Tòa Thị Chánh Westminster tạm đóng cửa để chống dịch Covid-19

WESTMINSTER - Trong thông báo được gởi đi từ Chủ Nhật vừa qua, Thị Trưởng Tạ Đức Trí cho biết các văn phòng của chính quyền thành phố sẽ tạm ngưng mở cửa để cung cấp các dịch vụ cho người dân trong lúc hiểm dọa đại dịch coronavirus đang lan tràn khắp nước Mỹ và đe dọa sức khỏe của người dân tại California.

Thị Trưởng Tạ Đức Trí cho biết “các viên chức của quý vị tại Westminster cũng như Hội Đồng Thành Phố đều đã theo dõi tình hình dịch bệnh và đã đưa ra một số biện pháp cần thiết để bảo vệ sức khỏe cũng như sự an toàn cho người dân.”

Như các chính phủ từ cấp liên bang đến tiểu bang, Thị Trưởng cho biết thành phố đã có thêm những biện pháp nhằm “thực hành và cổ động trách nhiệm tự tách xa đám đông mà mỗi người dân cần phải làm.

Bắt đầu từ thứ Hai, 16 tháng Ba, Thị Trưởng Tạ Đức Trí cho biết tất cả các tòa nhà cũng như các cơ sở của chính quyền thành phố sẽ tạm đóng cửa cho đến hết tháng Ba hoặc cho đến khi có thông báo mới. Các dịch vụ khẩn cấp và cần thiết như cảnh sát thì vẫn hoạt động như bình thường, không bị ảnh hưởng.

Cho đến nay chưa có ai sống tại Westminster bị nhiễm siêu vi khuẩn Covid-19. Mặc dù các văn phòng tạm đóng cửa, người dân vẫn có thể liên lạc với các nhân viên cung cấp dịch vụ qua điện thoại hoặc các phương tiện điện tử khác. Chính quyền thành phố sẽ có các nhân viên biết nói tiếng Việt và tiếng Tây Ban Nha để trợ giúp những ai không rành tiếng Anh.

Thành phố sẽ tạm ngưng tính tiền phạt và tiền lời trên những hóa đơn điện nước và đậu xe bị trễ hạn, và không thu lệ phí cho giấy phép kinh doanh cần được đóng trong khoảng thời gian từ 16 tháng Ba đến hết tháng Ba.

Một số văn phòng tạm đóng cửa:

Tòa Thị chánh sẽ đóng đối với công chúng cho đến hết ngày 31 tháng Ba hoặc khi có thông báo mới. Nếu có thắc mắc về dịch vụ, người dân hãy gọi số (714) 898-3311.

Những dịch vụ cần sự tiếp xúc giữa người với người sẽ tạm ngưng, hoặc có thể được thực hiện qua điện thoại, mạng internet, email dành cho một số vấn đề như:- Giấy phép xây nhà - Giấy phép kinh doanh

- Trả tiền nước - Khiếu nại về sự thiệt hại - Dịch vụ kiểm tra nhà đất sẽ tiếp tục cho đến khi có thông báo.

Các tòa nhà của chính quyền Westminster như Community Services Building, The Senior Center sẽ đóng cửa. Chương trình cung cấp thức ăn Congregate Meal Program dành cho người già sẽ được thay đổi với thức ăn đông lạnh được cung cấp thứ Năm, ngày 19 tháng Ba, 2020.

Các cuộc họp của các ban ngành trong hội đồng thành phố đã được hủy bỏ nếu can chỉ thực hiện qua điện thoại.