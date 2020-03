Thống Đốc New York: Trump Phong Tỏa 3 Tiểu Bang Sẽ Là Khai Chiến Với Các Tiểu Bang

Washington, DC -- Thống Đốc New York Andrew Cuomo hôm Thứ Bảy, 28 tháng 3, trong cuộc phỏng vấn với CNN nói rằng ông không tin việc cách ly New York là hợp pháp rằng nó sẽ là “Tuyên bố chiến tranh của liên bang,” sau khi TT Trump cho biết hông đang xem xét chiến thuật như thể đối với thành phố New York khi các trường hợp lây lan vi khuẩn corona gia tăng.

“Nó sẽ là hỗn loạn và lộn xộng,” theo Cuomo nói với phóng viên Ana Cabrera của CNN. “Nó hoàn toàn ngược lại mọi thứ mà ông đã nói. Tôi không nghĩ điều đó là đáng chấp nhận. Tôi không nghĩ điều đó là hợp pháp.”

Hơn 52,000 trong số 113,000 trường hợp lây vi khuẩn corona trên toàn quốc được báo cáo tại riêng tiểu bang New York. Và các viên chức tiên đoán rằng đỉnh cao của dịch bệnh vẫn còn từ 14 đến 21 ngày nữa.

“Đây sẽ là tuyên bố chiến tranh của liên bang đối với các tiểu bang,” theo Cuomo phát biểu, thêm rằng ông không nghĩ Tổng Thống đang tìm cách bắt đầu chiến tranh với các tiểu bang.

Trump cho biết vào sang Thứ Bảy rằng ông suy xét một cuộc cách ly ngắn hạn đối với “các điểm nóng” trong nhiều khu vực của vùng 3 tiểu bang – New York, New Jersey và Connecticut – nơi mà các trường hợp lây lan vi khuẩn corona tiếp tục gia tăng.

“Chúng tôi đang nghĩ về một số việc. Một số người muốn thấy New York được cách ly bởi vì nó là điểm nóng… Chúng tôi có thể không phải làm điều đó, nhưng có khả năng rằng lúc nào đó trong ngày hôm nay chúng tôi sẽ thực hiện việc cách ly, ngắn hạn, 2 tuần tại New York. Có thể New Jersey, một số vùng của Connecticut,” theo ông Trump nói với các phóng viên khi ông rời khỏi Bạch Ốc để đi tới Cắn Căn Hải Quân Norfolk để gửi một tàu bệnh viện Hải Quân tới New York.

Cuomo nói rằng vùng 3 tiểu bang bị phỏng tỏa sẽ ảnh hưởng rất lớn đến kinh tế toàn quốc gia, nói với Cabrera, “Tôi nghĩ nó sẽ làm tê liệt nền kinh tế.”

Trong khi đó Bác Sĩ Vivek Murthy, cựu bác sĩ giải phẫu Hoa Kỳ, cho biết rằng lệnh ở trong nhà là quan trọng. Ông nói them rằng áp đặt giới hạn một vùng sẽ khó chận đứng được lây lan của đại dịch trên toàn quốc. Hơn 200 triệu người Mỹ tại 25 tiểu bang đã được lệnh phải ở trong nhà.