trong ngành thẩm mỹ, do nghề nghiệp phải tiếp xúc quá gần với khách hàng, nên bắt buộc phải đóng cửa để tránh sự lây lan.





Nhìn qua xứ Phật Ấn Độ, Tổng Thống nước họ lên đài truyền hình vừa ban lịnh nội bất xuất ngoại bất nhập 21 ngày trên toàn quốc, vừa ve vuốt năn nỉ người dân “Ở yên trong nhà 21 ngày hay la cà ngoài đường chơi để vi khuẩn corona tấn công lây bịnh chết chóc khiến đất nước phải lùi lại 21 năm, bà con chọn đi”. Ai mà muốn đất nước mình thụt lùi lại mấy chục năm trong khi thế giới tiến bộ từng ngày, vậy là lịnh ban ra, và Cảnh Sát tuôn ra đường với cây roi mây lăm lăm trên tay, để trừng trị những người bất tuân luật pháp tạm thời.





Cô Tư coi cảnh quí ngài cảnh sát xứ Ấn quất cây roi mây vô những người dám chạy rong ngoài đường, hay tụ năm tụ ba ngồi tỉnh bơ trước cửa nhà hút thuốc, a lê hấp, vô nhà mà ngồi, không thì ăn roi mây cho biết thân, thì bật cười, đúng là cảnh “Thương cho roi cho vọt, ghét cho ngọt cho bùi”. Nước Ấn Độ có cách giải quyết nạn dịch độc đáo nhất thế giới.





Ôi sao mấy cái xứ đông dân, ngày ngày chen chúc nhau đen nghẹt, giờ đường xá vắng tanh vắng ngắt, trả lại cho bầu trời màu xanh xanh nhìn mát con mắt, dòng nước trong vắt dưới sông, ngoài biển, nhìn thấy bầy cá lội nhởn nhơ không còn bị con người khuấy động nữa. Hầu như cả thế giới đều ngưng lại, như trong phim mà cô Tư đã được coi: “Cô gái đào đất chơi lượm được cái đồng hồ cũ bị chôn sâu dưới đất, cô tò mò bấm cái nút, thì bất ngờ mọi người mọi vật đều đứng lại, ở đâu ở yên đó, ngộ thiệt.





Ở đâu cứ ở yên đó nghen bà con, để cho chính phủ yên tâm làm việc, tìm cách đối phó, giảm thiểu số người lây lan, truyền vi khuẩn từ nơi này tới nơi khác. Mấy con vi khuẩn mắc dịch mắc toi này chắc đang chưng hửng, ủa sao tui đang nhảy nhót tưng bừng từ mái tóc người này qua cổ họng người kia tung hoành quá đã, tự nhiên rồi té té lịch bịch xuống đất, chết toi hết trọi!

Trở lại mấy ngành nghề đang khựng lại như cái đồng hồ bị bấm nút, tui thấy mấy tiệm thẩm mỹ vắng teo, bà con thất nghiệp hết ráo kể gì tới cô Tư. Với lịnh giữ khoảng cách 6 feet hay 2 mét này thì mấy bàn tay ngà ngọc giờ lởm chởm móng gãy móng mất màu, những mái tóc dài mất kiểu, hay màu tóc nhuộm xanh xanh tím tím cho đẹp gái, đẹp trai bây giờ đành chịu thua và màu tóc tự nhiên đang mọc dài ra, cười “chiến thắng”. Nếu lịnh cấm ra khỏi nhà kéo dài lâu lâu, chắc quí ông bới đầu hết ráo.





Nhưng, người Việt mình vốn có đôi bàn tay rất khéo léo, tánh tình chăm chỉ, cần kiệm, bà con nghề “Neo” không chịu ngừng lại đâu. Nhà thương chỗ này chỗ kia đang kêu cứu gần hết khẩu trang, bao tay, vậy là bà con chủ tiệm, chủ kho nghề thẩm mỹ thường dự trữ để bán cho những người thợ làm nails xài thì giờ “có nhiu giúp nhiu”, mở rộng vòng tay cho hết, có chỗ cho cả kho luôn, chuyện này báo đăng, phỏng vấn tới nơi tới chốn làm cô Tư cảm thấy hãnh diện lây. Rồi thì tiệm thẩm mỹ ế hả? đang đóng cửa vắng tanh vắng ngắt như chùa Bà Đanh thấy lác đác mở lại. Để chi dzậy? để khiêng mấy bàn máy may vô tiệm, vải vóc bày ra, cắt cắt may may những miếng khẩu trang cần thiết để hiến tặng cho nhà thương, cho những bác sĩ, y tá, nhân viên trong nhà thương đang chiến đấu trong trận chiến chống con vi khuẩn tàn ác đang giết hại biết bao nhiêu người. Họ may cắt trong tiệm, giữ khoảng cách, ở đâu ở yên đó. Nhiều người còn kêu gọi trên tin tức, trên mạng điện toán xin vải, xin dây thun, để họ may khẩu trang tặng bà con. Không ra tiệm để may thì may ở nhà, rồi gởi đi cho những chỗ nào cần. Chưa bao giờ ngành làm “Neo” được dân bản xứ chú ý tới như vậy, họ giàu lòng từ tâm quá đi. Chắc trước khi làm nghề “Neo” nhiều người đã từng là thợ may nên mới may giỏi vậy.





Riêng cô Tư cũng biết may vá chút đỉnh, hồi ở Việt Nam đã có thời gian làm thợ may, giờ thì may khẩu trang ở nhà, “được nhiu hay nhiu”, góp chút lòng thành, chỉ cầu mong sao con vi khuẩn tàn ác này chết hết đi cho người ta nhờ.





Mong ai nấy ra đường khi có chuyện cần đều mang khẩu trang, những sắc màu vui tươi, mang lại sự an tâm và ngăn ngừa vi khuẩn lây lan. Mong ngày mai sáng sủa hơn hôm nay và những chiếc khẩu trang sẽ trở thành thời trang mới.





Ở đâu cứ ở yên đó nha bà con.