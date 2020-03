Trump Bị Chỉ Trích Vì Nói Bệnh Viện New York Lấy Hết Mặt Nạ Trong Khi Họ Hy Sinh Tính Mạng Để Cứu Hàng Ngàn Bệnh Nhân Coronavirus

Tổng Thống Donald Trump tấn công các viên chức bệnh viện New York về vấn đề mà không phải lỗi của họ -- mà đúng ra là vấn đề của chính ông Trump có thể giúp giải quyết với Luật Sản Xuất Quốc Phòng.

Nói về sự thiếu hụt mặt nạ bảo vệ trong cả nước tại một cuộc họp báo vào Chủ Nhật, Trump đã đưa ra nhu cầu khủng khiếp về thiết bị của bệnh viện New York trong đại dịch corona, đã lây nhiễm hơn 160,000 người Mỹ vào ngày 30 tháng 3. Ông cho rằng có một điều kỳ lạ về tốc độ mà các nhà cung cấp đang trải qua đối với mặt nạ.

“Tuyên bố đó đã được đưa ra rằng họ đã giao trong nhiều năm, từ 10 đến 20,000 mặt nạ,” theo ông Trump nói. “Được rồi, đó là một bệnh viện ở New York. Nó đóng gói luôn luôn. Làm thế nào để bạn đi từ 10 đến 20, đến 300,000? 10 đến 20,000 mặt nạ đến 300,000?”

Câu trả lời là có một nhu cầu lớn về mặt nạ vào thời điểm này. Ngoài số lượng bệnh nhân tại bệnh viện đang tăng lên, các biện pháp tốt nhất cũng chỉ ra những người tương tác với bệnh nhân bị nhiễm Covid-19 sử dụng tất cả các thiết bị bảo vệ cá nhân (PPE) mà họ đang đeo trong khi tương tác - bao gồm cả mặt nạ.

Nhưng thay vì đồng cảm với kịch bản đau khổ đó, Trump đề nghị hôm Chủ nhật rằng sự thiếu hụt có một số nguồn gốc độc ác:

“Một cái gì đó đang diễn ra, và bạn nên xem xét nó như các phóng viên. Mặt nạ đi đâu? Chúng đang đi ra cửa sau? Làm thế nào để bạn đi từ 10,000 đến 300,000? Và chúng tôi có điều đó ở rất nhiều nơi khác nhau. Vì vậy, ai đó có lẽ nên xem xét điều đó, bởi vì tôi chỉ cần nhìn thấy, từ quan điểm thực tế, làm thế nào mà điều đó có thể đi từ đó đến đó. Và chúng ta có điều đó xảy ra ở nhiều nơi - không đến mức đó; đó là con số cao nhất tôi đã nghe.”

Nhận xét đó đã thu hút sự chỉ trích từ các nhân viên chăm sóc sức khỏe, những người không đánh giá cao việc bị buộc tội ăn cắp vì họ liều mạng để điều trị cho những người mắc bệnh mới, gồm từ chủ tịch Hiệp Hội Bệnh viện Greater New York, ông Kenneth Raske, đã nói trong một tuyên bố rằng, “Các nhân viên chăm sóc sức khỏe của New York đang điều trị số lượng bệnh nhân Covid-19 bùng nổ suốt ngày đêm - sẵn sàng và không có khiếu nại. ... Họ xứng đáng hơn tổng thống của họ khi cho rằng PPE đang đi ra khỏi cửa sau của bệnh viện New York.”

Liên quan đến tình hình thương tâm của những nhân viên và chuyên gia y tế đang ở tuyến đầu của trận chiến chống vi khuẩn corona tại New York, một bản tin khác cho biết nhiều y tá chết, nhiều bác sĩ bị lây bnệh và khủng hoảng gia tăng.

Một bác sĩ tại một bệnh viện lớn của Thành Phố New York mô tả rằng có hơn 200 nhân viên bệnh viện đã bị bệnh.

2 y tá tại các bệnh viện thành phố New York đã thiệt mạng.