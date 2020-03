Wuhan Virus từ China và sơ lược về sự khủng hoảng hiện tại của đại dịch Corona trên toàn thế giới

Dẫn nhập: Ai cũng biết, Vũ Hán Virus xuất phát từ China và sau đó lan rộng toàn thế giới. Khoảng 200 quốc gia đang tìm cách chống lại Coronavirus. Đại dịch Corona ảnh hưởng đến kinh tế, đời sống xã hội … toàn cầu ngoài việc nhiễm bệnh và gây tử vong. Europe bị ảnh hưởng nặng nề nhất.

Cho đến nay trừ vài nước cộng sản chúng ta ít nghe tin liên quan nhưng có thể nói Singapore đã có thành công lớn chống lại đại dịch corona. Mỹ đang chới với vì Corona, đặc biệt là New York mà theo chuyên gia về bệnh truyền nhiễm hàng đầu của Hoa Kỳ, Anthony Fauci, dự đoán trong dài hạn sẽ có vài triệu trường hợp nhiễm coronavirus tại Hoa Kỳ. Còn ở China, nơi Wuhan Virus đầu tiên xuất phát từ Vũ Hán, thủ đô của Hồ Bắc vào cuối tháng 12.2019 và sau đó lây lan khắp thế giới. Trong thời gian gần đây chỉ nghe từ China rằng phần lớn các trường hợp mới được cho là từ nước ngoài đưa vào.

Tuy nhiên, nhiều chuyên gia coi các số liệu chính thức của giới lãnh đạo cộng sản là sai lầm và "tạo kiểu (styled down)". Lý do theo họ vì ở Trung Cộng không có đối lập, không có xã hội dân sự thật sự và không có tự do báo chí ở, không có "tranh luận mở "về các số liệu thống kê. Cho nên không tin tưởng thống kê từ China vì không thể kiểm tra được các con số. Bây giờ mời quý độc giả đọc tin tóm lược ở dưới. Trân trọng (LNC).









* Coronavirus SARS-CoV-2: Thông tin hiện tại

Những điều quan trọng nhất ngắn gọn:

• Các trường hợp nhiễm Coronavirus được xác nhận tại Đức: Hơn 58.000 (tử vong: 455, đã hồi phục: hơn 8.481) - Nguồn: Đại học Johns Hopkins

• Ở châu Âu, Ý và Tây Ban Nha bị ảnh hưởng nhiều nhất: ở Ý có hơn 92.472 người mắc bệnh (tử vong: 10.023, đã hồi phục: hơn 12.384) và ở Tây Ban Nha hơn 72.248 (tử vong: 5,812, đã phục hồi: hơn 12,285- nguồn: Đại học Johns Hopkins

• Các trường hợp nhiễm Coronavirus được xác nhận tại Hoa Kỳ: Hơn 121.100 (tử vong: ít nhất 2000; đã phục hồi: 921) - Nguồn: Đại học Johns Hopkins

• 659.367 người nhiễm bệnh trên toàn thế giới (tử vong trên 30.475; đã hồi phục: hơn 139.304) - Nguồn: Đại học Johns Hopkins

• Úc đã báo cáo gần 4.000 ca nhiễm coronavirus cho đến nay, số ca tử vong đã tăng lên 16 vào Chủ nhật (AFP).





* Corona ở China không tin tưởng

Status ngày 29 tháng 3 năm 2020, 1:27h chiều, từ S. W., ARD - Studio Thượng Hải



Tỉnh Hồ Bắc không còn bị bao vây, nhưng có gì không là bình thường ở đây. Nhiều người Tàu coi đồng hương Hồ Bắc là những người mang virus tiềm năng. S. W. của ARD-Studio về tình trạng hỗn loạn tại biên giới tỉnh. Sau khi nới lỏng các hạn chế di chuyển và đi lại ở tỉnh Hồ Bắc của China, đã xảy ra tình trạng hỗn loạn dữ dội ở biên giới với một trong vài tỉnh lân cận vào cuối tuần.





Khung cảnh bất ổn là cây cầu nối liền hai tỉnh Hồ Bắc và Giang Tây (Hubei & Jiangxi). Nhiều video trực tuyến khác nhau từ các nhân chứng cho thấy hàng trăm người đứng sát nhau, la hét với nhau và đôi khi sử dụng bạo lực. Những người tức giận lật xe van của cảnh sát, những người khác đá chân làm hỏng xe tuần tra.





* Không tin tưởng ở Bắc Kinh

Tuy nhiên, đó phải là một mong muốn dễ tính: ở nhiều nơi tại Trung cộng (TC), sự mất lòng tin của người dân từ tỉnh miền trung China là sâu sắc. Trước sau công dân từ Hồ Bắc (Hubei) vẫn được coi, bị cáo buộc là một nguy hiểm truyền nhiễm coronavirus. Virus phổi corona mới lây lan từ Vũ Hán, thủ đô của Hồ Bắc, vào cuối tháng 12.2019: đầu tiên ở TC và sau đó lây lan trên toàn thế giới.





Lãnh đạo nhà nước và đảng của Trung Cộng đã báo cáo tỷ lệ lây nhiễm thấp trong nhiều ngày. Phần lớn các trường hợp mới được cho là từ nước ngoài đưa vào. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia coi các số liệu chính thức của giới lãnh đạo cộng sản là sai lầm và "tạo kiểu thấp (styled down)". Bởi vì không có đối lập, không có xã hội dân sự thật sự và không có báo chí tự do ở China, không có "tranh luận mở "về các số liệu thống kê. Không thể kiểm tra được các con số.





* Số trường hợp hàng ngày hiện tại cho virus corona ở Đức (AFP * ngày 29 tháng 3 năm 2020)

Viện Robert Koch (RKI) tại Berlin đã cho biết số người nhiễm coronavirus ở Đức vào Chủ nhật là 52.547 - tăng 3965 kể từ ngày hôm trước. Đại học Johns Hopkins (JHU), có trụ sở tại thành phố Baltimore của Hoa Kỳ, đã báo cáo 57.695 người bị nhiễm bệnh. RKI, chỉ tính đến các số liệu được truyền điện tử từ các tiểu bang và cập nhật danh sách mỗi ngày một lần, đã ghi nhận 389 cái chết cho đến nay, số tử vong của JHU là 433.





* Maas: Cho đến nay, hơn 160.000 khách du lịch Đức đã được đưa trở về nước

AFP * ngày 29 tháng 3 năm 2020

Theo Bộ trưởng Ngoại giao Liên bang Heiko Maas (SPD), cho đến nay, hơn 160.000 người Đức đã được đưa từ nước ngoài trở lại Đức vì đại dịch coronavirus.

Vào tối thứ bảy, ông cảm ơn qua tin nhắn ngắn Twitter tất cả mọi người liên quan đến dịch vụ, những người làm việc "cực kỳ chăm chỉ" vì dịch corona. Maas kêu gọi những người ở lại nước ngoài: "Xin hãy kiên nhẫn nếu chúng tôi chưa thể giúp bạn."



Chính phủ Đức ước tính số người sẵn sàng quay trở lại Đức, chủ yếu là khách du lịch, vào khoảng 200.000. "Chúng tôi sẽ tiếp tục," Maas tweet.





*Patrick Devedjian chết vì nhiễm coronavirus (Euronews * 29 tháng 3 năm 2020)





Chính trị gia khu vực Pháp và cựu Bộ trưởng Patrick Devedjian qua đời ở tuổi 75 do nhiễm coronavirus. Patrick Devedjian đã đến bệnh viện để kiểm tra vào thứ Tư sau khi bị xét nghiệm dương tính.





* Tây Ban Nha báo cáo 838 cái chết của corona trong một ngày, mức cao mới

AFP * 29. Tháng 3 năm 2020





Với 838 trường hợp tử vong do virus corona mới trong vòng 24 giờ, Tây Ban Nha đã báo cáo một kỷ lục buồn mới. Tổng số nạn nhân của Corona ở nước này đã tăng lên 6528, theo Bộ Y tế tại Madrid công bố hôm Chủ nhật.

Số ca nhiễm được xác nhận đã tăng 9,1% trong vòng một ngày lên 78.797 trường hợp. Ngoại trừ hôm thứ Năm, số nạn nhân mới của Corona ở Tây Ban Nha đã tăng lên đều đặn trong những ngày gần đây. Đồng thời, số bệnh nhân hồi phục đã tăng 19,7% kể từ thứ Bảy lên 14.709, theo Bộ.





Sau Ý, Tây Ban Nha là quốc gia có nhiều cái chết vì corona nhất trên toàn thế giới. Vào thứ bảy, chính phủ đã tuyên bố thắt chặt hơn nữa các biện pháp chống lại virus corona. Tất cả các công ty "không quan trọng" phải đóng cửa trong hai tuần. Một quy định tương tự đã được áp dụng ở Ý.

* Hơn 2.000 cái chết corona ở Hoa Kỳ (AFP • 29 tháng 3 năm 2020)





Tại Hoa Kỳ, hơn 2.000 người đã chết sau khi bị nhiễm virus corona mới lạ. Có 2010 cái chết được xác nhận, Đại học Johns Hopkins cho biết hôm thứ Bảy. Số ca nhiễm coronavirus đã tăng lên mức 121.000. Tại tiểu bang Illinois, một em bé đã chết vì Covid-19, một bệnh phổi do virus gây ra.

Tiểu bang New York đặc biệt bị ảnh hưởng bởi đại dịch corona với hơn 55.000 ca nhiễm trùng và hơn 700 người tử vong. Tổng thống Mỹ Donald Trump đang cân nhắc việc cách ly khu vực.





Tại bang Illinois, Thống đốc J.B. Pritzker hôm thứ Bảy thông báo về cái chết của một trẻ sơ sinh bị nhiễm coronavirus. Pritzker đã bị sốc khi nghe tin về cái chết của em bé ở Chicago, người mà theo các cơ quan y tế, chưa tròn một tuổi.





Corona là cực kỳ hiếm khi bệnh phải trải qua một diễn biến nghiêm trọng ở những người trẻ tuổi. Nhóm nguy cơ chính là người già và người mắc bệnh trước đó. Cái chết của một bệnh nhân Corona 16 tuổi ở Pháp đã gây ra nỗi kinh hoàng vào thứ Năm. Thanh thiếu niên là nạn nhân nhỏ tuổi nhất của đại dịch coronavirus ở nước Pháp cho đến nay.





* Hàng triệu người nhiễm bệnh lâu dài ở Hoa Kỳ? (4:40 chiều, 29.03.2020)

Chuyên gia về bệnh truyền nhiễm hàng đầu của Hoa Kỳ, Anthony Fauci, dự đoán trong dài hạn sẽ có vài triệu trường hợp nhiễm coronavirus tại Hoa Kỳ. Hơn 100.000 người có thể chết vì ảnh hưởng của nhiễm trùng, giám đốc Viện truyền nhiễm quốc gia nói với CNN. Số nạn nhân thậm chí có thể lên tới 200.000 người. Hiện tại có vấn đề nghiêm trọng, đặc biệt là ở New York và New Orleans. Nhà virus học cũng nói rõ rằng ông không tin vào những dự đoán như vậy.

Fauci là một chuyên gia được công nhận. Trong vài tuần qua, đã có nhiều suy đoán lặp đi lặp lại về việc liệu Tổng thống Donald Trump và ông có tranh luận đằng sau hậu trường về thủ tục chính xác hay không.





* Hơn 10.000 người nhiễm bệnh ở Hà Lan (3:29h chiều 29.03.2020)

Tại Hà Lan, số ca coronavirus được xác nhận đã vượt qua mốc 10.000 - tăng thêm 1104 so với ngày hôm trước. Sự gia tăng đã chậm lại phần nào, Bộ Y tế cho biết.

Tổng cộng có 771 người chết ở Hòa Lan do bị nhiễm trùng.





* Na Uy - những người rõ ràng khỏe mạnh cũng nên được xét nghiệm (3:47 chiều

29.03.3030)Trong tương lai, người dân không có triệu chứng ở Na Uy cũng sẽ được kiểm tra. Đó là báo cáo đài phát thanh NRK. Điều này nhằm cung cấp cho các cơ quan y tế một bức tranh đầy đủ hơn về số lượng nhiễm trùng coronavirus. Một đại diện của viện y tế quốc gia nói với đài truyền hình rằng nó hiện đang được làm sáng tỏ hơn là điều này được thực hiện và tài trợ như thế nào.

Theo các nhà chức trách, khoảng 4100 ca nhiễm trùng đã được phát hiện ở Na Uy vào Chủ nhật.





* Kết nối đường sắt giữa Thụy Sĩ và Ý đã ngừng (5:24h chiều 29.03.2020)

Đường xe lửa Liên bang Thụy Sĩ (SBB) đã dừng du lịch xuyên biên giới đến và đi từ Ý. Lý do là các chỉ thị từ chính quyền Ý, SBB cho biết.

Ngoài vận tải khu vực xuyên biên giới, ba chuyến tàu EC bị ảnh hưởng: tuyến Basel-Brig-Milan, Geneva-Brig-Milan và Zurich-Milan.





* Trường hợp đặc biệt Singapore - một câu chuyện thành công (3:15h chiều 29.03.2020)





Thành phố Singapore uy quyền cai trị đã có thành công lớn chống lại đại dịch corona. Cách ly nghiêm ngặt, nhiều xét nghiệm và theo dõi tỉ mỉ những người tiếp xúc giữ cho số ca nhiễm trùng bị đình trệ trong nhiều tuần.

Tuy nhiên, giờ đây hàng ngàn khách du lịch trở về nhà có thể mang theo lại virus.







© Lê-Ngọc Châu (Nam Đức, chuyển ngữ & tóm lược chiều ngày 29.03.2020)

- Theo dpa, afp, Euronews, Yahoo News, Tagesschau ARD, 29. März 2020