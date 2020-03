Hãy mang khẩu trang để giúp cứu mình và mọi người.

Với chiều hướng số bệnh nhân bị nhiễm coronavirus tiếp tục gia tăng mỗi ngày theo số liệu của các cơ quan y tế ở Hoa Kỳ đưa ra, chúng tôi thấy vấn đề trở nên hết sức cấp bách trong việc chính quyền Hoa Kỳ nên ra thông báo bắt buộc (không phải dưới hình thức "khuyến khích") cho tất cả mọi người phải đeo khẩu trang khi ra khỏi nhà và đến những nơi công cộng. Là một nha sĩ đã hành nghề hơn 20 năm qua và phải đeo khẩu trang mỗi ngày khi chữa trị bệnh nhân, chúng tôi có một số điều chia sẻ với quý vị và các anh chị về vấn đề đeo khẩu trang.





Trong những tuần lễ vừa qua, lần lượt các tiểu bang ở Hoa Kỳ đã khuyến khích người dân ở nhà và không ra đường với các thông báo về "shelter-in-place" hay "stay-at-home". Tuy nhiên, chúng ta đều biết đó là các biện pháp không khắt khe vì mọi người vẫn được ra đường để đi mua thức ăn hoặc làm những công việc được gọi là cần thiết (essential). Con số người ra khỏi nhà có giảm đi, nhưng chỉ khoảng 2 phần 3. Điều đó có nghĩa là nguy cơ lây lan vẫn còn rất cao với bằng chứng là con số bệnh nhân bị nhiễm coronavirus vẫn tăng vọt chứ không hề giảm đi như các số liệu báo cáo.





Không phải là điều ngẫu nhiên khi chúng ta nhìn lại thống kê con số các bệnh nhân bị nhiễm bệnh coronavirus ở một số quốc gia mà người dân đeo khẩu trang như Đài Loan, Hồng Kông, Hàn Quốc, Singapore, Nhật Bản, v.v., số người bị nhiễm bệnh coronavirus đã giảm xuống hay họ đã chặn đứng được sự lây lan theo cấp số nhân của dịch Covid-19 so với trước đây. Trong khi nhìn lại một số quốc gia châu Âu như Pháp, Đức, Anh và ngay tại Hoa Kỳ, nơi người dân không đeo khẩu trang thì con số người bị nhiễm bệnh Coronavirus ngày càng gia tăng.





Đối với những người đang bị mắc bệnh, thì khẩu trang sẽ ngăn chặn virus phát tán lây lan cho người khác khi ho hay hắt hơi vì virus sẽ theo nước bọt bắn ra ngoài. Những lời khuyên như dùng khăn giấy hoặc che miệng bằng cùi chỏ khi ho hay hắt hơi sẽ không hữu hiệu bằng khẩu trang để ngăn không cho virus lan ra trong không khí. Nếu chúng ta vô tình đi ngang qua nơi mà trước đó ít phút, người bệnh vừa ho hay hắt hơi mà không mang khẩu trang, thì chúng ta cũng có thể dễ dàng bị lây nhiễm. Đối với người không mắc bệnh, khẩu trang không phải là không có hiệu quả vì nó vẫn bảo vệ được người đeo ngăn chặn nước bọt bắn ra từ những người bị bệnh vào miệng và mũi của mình, những nơi mà virus dễ dàng xâm nhập để đi tiếp vào bên trong cơ thể và hủy hoại lá phổi của bệnh nhân.





Chúng ta đã biết coronavirus có thể sống ngoài không khí đến 3 tiếng đồng hồ, 4 tiếng trên copper, 24 tiếng trên cardboard và 2-3 ngày trên plastic hay stainless steel. Thử tưởng tượng nếu một nhân viên trong chợ, một người đi chợ hoặc một nhân viên trong nhà hàng mà chúng ta gọi điện thoại đến để lấy đồ ăn, họ bị nhiễm bệnh mà không biết (do còn đang trong thời gian ủ bệnh), những người này khi ho hay hắt hơi, các virus sẽ bám vào các thứ mà chúng ta sẽ mua và chạm tay vào. Từ những gói thức ăn mang về nhà, những thực phẩm mua trong chợ, v.v. bất cứ chỗ nào cũng có thể cho virus bám vào. Nhưng nếu tất cả mọi người đều mang khẩu trang, thì xác suất những con virus từ những người đang bị nhiễm bệnh truyền cho người khác sẽ giảm đi rất nhiều.





Câu hỏi được đặt ra là tại sao người châu Âu và người Hoa Kỳ không mang khẩu trang? Đó cũng là điều ngạc nhiên của nhiều nước Châu Á hiện nay khi nhìn người dân Châu Âu và Hoa Kỳ vẫn phớt lờ việc mang khẩu trang. Theo như một vài nghiên cứu, điều này bắt nguồn từ phong tục văn hoá. Một trong những lý do là người dân Châu Âu và Hoa Kỳ có quan niệm là những người mang khẩu trang là những người bị bệnh, và không mang khẩu trang cũng là một cách chứng tỏ mình là người khoẻ mạnh. Trong tình hình hiện nay, chúng ta phải làm mọi cách để xóa bỏ lối suy nghĩ tiêu cực đó. Một trong những biện pháp cần thực hiện gấp là phải có những đạo luật BẮT BUỘC người dân khi ra đường, đến những nơi công cộng phải mang khẩu trang. Khi tất cả mọi người đều mang khẩu trang, thì sẽ không còn những ánh mắt kỳ thị dành cho số ít những người mang khẩu trang như hiện nay.





Nên nhớ, con virus Covid-19 không chừa một ai, một sắc dân hay một lứa tuổi nào. Đặc điểm của con virus corona là hiện diện và sống trong nước bọt, nên việc đeo khẩu trang trở nên hết sức cần thiết để bảo vệ cho mạng sống của chính mình cũng như người khác bằng cách giảm thiểu sự lây lan của con virus này để nó không có cơ hội bám vào các nơi và sống trong khoảng thời gian như đã nêu trên.





Trước tình hình khan hiếm khẩu trang hiện nay, như chúng tôi đã đưa một số thông tin và Youtube trước đây, quý vị và các anh chị có thể tự may khẩu trang bằng vải 100% cotton cho mình, với những vật liệu rất đơn giản và có thể mua ở bất cứ tiệm vải nào. Tất nhiên là khẩu trang tự may ở nhà không tốt bằng những loại khẩu trang mà các bác sĩ và y tá, đặc biệt là những người trực tiếp chữa trị cho bệnh nhân nhiễm coronavirus đang dùng hiện nay, nhưng nó cũng sẽ giúp rất nhiều trong việc ngăn ngừa sự lây lan nếu chúng ta mang khẩu trang.





Xin nhắc lại một điều là mang khẩu trang vẫn tốt hơn là không mang.





Chúng ta cũng đã nghe những lời khuyến cáo của một vài bác sĩ là nếu không mang khẩu trang đúng cách thì sẽ có hại. Chúng tôi không đồng ý với những ý kiến này vì thiết nghĩ việc mang khẩu trang là một công việc tương đối đơn giản mà ngay cả những em nhỏ nếu được người lớn hướng dẫn cũng có thể tự mang được.





Nếu quý vị và các anh chị quan tâm đến sức khoẻ và tính mạng của mình, của người thân và cho tất cả mọi người trong tình hình lây lan dịch bệnh coronavirus hiện nay, xin thực hiện và chia sẻ với các bạn bè những điều trong bài viết này. Nếu quý vị và các anh chị quen biết những vị dân cử cấp tiểu bang hoặc liên bang, cũng có thể giúp một tay để họ ra gấp một đạo luật BẮT BUỘC mọi người mang khẩu trang khi đến nơi công cộng. Trước mắt, hãy tự mình mình mang khẩu trang khi ra đường và đến những nơi công cộng.





Mong rằng con số người nhiễm bệnh sẽ giảm xuống đáng kể trong những ngày tháng tới khi mọi người mang khẩu trang. Đó cũng là một cách giảm bớt gánh nặng cho các bác sĩ và y tá đang phải vật lộn với vấn đề thiếu hụt các thiết bị y khoa hiện nay khi số bệnh nhân nhập viện quá nhiều cùng một lúc.





Hãy mang khẩu trang để giúp cứu mình và mọi người.





Nha sĩ Cao Minh Hưng (Anthony H. Cao, D.D.S)

References:

1. New coronavirus stable for hours on surfaces

https://www.nih.gov/news-events/news-releases/new-coronavirus-stable-hours-surfaces