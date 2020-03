Cái Chết của Một Người Y Tá

Sổ tay NBT



Tính đến thứ Bẩy 28/3/20, Hoa Kỳ đã có hơn 105,000 trường hợp nhiễm trùng coronavirus, với ít nhất 1,700 người thiệt mạng, thống kê của Đại Học Johns Hopkins cho biết. Trên toàn cầu 600,000 người đã nhiễm bệnh, khoảng 27,000 người chết và đang tiếp tục.





Tại Hoa Kỳ, các y tá đang được ca tụng là những người anh hùng. Người ta vỗ tay. Hoan hô những người đứng tuyến đầu trong cuộc chiến chống dịch bệnh để bảo vệ người khác.





Nhưng các y tá ở Hoa Kỳ đang trong tình trạng trầm trọng. Họ thiếu các dụng cụ bảo vệ cá nhân, thường gọi tắt là PPE (Personal Protective Equipment). Họ chẳng khác gì những người lính ra trận mà không có nón sắt, không có áo giáp. Chưa kể là không đủ súng, đạn. Thiếu khí cụ thử bệnh (Test Kits For Coronavirus). Thiếu máy thở (ventilators for breathing). Tất nhiên là toàn thế giới chưa có thuốc chữa bệnh hay vắc xin ngừa bệnh.





Mấy ngày nay có những thông tin cho biết nhiều bà con trong các cộng đồng Mỹ gốc Việt đang tận tụy tổ chức may khẩu trang gửi đến các bệnh viện. Việc làm này thật đáng cảm động. Nhưng những khẩu trang ấy không thực sự có tác dụng bảo vệ cho các y tá, bác sĩ.

Họ cần phải có những loại khẩu trang nhà nghề, với đầy đủ găng tay, áo choàng đặc biệt.





Ở Hoa Kỳ, phần lớn các bệnh viện là thuộc các công ty tư nhân. Những công ty ấy dẫu có ý thức được nhu cầu này, và dẫu có tiền nhưng vẫn không chi hoặc chưa mua PPE cho nhân viên. Họ quan tâm đến bài toán kinh tế tài chánh. Họ còn mong chờ các ngân khoản trợ cấp chống vi rút, trong lúc người ta đang cò kè bớt một thêm hai để lấy tiền tổ chức bầu cử. Chưa kể PPE và các dụng cụ y khoa liên hệ vẫn đang thiếu trầm trọng trên thị trường nội địa Mỹ. Việc sản xuất những thứ này nhiều năm nay đều đã đưa ra cho các nước ngoài thực hiện với giá nhân công rẻ. (Made in China).





Tấm hình kèm đây là hình trích trong một bài báo đăng trên tờ NEW YORK TIMES, nói về cái chết của Kious Kelly, một y tá làm tại một bệnh viện ở Manhattan (New York). Người y tá này bị suyễn, nhưng nói chung là khỏe mạnh, chết bởi nhiễm trùng virusCorona. Chết vì không có y trang và dụng cụ bảo vệ thích hợp.





Cái chết của người y tá đầu tiên thiệt mạng ở New York xẩy ra hôm 18/3/20, cách nay đã 10 ngày. Không rõ đến hôm nay đã có thêm bao nhiêu y tá Mỹ thiệt mạng : thiếu thống kê vì nhiều lý do phức tạp. Nhưng các thống kê chính thức ở Ý cho biết tính đến ngày 18/3 (là ngày anh y tá Kious Kelly ở New York chết), số y tá ở Ý bị nhiễm bệnh đã lên đến 2,629 người, chiếm tới 8.3 phần trăm tổng số người nhiễm bệnh.





Riêng tại New York, tính đến hôm qua 27/3, số người chết vì virusCorona là 519 người. Chỉ trong một đêm 27/3 đã có thêm 7,377 hồ sơ mới nhiễm. Tổng số người nhiễm bệnh ở New York nay đã lên tới 44,635 người.





Về cái chết của anh y tá Kious Kelly ở New York, có lẽ nay anh đã an vui miền Cực Lạc, "Rest in Peace". Nhưng đau thương ở lại với gia đình.

Khi nhiễm bệnh anh có nhắn tin cho em, dặn đừng nói gì cho cha mẹ biết, sợ cha mẹ lo.

Nay cô em chẳng những đau buồn mà lại còn tức giận. Cô trưng lên Face Book tấm hình các y tá đồng nghiệp của anh, họ đều chỉ đeo những cái khẩu trang mỏng manh. Đồ giẻ rách.





Cô Marya Patrice Sherron viết: Không! đây không phải là thứ dụng cụ bảo vệ cá nhân thích hợp! “NO THIS IS NOT PROPER PPE,” và chưa biết sẽ thực hiện tang lễ thế nào?





(NBT 28/3/20)