Cập Nhật Dịch Corona Ở Mỹ: 100,392 Người Bị Lây Vi Khuẩn Corona, 1,543 Người Thiệt Mạng

Hoa Kỳ tiếp tục dẫn đầu thế giới về lây nhiễm vi khuẩn corona ngay cả sau một đợt tăng cao điểm trong các trường hợp bị lây mới được báo cáo tại Ý, trở thành nước đã vượt khỏi hơn 100,000 trường hợp được xác nhận vào xế chiều Thứ Sáu, 27 tháng 3.

Hoa Kỳ có tổng cộng 1,543 người thiệt mạng, trong khi có tới 100,392 trường hợp bị lây vi khuẩn corona được xác nhận, theo Wholdmeter, tổng hợp các tài liệu từ Đại Học Johns Hopkins và các tường trình của truyền thông gần đây cho thấy.

Số người thiệt mạng trên toàn tiểu bang New York là 519, vì vậy Thống Đốc Cuomo đã gia hạn việc đóng cửa tất cả các trường học tới ngày 15 tháng 4. Tổng số người bị lây vi khuẩn corona tại tiểu bang New York tính tới Thứ Sáu là 44,635, trong đó riêng thành phố New York có 25,300 người bị lây.

Tại Ý có số người chết do vi khuẩn corona lên cao hơn bất cứ nước nào trên thế giới với 9,134 người. Tại Tây Ban Nha có 4,934 người chết, tại TQ có 3,292 người thiệt mạng. Tại Iran có 2,378 tử vong và Pháp có 1,995 người thiệt mạng.

Trên toàn thế giới, tính tới Thứ Sáu, có 590,038 người bị lây vi khuẩn corona và 132,447 người đã bình phục. Số người thiệt mạng trên toàn cầu là 26,939.

Trong khi đó, Thủ Tướng Anh là nhà lãnh đạo lớn của thế giới đầu tiên được biết đã bị lây vi khuẩn corona. Vị thủ tướng này cho biết trong một video được đăng trên truyền thông xã hội rằng ông sẽ tiếp tục làm việc trong khi tự cách ly sau khi có các triệu chứng nhẹ. Bộ Trưởng Y Tế của TT Johnson cũng thử nghiệm với dương tính vi khuẩn corona.