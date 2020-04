CDC Gỡ Bỏ Hướng Dẫn Bác Sĩ Dùng Thuốc Hydroxychloroquine, chloroquine Theo Trump Đề Nghị

Hôm Thứ Hai, 6 tháng 4 năm 2020, Hoa Kỳ đã báo cáo 10,831 người thiệt mạng và 366,153 trường hợp được xác nhận bị lây vi khuẩn corona. Tiểu Bang New York đã trở thành trung tâm đại dịch của toàn nước Mỹ với 131,569 trường hợp bị lây và 4,768 người thiệt mạng. Nếu tính theo tổng dân số thì cứ 676 trường hợp bị lây và 24 người thiệt mạng trên mỗi 100,000 cư dân. Đứng sau New York là New Jersey với 41,090 trường hợp bị lây và 1,003 người thiệt mạng.