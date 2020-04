Cali Cho Người Thuê Nhà Hoãn Trả Tiền Nhà Tới 31 Tháng 5 Năm 2020 Vì Bị Ảnh Hưởng Đại Dịch Corona

Như sự nhắc nhở đối với những người thuê nhà và các chủ nhà tại thành phố Garden Grove, hôm 24 tháng 3 năm 2020, Hội Đồng Thành Phố Garden Grove đã chấp thuận nghị quyết khẩn cấp địa phương gồm một lệnh hoãn các việc trục xuất người thuê nhà cho tới ngày 31 tháng 5 năm 2020, đối với những người thuê nhà không có tiền để trả tiền nhà của họ vì bị trực tiếp ảnh hưởng đại dịch COVID-19.

Hôm Thứ Ba, 24 tháng 3 trong cuộc họp thường kỳ của Hội Đồng Thành Phố, Hội Đồng Thành Phố Garden Grvoe đã áp dụng Nghị Quyết 9613-20, phê chuẩn tuyên bố tình trạng khẩn cấp tại địa phương vì đại dịch COVID-19. Nghị Quyết còn áp dụng thêm một lệnh thiết lập lệnh hoãn tạm thời việc trục xuất người thuê nhà và cơ sở kinh doanh và đóng cửa trong thành phố cho đến Chủ Nhật, ngày 31 tháng 5 năm 2020.

Lệnh hoãn của thành phố áp dụng khi một người thuê nhà có thể đưa ra giấy tờ cho thấy vì COVID-19 mà không có khả năng trả tiền nhà vì giảm thu nhập gia đình hay thu nhập kinh doanh do: Thất nghiệp yay giảm giờ làm việc; Giảm giờ mở cửa tiệm hay nhu cầu khách hang; hay phải trả tiền out of pocket cho y tế.

Lệnh hoãn không xóa trách nhiệm của người thuê nhà để trả tiền thuê nhà, hay không hạn chế khả năng của chủ nhà để bù lại tiền thuê nhà, và được lập ra để thi hành Sắc Lệnh N-28-20 của Thống Đốc Gavin Newsom áp dụng vào ngày 16 tháng 3 năm 2020.

Vào ngày 27 tháng 3 năm 2020, Thống Đốc Newsom đã công bố Sắc Lệnh N-37-20 ban hành lệnh hoãn việc trục xuất các cư dân cho đến ngày 31 tháng 5 năm 2020.

Lệnh hoãn trên toàn tiểu bang bảo vệ những người thuê nhà ở trong các điều kiện đặc biệt gồm yêu cầu người thuê nhà đã trả tiền nhà trước ngày 27 tháng 3 năm 2020, và người thuê nhà thông báo cho chủ nhà bằng văn bản trước kỳ hạn trả tiền nhà rằng người thuê nhà cần hoãn tất cả hay một số tiền nhà bởi vì 3 điều kiện đặc biệt liên quan đến đại dịcjh COVID-19. Lệnh của Thống Đốc Newsom chủ ý xây dựng trên sắc lệnh trước đó của ông cho phép giới chức thẩm quyền đặc biệt thành phố hoãn các trục xuất những người thuê nhà vì ảnh hưởng đại dịch.