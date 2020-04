S.T.T.D Tưởng Năng Tiến – Những Va Chạm Nhỏ & Đôi Chút Hiểu Lầm

Mạt cưa mướp đắng đôi bên một phường!

Kiều



Chừng mươi năm trước, chính xác là hôm 22 tháng 7 năm 2011, nhà báo Mặc Lâm có một bài viết (“Cú Đạp Lịch Sử, Hà Nội Ơi”) thu thập nhiều ý kiến phẫn nộ của nhiều vị thức giả VN:

Nguyên Ngọc: “Chỉ có lòng căm thù người dân sâu sắc lắm thì người ta mới dám đạp vào mặt người dân như thế.”

Trần Mạnh Hảo: “Đạp lên mặt nhân dân, đạp lên mặt tổ quốc.”

Nguyễn Trọng Tạo: “Cái đạp phát xuất từ lòng căm thù người dân của viên an ninh này cao lắm mới có thể thúc đẩy một con người đối xử với một người khác như thế.”

Phạm Toàn: “Cái đạp này do cả hệ thống thai nghén và bảo trợ, thậm chí lưu manh hoá cả ngành an ninh để cai trị.”

Ủa! Chuyện gì mà um xùm dữ vậy cà?

Xin thưa: Đây là một cơn bão trong tách nước trà, chứ chả có gì nghiêm trọng đâu. Chả qua chỉ là chút hiểu lầm của người dân với lực lượng công an địa phương thôi. Mấy hôm sau, báo Thanh Niên có bài tường thuật (“Không Có Chủ Trương Trấn Áp Người Biểu Tình Yêu Nước”) ngọn ngành và chi tiết:

Sáng 17.7, anh Đức có tham gia đoàn biểu tình tự phát tại khu vực phố Điện Biên Phủ - Trần Phú. Lực lượng làm nhiệm vụ đã tuyên truyền, vận động, yêu cầu đoàn biểu tình giải tán, không tập trung đông người, gây mất an ninh trật tự thành phố. Anh Nguyễn Chí Đức đã tỏ thái độ chống đối bằng cách ngồi bệt xuống đất, lực lượng làm nhiệm vụ buộc phải khiêng lên xe buýt, đưa về Đồn công an số 1 Mỹ Đình, Từ Liêm, Hà Nội để tuyên truyền giải thích…

Cơ quan điều tra cũng yêu cầu đại úy Phạm Hải Minh, Công an quận Hoàn Kiếm tường trình vụ việc này. Đại úy Minh cho biết khi 4 cán bộ công an khiêng anh Đức lên xe buýt thì anh Minh từ trên xe giơ chân bước xuống nhưng không đánh anh Đức. Căn cứ vào các tài liệu điều tra, xác minh thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an Hà Nội kết luận không có căn cứ xác định anh Nguyễn Chí Đức bị lực lượng làm nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự đánh, đạp.





Ảnh: motthegioi.vn



Ồ thì ra thế! Hoá ra là mặt của ông Đức chạm vào dầy của viên đại úy công an chứ đương sự không hề bị ai chà đạp gì ráo trọi. Trong mọi giao tiếp xã hội thì tránh sao được những chuyện đụng chạm, và những chạm đụng kiểu này vẫn diễn ra hằng ngày ở huyện ấy mà:





Giao thông bằng đường thủy cũng thế, cũng có lúc không tránh khỏi chuyện đụng chạm lai rai – cho dù là biển rộng sông dài. Bà Hoa Xuân Oánh, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc, vừa thông báo cho giới truyền thông hay về một sự cố (hơi) đáng tiếc như sau:

“Vào sáng sớm ngày 2/4, tàu Hải cảnh Trung Quốc trong khi tuần tra định kỳ đã phát hiện một chiếc tàu đánh cá Việt Nam xâm nhập đánh bắt cá ở quần đảo Tây Sa của Trung Quốc, đã lập tức gọi loa xua đuổi. Chiếc tàu đánh cá này không chịu rời đi và đột nhiên chuyển hướng về phía tàu Hải cảnh Trung Quốc. Mặc dù tàu Hải cảnh Trung Quốc đã cố gắng hết sức để tránh nhưng vẫn bị tàu đánh cá Việt Nam đâm vào mũi tàu và chiếc tàu cá đã bị chìm. Hải cảnh Trung Quốc đã ngay lập tức giải cứu tàu đánh cá Việt Nam. Tất cả 8 ngư dân Việt Nam trên tàu đã được cứu lên mà không có ai thương vong. Sau khi tiến hành thủ tục điều tra và thu thập chứng cứ cần thiết, Hải cảnh Trung Quốc đã cho 8 ngư dân hồi hương.”







Trước sự kiện này, FB Vũ Quốc Ngữ liền liên tưởng đến một chuyện (hơi) buồn đã cũ: “Nghe quen quen. Giống như tay công an nào đó ở Hanoi nói mặt của phóng viên va vào giày của mật vụ!” Cùng lúc, FB Canh Le còn dẫn Kiều (nghe) không được hữu nghị (friendly) gì cho lắm:





Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã !

Mèo mả gà đồng gặp nhau !

Mạt cưa mướp đắng đôi bên một phường !





Đụng phường nào thì cũng bỏ mẹ đám dân đen xứ Việt, bất kể là ở trên bờ hay dưới nước.