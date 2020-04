Trần Củng Sơn và Tạ Việt Hoàng, tại Calgary, Canada thập niên 1990.

GIÃ BIỆT TẠ VIỆT HOÀNG:

LƯƠNG Y TÌM RA PHƯƠNG THUỐC

TRỊ BỆNH SARS 2003



Trần Củng Sơn





SAN JOSE (Thứ Ba 31/3/2020) -- Tin Thầy thuốc Đông Y Tạ Việt Hoàng thình lình qua đời ngày 15-3-2020 tại San Jose hưởng thọ 63 tuổi làm nhiều đồng hương Thung Lũng Hoa Vàng bất ngờ và thương tiếc. Trong thời buổi cấm tụ họp vì dịch cúm Corona nên lễ hỏa táng diễn ra kín đáo chỉ trong vòng vài người thân. Tang gia cho biết khi hết lệnh cấm thì sẽ tổ chức buổi lễ tưởng niệm để mời thân hữu tham dự.



Lương y Tạ Việt Hoàng tốt nghiệp trường châm cứu ở San Francisco và mở phòng mạch tại San Jose năm 1987 đến nay hơn 30 năm; bệnh nhân đa số là người Mỹ và có thêm đồng hương Việt Nam. Lấy xong bằng tiến sĩ đông y, lương y TVH không ngừng học hỏi thêm đông y với nhiều danh sư Việt Nam, Tàu, Ấn Độ, Tây Tạng… Không những học về châm cứu, học thêm thuốc Bắc, võ thuật, khí công, chú pháp Mật Tông, linh phù đạo Lão, bùa chú dân gian. Về võ thuật, TVH từng nhận võ sư Đặng Thông Trị, đại lực sĩ Hà Châu… làm thầy.



Phòng mạch của lương y Tạ Việt Hoàng là Ta Healing Center- Trung tâm Y học Dưỡng sinh. Bệnh nhân được khuyến khích tập các môn khí công như Bát Đoạn Cẩm, Hồi Xuân Công, Thập Bát Liên Hoa Thủ, Dịch Cân Kinh, Thiếu Lâm Sơn Đông, Tẩy Tủy Công, Hồng Gia Khí Công để phối hợp cùng châm cứu và uống thảo dược mà mau hồi phục.



Sống độc thân, cả đời hiến mình cho Đông y, chịu khó lặn lội khắp nơi tìm thầy giỏi để học hỏi thêm và áp dụng chữa nhiều bệnh khó, tài năng và danh tiếng của lương y Tạ Việt Hoàng được đồng hương và bệnh nhân Hoa Kỳ ở Bắc Cali mến mộ.



Nhân mùa dịch cúm Corona Vũ Hán 2020, đầu tháng 3, người viết có điện thoại lương y Tạ Việt Hoàng hỏi về bệnh này cùng so sánh với bệnh SARS năm 2003 thì được trả lời rằng dịch cúm này nguy hiểm vì lây mau và dễ lây quá. Anh có nghĩ ra phương thuốc Đông y trị bệnh này, có điều khi người bệnh nặng quá mới tới chữa thì lúc đó có khó khăn.



Trong bài báo viết vào tháng 5 năm 2003, đăng trên Vietbao Online và có đăng lại trong cuốn Một Thoáng 26 Năm – Trần Củng Sơn xuất bản năm 2012, với tựa đề Lương Y Việt Nam Chữa Được Bệnh SARS. Trong bài viết không nói tên vị lương y là ai vì có một vài vấn đề bí mật. Bây giờ xin được bật mí đó lương y Tạ Việt Hoàng.



Để tưởng nhớ một vị lương y Việt Nam tài giỏi và cũng là một người bạn thân mấy chục năm, xin mời đọc lại bài báo này đã đăng trên Vietbao Online ngày 3 tháng 5 năm 2003.



Hôm nay, cũng xin ghi thêm 2 chi tiết rằng vào thời điểm đó lương y Tạ Việt Hoàng được một bệnh nhân Mỹ giới thiệu với một bệnh viện quân đội Hoa Kỳ để tới đó dùng Đông y gồm châm cứu và dược thảo mà chữa cho một vài bệnh nhân bệnh SARS. Việc chữa bệnh SARS của Tạ Việt Hoàng thành công.

Sau đó lương y Tạ Việt Hoàng gọi điện thoại về người quen trong bệnh viện Hà Nội và chỉ dẫn họ dùng Đông y để chữa cho bệnh nhân SARS và thành công. Bạn tôi đã than phiền rằng báo chí khắp nơi khen ngợi tài chữa bệnh SARS của bệnh viện Hà Nội; nhưng vì lý do chính trị nên không bao giờ nhắc tới công lao của Đông y mà Tạ Việt Hoàng đã tìm ra phương thuốc.



Lương Y Vn Tìm Ra Bí Quyết Chữa Được Bệnh Sars

03/05/2003

LTS: Vấn đề bệnh SARS đang gây kinh hoàng cho nhiều nước trên thế giới đang được theo dõi sát trên toàn cầu, không những từ y giới mà còn từ các cơ quan an ninh quốc phòng vì đây có thể là một phần của vũ khí vi trùng “bị xổng chuồng.” Vì tầm quan trọng đó, cho nên, các sở y tế Hoa Kỳ đã kêu gọi bất kỳ ai hễ có triệu chứng nghi ngờ bệnh SARS thì hãy thông báo ngay. Bài viết sau đây của nhà báo Trần Củng Sơn, một cộng tác viên thường xuyên của Việt Báo, cho biết một thầy thuốc Đông Y VN đã chữa trị được bệnh SARS, nhưng vì nhiều lý do vị này đang cần giấu tên. Phương pháp chữa trị bệnh SARS do thầy thuốc này kể được TCS ghi nơi đây, theo nhận xét của VB, chỉ nên để cho các lương y khác tham khảo và phê phán. Còn tất cả các độc giả, nếu nghi ngờ nhiễm bệnh, nên gọi phone cứu cấp ngay.



(Bài của Trần Củng Sơn)

Bệnh dịch gây viêm phổi cấp tính nặng viết tắt là SARS từ 4 chữ tiếng Anh là Severe Acute Respiratory Syndrome đang gây kinh hoàng cho thế giới với số người nhiễm bệnh vài ngàn và số tử vong khoảng 10% trên số bệnh nhân thuộc nhiều quốc gia. Điều nguy hiểm của dịch bệnh này là lây lan qua đường hô hấp là chính nên rất mau chóng lan tràn. Dù vậy những đường lây bệnh khác như qua da, qua mắt, qua tai, qua ăn uống…cũng đang được tìm hiểu. Cho đến nay con vi khuẩn gây bệnh được khám phá là Coronavirus nhưng trong hội nghị quốc tế về bệnh SARS tại Canada trong hai ngày 30-4 và 1-5 thì vẫn chưa thống nhất về thủ phạm gây bệnh vì không tìm thấy con Coronavirus trong một số ca nhiễm.



Người ta tin rằng bệnh SARS bắt đầu từ tỉnh Quảng Đông bên Tàu vào tháng 11 năm 2002 và sau đó lan tràn qua nhiều nơi như Hồng Kông, Bắc Kinh, Việt Nam, Canada và nhiều nước khác. Ca bệnh được thế giới chú ý tới khi một thương gia Mỹ gốc Tàu là Johnny Chen đến Hà Nội buôn bán vào tháng 3-03 và bị bệnh phải đưa vào bệnh viện Việt Pháp. Sau đó bệnh nhân không bớt, chuyển về Hồng Kông và chết ở đây.



Nhiều bác sỹ và y tá của bệnh viện Việt Pháp đã bị lây bệnh từ Chen và có 5 người đã chết. Tin này gây chấn động thế giới và người ta chú ý tới cơn bệnh nguy hiểm dễ lây này với những con số bệnh nhân tăng nhanh của Hồng Kông và đặc biệt từ thủ đô Bắc Kinh.



Tổ chức y tế thế giới là WHO đã cảnh báo khách du lịch về các địa điểm Hồng Kông, Toronto,Bắc Kinh và Hà Nội, nơi có ca nhiễm bệnh SARS nhiều nhất. Việt Nam theo báo cáo đã có 63 trường hợp và có 5 người chết. Tuy nhiên vào ngày 25-4-03, tổ chức này đã lên tiếng ca ngợi Việt Nam là nước đầu tiên đã chận đứng và kiểm soát được dịch bệnh này vì từ con số bệnh nhân đó đã không có thêm ai nữa. Và những bệnh nhân SARS đã dần dần hồi phục.

Giới chức y tế Hà Nội đã trả lời báo chí rằng công thức trị bệnh được công bố trên mạng lưới. Người ta tìm đọc và thấy rằng chỉ với những thứ thuốc mà Tây y vẫn dùng không gì mới lạ.



Theo sự tìm hiểu của người viết bài này thì giới y học Việt Nam đã chữa bệnh nhân SARS với sự góp phần đặc biệt của Đông Y. Tuy nhiên tin tức này đã không được phổ biến vì những lý do tế nhị cũng như sự tranh dành ảnh hưởng giữa Tây Y và Đông Y trong nước mà ngành y học cổ truyền bị lép vế.

Trong một cơ duyên rất đặc biệt, người viết được quen biết vị lương y đã xử dụng khả năng Đông Y để cố vấn và chữa bệnh cho một số bệnh nhân SARS. Vì lý do đặc biệt vị thầy thuốc tài ba này xin giấu tên và chỉ công bố phương án chữa bệnh để giúp ý kiến cho những lương y khác để cứu người. Sau đây là phần ghi lại từ cuộc điện đàm:



PHƯƠNG CÁCH CHỮA BỆNH SARS

Việt Nam gọi bệnh này là Hội Chứng Viêm Phổi Cấp Tính, Trung Quốc gọi là Phi Điển Hình Viêm Phổi và tên gọi quốc tế là SARS. Bệnh nhân có triệu chứng sốt cao, ho nhiều và viêm phổi. Theo Đông Y thì bệnh này do Phong, Tà và Nhiệt gây ra, do đó khi chữa bệnh thì phải Giải Phong, Hạ Nhiệt và Tán Tà. Vì đây là bệnh cấp tính, phải cấp tốc chữa để cứu sống con bệnh và phải dùng 3 thứ là Lể, Châm Cứu và Dược liệu theo thứ tự như sau:



1- Lể: Đây là phương pháp để làm hạ nhiệt, tán tà mau nhất. Dùng kim để lể lấy máu từ các huyệt trên bàn tay. Sau lưng thì lể tất cả các Du Huyệt, huyệt Đại Trùy, Bách Hội và Á Môn…vv…



2- Châm: Châm tả để trục tà và hạ nhiệt. Châm bổ những huyệt cần bổ, thí dụ như huyệt Túc Tam Lý, Tam Aâm Giao…vv… Điều lưu ý là châm tả nhiều hơn châm bổ. Châm tả những huyệt ở phần trên cơ thể và châm bổ những huyệt phía dưới cơ thể. Tùy theo khả năng của vị Đông y sĩ mà chọn những huyệt nhiều hay ít để châm.



3- Dược : Dùng thuốc Phong Hàn để trị Phong Nhiệt. Bí quyết cách dùng thuốc là: đưa Nhiệt và Tà ra gấp bằng đường đại tiện và tiểu tiện. Sau đó dùng thuốc Hàn Lương mà trong đó có vị chính là Hoàng Liên và tùy theo bệnh nhân mà gia giảm các vị thuốc.Phương thuốc này không được uống lâu dài. Sau 3 ngày, bệnh nhân thuyên giảm thì phương thuốc phải nửa phần Tả nửa phần Bổ.



Cũng xin nói thêm là dùng Lể để hạ nhiệt ngay tức khắc để cứu sống bệnh nhân. Lể, Châm và Thuốc, dùng cả 3 cách qua 24 tiếng đồng hồ thì bớt nhiều, nếu quá 72 tiếng mà không bớt thì phải xem lại cách trị. Đối với những bệnh nhân mà tạng phủ quá yếu thì phải rất cẩn thận. Trong cách châm có thể dùng Tí Ngọ Lưu Chú, châm trên bàn tay theo cách của Đại Hàn hoặc dùng cách châm cổ truyền.



Vị lương y vô danh này tâm sự là lý thuyết của y sư Trương Trọng Cảnh trong Thương Hàn Luận và Hải Thượng Y Tông Tâm Lĩnh đã giúp ông ta tìm ra cách chữa bệnh SARS. Tuy nhiên cái ý niệm Biến Chứng Lập Phương từ lý thuyết của tổ sư Lê Hữu Trác là quan trọng nhất, nó cho tinh thần sáng tạo để từ thực tiễn bệnh chứng mà lập ra phương án.



Sự công bố phương án chữa bệnh SARS này có tính cách chuyên môn trong ngành Đông Y, các lương y mà sở học căn bản đều có thể lĩnh hội. Điều cốt tủy của Đông Y là tùy theo bệnh nhân mà gia giảm thuốc cũng như điều chỉnh các huyệt để châm và lể.



Được hỏi là có cách nào để ngừa bệnh SARS thì vị lương y bảo là phải có thêm thời gian nghiên cứu. Ông nói là các tiệm thuốc Bắc đã nhân cơ hội này làm giàu vì thiên hạ cả tin những lời đồn là vị thuốc này thuốc kia ngừa được bệnh SARS. Đó chỉ là thương mại mà thôi, vì nếu dùng thuốc mà không đúng thì thuốc bổ cũng trở thành thuốc độc.Thí dụ như vị Kim Ngân Cúc Hoa vốn mát nhưng dùng nhiều quá thì hại khí. Và ông cũng lưu ý là lúc tiếp cận bệnh nhân phải mặc y phục bảo hộ cả người lẫn mặt mũi để ngừa lây nhiễm.



Vì có những người tiếp cận vi khuẩn mà không bị bệnh nói lên sức đề kháng của cơ thể của họ mạnh nên vị lương y khuyên nên tập khí công để tăng cường nội lực. Về thuốc ngừa thì dùng thuốc bổ nào mà có tính chất đóng da thịt lại để chận sự xâm nhập của vi khuẩn.



Ý kiến riêng của người viết: Trong nhiều năm viết báo, đây là bài viết cho nhiều xúc động và trăn trở nhất của tôi. Vì đây là một tin rất quan trọng có vài chi tiết muốn loan mà cũng phải dấu vì có những vấn đề an ninh và chính trị mặc dù nó chỉ liên quan tới y khoa mà thôi và nó ảnh hưởng tới sức khỏe nhiều người.



Cám ơn vị vô danh lương y đã cho tôi phổ biến phương án chữa bệnh SARS, một dịch bệnh mà thế giới đang đương đầu và đang gây kinh hoàng cũng như thiệt hại kinh tế trầm trọng. Hy vọng là phương án này sẽ chuyển tới giới Đông Y toàn cầu trong đó có Trung Quốc là nơi phát sinh căn bệnh cũng như ngành này. Mong là nó gợi ý cho họ phát triển thêm để giải trừ được dịch bệnh.



Bên cạnh đó cũng nói lên niềm tự hào của dân tộc là có một lương y Việt Nam đã tìm ra phương án chữa bệnh như mấy trăm năm trước, danh y Hải Thượng Lãn Ông đã viết nên bộ sách thuốc quý Y Tông Tâm Lĩnh được coi là kinh điển trong Đông Y.



San Jose, 1 tháng 5 năm 2003

Kỷ niệm sinh nhật năm mươi

Trần Củng Sơn