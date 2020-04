Tin Tổng Hợp: Đại dịch Corona ở Châu Âu

Coronavirus: Thụy Điển đứng ở cuối con đường đặc biệt

• Thụy Điển sắp sửa thay đổi hướng đi để chống lại đại dịch corona.

• Cho đến nay, chính phủ đã dựa vào kháng cáo thay vì hạn chế.

• Nhưng vào cuối tuần, cô bất ngờ bắt đầu đàm phán với phe đối lập về quyền lực khẩn cấp. über Notstandsbefugnisse.

• Rõ ràng, số người nhiễm bệnh gia tăng nhanh chóng đang gây áp lực lên chính phủ.





Hiện tại có 7332 người Thụy Điển bị nhiễm trùng, 105 tử vong.





• Một sự thay đổi sẽ xảy ra ở Thụy Điển. Con đường đặc biệt của đất nước trong cuộc khủng hoảng Corona, vốn dựa nhiều vào kháng cáo hơn là hạn chế, có thể sớm kết thúc. Chính phủ bất ngờ đàm phán quyền hạn khẩn cấp với các đảng đối lập cuối tuần qua. Rõ ràng, số người nhiễm bệnh gia tăng nhanh chóng đang gây áp lực lên chính phủ. Thủ tướng Stefan Löfven nói qua tờ báo Dagens Nyheter (DN) rằng người Thụy Điển phải chuẩn bị cho thực tế rằng số người chết sẽ sớm "trong hàng ngàn". Với đường lối mới, bài báo viết rằng chính phủ thừa nhận mô hình Thụy Điển cho đến nay "không hoạt động đầy đủ". Mô hình của Thụy Điển đã khiến các cơ quan y tế đưa ra quyết định trong cuộc khủng hoảng và chính phủ luôn tuân theo các khuyến nghị của các nhà khoa học. Và các chuyên gia, cũng như các chính trị gia xuyên qua tất cả các đảng, đang dựa vào thực tế rằng lời khuyên của chuyên gia, cũng như ý thức chung và trách nhiệm cá nhân của công dân, cũng làm việc tốt, nếu không tốt hơn là luật pháp nghiêm ngặt và các mối đe dọa trừng phạt để đạt được các mục tiêu như khoảng cách giữa con người. Ví dụ, các lớp cao hơn của các trường học và cao đẳng đã bị đóng cửa, nhưng các trường tiểu học và nhà hàng vẫn mở cửa cho đến ngày nay.



• Luật khẩn cấp theo kế hoạch sẽ được đàm phán tại quốc hội vào tuần tới. Nó sẽ cho phép chính phủ đóng cửa trung tâm mua sắm, câu lạc bộ đêm, phòng tập thể dục hoặc sân bay, điều mà đến nay không được phép làm theo luật Thụy Điển. Trong quá trình này, chính phủ dân chủ xã hội đã khước từ đề xuất ban đầu của họ trao cho chính phủ quyền cho tất cả những hạn chế này trong ba tháng, bỏ qua quốc hội vào cuối tuần, sau những chỉ trích gay gắt từ các bộ phận của phe đối lập. Một đề xuất thỏa hiệp hiện quy định cho Quốc hội có quyền phủ quyết.





• Các cơ quan y tế cho đến nay đã đưa ra hướng trong cuộc khủng hoảng Corona



• Thụy Điển đã báo cáo 401 trường hợp tử vong do coronavirus và 406 bệnh nhân trong các đơn vị chăm sóc đặc biệt của đất nước vào Chủ nhật. Ở Đan Mạch, nơi có một nửa dân số so với Thụy Điển, đã có 179 người chết trong cùng một ngày, 66 ở Na Uy. Cả Đan Mạch và Na Uy đã sớm chọn các lệnh giới nghiêm hạn chế. Hãng tin TT gây ra sự kích động vào cuối tuần, nói rằng số người chết ở Thụy Điển thực sự cao hơn nhiều vì nhiều so với chỉ số nạn nhân được báo cáo sau đó. Ví dụ, 66 trường hợp tử vong đã được báo cáo vào ngày 26 tháng 3, nhưng sau đó bộ y tế đã sửa số này thành 124, gần gấp đôi. Nhà dịch tễ học nhà nước Anders Tegnell cho biết vào Chủ nhật rằng các khoản thiếu hụt hiện đã được thêm vào, và số trường hợp không báo cáo ngày nay không còn cao hơn nữa.





* Đức, Hơn 20.000 ca nhiễm corona ở phía tây nam: 427 người chết

• Stuttgart: Số người nhiễm virus coronavirus ở phía tây nam đã tăng lên 20 029. Đó là 742 nhiều hơn so với ngày hôm trước, như Bộ Y tế đã công bố vào thứ Hai tại Stuttgart (tính đến 4:00 chiều). Số ca tử vong liên quan đến virus mới đã tăng lên con số 427. Người ta đã chứng minh rằng 1.272 người đã được chữa khỏi bệnh 19 Covid.



* Hơn 91.300 người nhiễm corona ở Đức: Gần 6000 ca nhiễm mới được ghi nhận trong vòng 24 giờ: Con số ở Đức tiếp tục tăng. Các tiểu bang của Đức cũng ghi nhận gần 200 trường hợp tử vong mới.



Berlin (dpa) - Ít nhất 91.384 ca nhiễm virut corona mới đã được ghi nhận tại Đức vào buổi sáng (ngày hôm trước lúc 10:30 sáng: 85.559 ca nhiễm). Điều này xuất hiện từ một đánh giá của Cơ quan báo chí Đức, trong đó có tính đến các số liệu mới nhất từ các tiểu bang.

* Thêm nhiều cái chết ở Pháp nữa

Sau nhiều ngày suy giảm, số người chết ở Pháp đang tăng trở lại. Bộ trưởng Y tế Olivier Veran báo cáo rằng tổng cộng 8911 trường hợp tử vong đã được ghi nhận tại bệnh viện và nhà dưỡng lão. Đây là một sự gia tăng khoảng mười phần trăm. Dữ liệu từ nhà dưỡng lão không đầy đủ. Tổng cộng có 98.010 ca nhiễm trùng được biết đến. (Reuters)





* Ít bệnh nhân Ý trong phòng chăm sóc đặc biệt

Ý báo cáo ít bệnh nhân trong phòng chăm sóc đặc biệt liên tiếp trong ngày thứ ba. Tuy nhiên, số người chết đã tăng trở lại sau một ngày với 636 tăng tổng số lên 16.523, theo báo cáo của dân phòng vào thứ Hai tại Rome. Ngày hôm trước đã có 525 người chết trong vòng 24 giờ. Tổng số ca nhiễm tăng 2,8 phần trăm lên 132,547. Mức tăng ít hơn ngày hôm trước. (dpa)





* Tây Ban Nha, Hai triệu mặt nạ bị đánh cắp

Một người đàn ông đã bị bắt ở Tây Ban Nha vì tội trộm hai triệu khẩu trang và các vật liệu bảo vệ khác với tổng trị giá năm triệu euro. Doanh nhân bị buộc tội đã đánh cắp hàng hóa từ một nhà kho ở Santiago de Compostela ở phía tây bắc của đất nước và bán chúng ở nước láng giềng Bồ Đào Nha, cảnh sát khu vực Galicia cho biết hôm thứ Hai. Người đàn ông được đưa ra trước thẩm phán và sau đó được thả ra trong điều kiện. (dpa)



* 439 cái chết mới ở Anh

Số người chết ở Anh đã tăng thêm 439. Tính đến chiều Chủ nhật, 5373 trường hợp tử vong đã được ghi nhận sau 4934 ngày hôm trước, Bộ Y tế cho biết. Số trường hợp nhiễm trùng được biết đến đạt 51.608 vào sáng thứ Hai. (Reuters)





* Na Uy: dịch bệnh "dưới sự kiểm soát"

Chính phủ Na Uy tuyên bố đã kiểm soát sự lây lan của virus corona mới ở nước này. Những con số mới cho thấy mỗi người nhiễm virus hiện có khả năng lây nhiễm trung bình 0,7 người khác, Bộ trưởng Y tế Bent Høie cho biết vào chiều thứ Hai tại một cuộc họp báo ở Oslo. Trước khi các biện pháp chống lại sự lây lan của coronavirus được đưa ra, giá trị lây nhiễm này là 2,5. "Điều đó có nghĩa là đã kiểm soát được dịch corona", Høie nói. Tuy nhiên, ông khuyên không nên rời bỏ sớm các biện pháp chống lại corona.



Kể từ thứ Hai, 5755 ca nhiễm Sars-CoV-2 đã được phát hiện ở Na Uy. 59 người mắc bệnh Covid 19 đã chết cho đến nay. Chính phủ Na Uy đã đưa ra các biện pháp nghiêm ngặt chống lại sự lây lan của coronavirus vào giữa tháng ba. Trong số những thứ khác, biên giới được đóng cửa đối với người nước ngoài. Người Na Uy trở về nhà cần được cách ly trong 14 ngày. Các trường học và nhà trẻ đóng cửa cho đến Lễ Phục sinh, cũng như nhà thờ, trường đại học và các cơ sở khác. (dpa)





* Anh Quốc, Hoàng tử Charles và Camilla tái hợp sau khi bị cô lập

Vài ngày trước ngày kỷ niệm 15 năm ngày cưới của họ, người thừa kế ngai vàng Anh, Hoàng tử Charles và Nữ công tước Camilla đã được đoàn tụ. Charles (71) đã bình phục sau khi bị nhiễm corona với các triệu chứng nhẹ một tuần trước. Để phòng ngừa, Camilla (72) phải tự cách ly trong 14 ngày cho đến thứ Hai để chắc chắn rằng cô không bị nhiễm bệnh. Hai người mặc dù ở trong ngôi nhà nông thôn của Birkhall ở quận Aberdeenshire, nhưng gần đây họ đã bị tách ra. Vào thứ năm tới họ có kỷ niệm 15 năm ngày cưới. (dpa)





* Đức, Merkel muốn bảo vệ châu Âu một cách kiên quyết

Nữ Thủ tướng Đức, Angela Merkel (CDU) đã kêu gọi bảo vệ kiên quyết Liên minh châu Âu trong cuộc khủng hoảng corona. Đại dịch là một "cú sốc đối xứng" ảnh hưởng đến tất cả các quốc gia với trạng thái như nhau. Đó là lợi ích của tất cả các nước EU, bao gồm cả Đức, rằng châu Âu mạnh mẽ ra khỏi thử nghiệm này. "Đức sẽ chỉ có thể tốt trong dài hạn nếu châu Âu tốt", bà ta nói. Câu trả lời cho cuộc khủng hoảng Corona chỉ có thể là: "một châu Âu mạnh hơn và nhiều châu Âu hơn". (với dpa)



Thủ tướng Đức Merkel nói: "Liên minh châu Âu đang đối mặt với thử nghiệm lớn nhất trong lịch sử của mình. Tất cả các quốc gia đều bị ảnh hưởng như nhau. Chúng ta phải quan tâm rằng Châu Âu nổi lên mạnh mẽ từ thử nghiệm này .!"







