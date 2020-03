Thông Điệp Từ Cảnh Sát Trưởng Garden Grove

Ngày 21 tháng Ba, 2020





Kính gởi cộng đồng Garden Grove,





Thống đốc Newsom đã ban hành lệnh hạn chế ra đường để giúp giảm sự lây lan của coronavirus. Tôi muốn chia sẻ với cộng đồng những nhân viên của Sở Cảnh sát Garden Grove đều làm việc hết mình để giữ an toàn và tiếp tục cung cấp những phục vụ cần thiết cho cộng đồng.





Chúng tôi đã tăng cấp độ nhân viên tuần tra và đang triển khai các nguồn lực cho các nhà bán lẻ lớn để đảm bảo tất cả quý vị cư dân có thể mua sắm an toàn và có trật tự. Đại sảnh (front lobby) của chúng tôi đã đóng, việc trả xe lại (vehicle releases) sẽ được làm theo lịch hẹn. Chúng tôi sẽ hoàn thành các báo cáo qua điện thoại cho các sự kiện không khẩn cấp để đảm bảo tài liệu được hoàn thành đồng thời cố gắng giảm thiểu khả năng lây lan của coronavirus. Đội tài nguyên đặc biệt (Special Resource Team) của Sở cảnh sát sẽ làm việc với những người vô gia cư để đảm bảo cung cấp dịch vụ cần thiết và an toàn đến cho cộng đồng. Cộng đồng sẽ thấy nhân viên cảnh vụ tuần tra thường xuyên, với nỗ lực của chúng tôi là cung cấp một môi trường an toàn cho cư dân và nhưng doanh nghiệp trong cộng đồng.







Thống đốc Newsom đã ra lệnh Quân đội Quốc gia (National Guard) để giúp lo việc hậu thuẫn. Họ không phải là quân võ lực (Martial Law). Chỉ có 150 nhân viên Quân đội Quốc gia đã nhận được lệnh để hỗ trợ các ngân hàng thực phẩm phục vụ cư dân trên toàn tiểu bang mà nhu cầu của họ không được đáp ứng trong đại dịch coronavirus. Các ngân hàng thực phẩm trên khắp California hầu như đều bị ảnh hưởng bởi thiếu tình nguyện viên (volunteer). Lực lượng Quân đội Quốc gia California sẽ đóng vài trò tạm thời tại các địa điểm này cho đến khi nhận được hỗ trợ từ các hội đoàn phục vụ cộng đồng.





Chúng ta sẽ cùng vượt qua giai đoạn khó khăn này bằng cách tuân theo các hướng dẫn của Bộ Y tế về việc cách ly và giữ khoảng cách khi tiếp xúc. Chúng tôi cũng biết tất cả quý vị đã có được những thông tin về cách tự bảo vệ mình, nhưng chúng tôi xin chia sẻ với quý vị và gia đình, bạn bè thông tin từ cơ quan Chăm sóc Sức khỏe OC (OC Health Care Agency).

https://www.ochealthinfo.com/phs/about/epidasmt/epi/dip/prevention/novel_coronavirus





Tôi muốn cám ơn tất cả mọi người vì đã tiếp tục hỗ trợ và hiểu rằng mọi nhân viên tại Sở Cảnh sát Garden Grove sẽ làm hết sức trong khả năng của chúng tôi để đảm bảo an toàn cho cộng đồng chúng ta. Chúng tôi biết đây là giai đoạn khó khăn, nhưng cộng đồng Garden Grove của chúng ta sẽ vững mạnh nhờ vào sự hợp tác và tin tưởng mà chúng tôi đã nuôi dưỡng và giữ vững bao lâu nay. Hãy gọi cho chúng tôi theo số (714) 741-5704 nếu quý vị cần bất cứ điều gì và đừng ngại gọi nếu thấy bất cứ điều gì đáng nghi ngờ xảy ra.

Thomas DaRé,

Cảnh sát trưởng

Sở cảnh sát Garden Grove