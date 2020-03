CORONA VIRUS MỘT HUYỀN THOẠI VỀ SIÊU QUYỀN LỰC?

Theo số liệu được cung cấp từ WHO, CDC, CCDC…Coronavirus Realtimes Update và dựa trên biểu đồ của trang mạng Newsbreak.com thì số người Mỹ bị nhiễm Covid-19 chỉ thât sự tăng mạnh kể từ ngày 20-3. Đến nay 28-3 chỉ có 9 ngày mà số liệu người Mỹ bị nhiễm Covid-19 đã tăng lên đến mức kỷ lục, 122,458 cas, vượt cả Ý (92,472) và Trung Quốc (81,439).

Chúng ta thử lấy California làm mẫu: Hiên tại tính đến ngày 28-3 đã có 88,400 người được xét nghiệm thì đã có 5659 cas nhiễm Covid-19. Như vây tỷ trọng cas nhiễm tại Cali là 1 trên 15. Như thế có nghĩa là cứ 15 ngươi Mỹ đẫ có 1 người bị nhiễm Corona Virus tính đến thời điểm 28-3-2020.. Như vậy nếu bộ Y tế Mỹ có đủ khả năng xét nghiệm đại trà với 320 triệu người dân, nước Mỹ của chúng ta có ít nhất là 26 triêu cas nhiễm Virus Corona. Con số 26 triêu có thể gây choáng, chẳng nhũng cho người Mỹ mà cho cả thế giới khi mà khả năng ngăn chận và điều trị nhiễm Covid-19 còn rất giới hạn. Andrew Cuomo, Thống đốc của bang New York, môt bang giàu có, tiến bộ, và đông dân nhất thế giới, hồi đầu tuần trước ông ta đã phải tuyên bố chỉ còn một tuần nữa New York không đủ khả năng tiếp thu hàng ngàn cas nhiễm Tất cả vật liệu phòng chống Corona virus đều bị cạn kiệt. Phuong hướng ngăn chân với hiệu năng cao duy nhất trong tình hình hiên tại là cách ly New York với thế giới bên ngoài cũng như với các bang còn lại của nước Mỹ. Tất cả các tổ chức, hôi họp, quán ăn, thể thao, văn hóa… tất phải đóng cửa. Người dân New York phải biết tự cách ly, đóng cửa ỏ trong nhà, và phải giữ khoảng cách xã hôi giữa các thành viên trong gia đinh và xã hội. Trong thực tiễn trước hết là Trung Quốc và sau đó các quốc gia châu Âu như Ý, Spain, England, Pháp… đã áp dụng phuong pháp cách ly và cô lâp này từ đầu năm 2020.

Chưa có sức manh huyền thoại nào như Corona virus có đủ khả năng cách ly con người với con người, xã hội với xã hội, cách ly những đại lục, cách ly cả châu Âu với Châu Mỹ, với Châu Á, cách ly những quốc gia với những quốc gia…

Trong thực tiễn, Corona Virus đang tác động mạnh mọi mặt mọi bề của cả thế giới nhất là nước Mỹ. Trong thời khoảng chỉ trong 10 ngày trở lại gần đây, Corona Virus đang biến dạng Xã hội Mỹ, từ Địa chính trị, Kinh tế, Xã hội Nhân văn đến cách xử trí giữa con người với con người, thay đổi nếp sống hằng ngày của người dân Mỹ . Chỉ trong không đầy 10 ngày nó quét sạch gần 7 ngàn tỷ USD của thị trường chứng khoán Stock Market của Mỹ, tất cả kỳ công của Tổng thống Mỹ, Donald Trump đã tao ra cho nước Mỹ trong suốt 4 năm nhiệm kỳ đầu, một đòn bẫy cho sự thăng tiến của ông trong nhiệm kỳ 2.

Với sư xuât hiện bất ngờ của binh dịch Covid-19, số phận nhiệm kỳ sắp tới của ông Trump đang thật sự bị hâm dọa nghiêm trọng. Chính Tổng thống Trump cũng đang thật sự hoảng loạn tinh thần. Tổng thống Trump đề xuất những phương án ngăn chận và điều trị nhũng cas nhiễm Covid-19 thiếu nhất quán, đôi khi thiếu cả nhân đạo, tinh người, khi ông có ý đinh phá bỏ lệnh cách ly nước Mỹ với thế giới còn lại vào dip lễ Phục Sinh sắp tới để cứu vãn nền kinh tế đang suy thoái trầm trọng, để củng cố sự đắc cử nhiêm kỳ 2 của ông. Tổng thống Trump vẫn biết làm như vây, ông sẽ phải hy sinh những người Mỹ già bị nhiễm Covid-19. Tổng thông Donald Trump đang đối mặt với sự phản kháng dữ dội của quần chúng nhất là từ sự lên án đã kích ông một cách mãnh liệt từ Andrew Cuomo, đương nhiệm Thống đốc của bang New York. Thông đốc Andrew Cuomo khẳng định ông chấp nhận sự hy sinh kinh tế để cứu vãn mạng sống của con người và ông tiêp tuc phong tỏa, cách ly bang New York một cách nghiêm ngặt ông khuyên mọi người dân New York phải kiên quyết tự cách ly bằng cách tự đóng cửa ở trong nhà và tự giữ khoảng cách xã hội-social distances. Trong khi ông Trump cứ nằng nặc cho răng sự cô lập cách ly của bang New York là không cần thiết!

Vào ngày 28-3 hãng dược liêu Abbot Laboratories của Mỹ vừa công bố Kit Test của họ, có khả năng xét nghiệm chẩn đoán nhiễm Covid-19 trong vòng 5 phút. Ngay lập túc Kit Xét nghiêm này được cơ quan FDA thừa nhân. Phải nói đây là một kỳ công của trí tuệ nhân loại. Tuy nhiên Kit Test này chỉ có khả năng chẩn đoán, nhưng chưa có khả năng điêu trị và phòng ngừa dich binh Covid-19.





Thế giới và nước Mỹ vẫn tiếp tục điên đầu trước sức mạnh siêu quyền lực của con Corona Virus. Đây là bài học dạy cho chúng ta thấy rằng những gì được sản sinh tư trí tuệ của con người đã và sẽ không bao giờ có đủ khả năng bảo vệ và quyết định sự hiên hữu của con người với thế giới chung quanh.

Sau bịnh dịch Corona Virus, không hiểu niềm tin của nhân loại sẽ dựa vào đâu? Điều đáng sợ nhất là khi con người đánh mất niềm tin vào chính mình…/.





Đào Như

BS Đào Trong Thể

Chicago

March 28-2020