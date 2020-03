GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT HOA KỲ KÊU GỌI QUYÊN GÓP MEDICAL SUPPLIES ĐỂ TIẾP TRỢ CHO CÁC BỆNH VIỆN CHỐNG DỊCH COVID-19

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT HOA KỲ

VIETNAMESE AMERICAN UNITED BUDDHIST CONGREGATION

HỘI ĐỒNG ĐIỀU HÀNH

TỔNG VỤ TỪ THIỆN XÃ HỘI

THÔNG TƯ



V/V QUYÊN GÓP MEDICAL SUPPLIES ĐỂ TIẾP TRỢ

CHO CÁC BỆNH VIỆN CHỐNG DỊCH COVID-19

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Kính bạch Chư Tôn Thiền Đức Tăng - Ni,

Kính thưa Quý Đồng Hương Phật Tử,

Như quý vị đã biết qua tin tức, và đã cảm nhận mối hiểm nguy của dịch COVID-19 đã trùm khắp toàn cầu, và có thể tấn công đến cộng đồng địa phương, đến gia đình và bản thân chúng ta bất cứ lúc nào.

Ngay tại Hoa Kỳ là quốc gia hùng mạnh, với nền y tế hiện đại tối tân, mà cũng không thể tránh khỏi sự lây nhiễm nhanh chóng của coronavirus. Tính đến hôm nay, ngày 27/3/2020, toàn thế giới đã có trên nửa triệu ca nhiễm COVID-19 với 25,000 người chết, và riêng tại Hoa Kỳ đã có 85,700 ca nhiễm, với trên 1,300 người thiệt mạng. Toàn nhân loại đang lo âu, sợ hãi trước cơn đại dịch vừa ảnh hưởng nhân mạng, vừa ảnh hưởng đến nền kinh tế của quốc gia, quốc tế. Và trong cuộc chiến toàn cầu chống dịch COVID-19, ai cũng nhận rõ những anh hùng xung phong ở tiền tuyến chính là các bác sĩ, dược sĩ, y tá (các ngành thuộc Health Care) tại các bệnh viên và phòng mạch công hay tư, phải ngày đêm túc trực để chữa trị và ngăn ngừa chứng bệnh khủng khiếp nhất của thế kỷ. Vấn nạn hiện nay cho hàng ngũ y tế chống dịch là thiếu thốn các trang bị phòng vệ để tránh sự lây nhiễm khi trực tiếp khám nghiệm và chữa trị cho bệnh nhân COVID-19. Những trang thiết bị y khoa này vì chỉ dùng một lần là bỏ, nên rất cần sự cung ứng liên tục và đều đặn, nếu không, chính các bác sĩ, y tá sẽ trở thành những bệnh nhân, gục ngã trước khi đưa tay cứu hộ người khác.

Do vậy, chúng tôi thiết tha kêu gọi quý đồng hương, nhất là các phòng mạch tư của Nha khoa, Nhãn khoa, Dược phòng và các ngành thuộc Y khoa không trực tiếp chữa trị COVID-19, các cơ sở tiếp liệu y tế (medical supplies), các tiệm nail và nail supplies... nếu phải tạm đóng cửa trong mùa dịch theo lệnh của liên bang, tiểu bang, xin vì lòng thương tưởng đến khổ bệnh của người khác – trong đó có chính mình và gia đình thân thuộc, hãy đem hiến tặng, hoặc nhượng lại với giá sỉ nguyên thủy, những trang bị phòng vệ y tế, để chúng tôi cung ứng miễn phí (donation) cho các bệnh viện đang có nhu cầu cần dùng khẩn cấp. Các tiệm may hoặc thợ may cá nhân cũng có thể tự may khẩu trang bằng vải để tặng miễn phí cho cộng đồng địa phương.

Các trang thiết bị Y tế (medical apparel) gồm những thứ sau đây: khẩu trang/mặt nạ (medical masks, surgical masks), găng tay (disposable safety gloves), mắt kiếng phòng hộ (protective glasses/goggles), áo choàng (protective coats/gowns/aprons), mũ phòng hộ (medical caps); cho đến nước rửa tay diệt khuẩn (hand sanitizer), khăn giấy lau tay (hand wipes), v.v... Quý vị không có các dụng cụ tiếp liệu y tế nói trên, có thể đóng góp tịnh tài để chúng tôi mua sỉ từ các nhà sản xuất và cung cấp dụng cụ Y tế.

Trang thiết bị Y tế xin đem đến: Chùa Bát Nhã, 4717 W. First St., Santa Ana, CA 92703

Tel.: (714) 548-4148 hoặc (714) 571-0473

Tịnh tài ủng hộ (mua tiếp liệu Y tế), xin gửi: Tu viện An Lạc,

901 S. Saticoy Ave., Ventura, CA 93004

Tel.: (808) 222-0909 hoặc (714) 902-4873

Chúng tôi cũng xin thành tâm khuyến thỉnh chư tôn thiền đức Tăng Ni trên khắp 50 tiểu bang Hoa Kỳ hãy tùy theo hoàn cảnh sở tại, vận động tịnh tài và vật liệu Y tế để ủng hộ cho các bệnh viện địa phương.

Sự đóng góp của quý liệt vị thể hiện lòng từ bi của người con Phật trước bệnh khổ thế gian, đồng thời nói lên tinh thần “tự độ, độ tha” của Phật giáo.

Nguyện cầu thế giới sớm khắc phục được cơn đại dịch, nhân loại mau phục hồi đời sống an cư lạc nghiệp.

Thành kính tri ân và cầu nguyện quý vị vô lượng an lạc, vô lượng cát tường.

Nam Mô Công Đức Lâm Bồ Tát Ma Ha Tát

Ventura, ngày 27 tháng 3 năm 2020

Tổng Vụ Từ Thiện Xã Hội

Tổng Vụ Trưởng,

Tỳ Kheo THÍCH THÔNG HẢI