PECHANGA THÔNG BÁO TẠM ĐÓNG CỬA CƠ SỞ RESORT CASINO CHO TỚI CUỐI THÁNG BA ĐỂ BẢO VỆ SỨC KHỎE VÀ AN TOÀN CHO KHÁCH HÀNG VÀ NHÂN VIÊN

Giới Chức Lãnh Đạo của Bộ Tộc, hôm nay, đã thông báo sẽ tạm đóng cửa cơ sở Pechanga Resort Casino, vì trận dịch COVID-19. Việc đóng cửa sẽ bắt đầu từ 12 p.m. Thứ Hai 16 Tháng Ba và kéo dài cho tới cuối Tháng Ba.

“Là một Chính Phủ Bộ Tộc đồng thời là chủ nhân của một lực lượng nhân viên hàng ngàn người, chúng tôi đã phải vô cùng khó khăn quyết định tạm thời đóng cửa cơ sở Pechanga Resort Casino để bảo vệ sức khỏe và an toàn cho các Nhân Viên cùng Thành Viên Bộ Tộc của chúng tôi, và quý khách hàng, vì trận dịch COVID-19,” Chủ Tịch Bộ Tộc Mark Macarro đã nói. “Bất chấp mọi chuyện, gia đình Pechanga cũng sẽ vượt qua thử thách này, với sức mạnh, tình yêu thương, lòng quả quyết và tính kiên cường mà tổ tiên chúng tôi đã làm chúng tôi thấm nhuần.”

Nhân Viên của Pechanga sẽ được hưởng lương căn bản và 'quyền lợi - benefit' trong thời gian tạm đóng cửa này.

Về Pechanga Resort Casino





Pechanga Resort Casino cống hiến một trong những cảm nghiệm nghỉ ngơi/đánh bài phong phú nhất, trọn vẹn nhất ở Hoa Kỳ. Được độc giả USA TODAY bình chọn làm sòng bài Số Một ở Mỹ và được AAA đánh giá là một cơ sở hạng Four Diamond từ năm 2002, Pechanga Resort Casino cung cấp một cơ hội vui nghỉ không đâu sánh bằng, dù là quý vị chỉ tận hưởng trong một ngày hay nhiều ngày tại cơ sở sang trọng xa hoa này. Cống hiến hơn 5,000 máy kéo "nóng" nhất, các loại bài bàn, những chương trình giải trí đẳng cấp thế giới, 1,090 phòng khách sạn, món ăn thức uống, Spa và thú chơi Golf tại Journey at Pechanga, Pechanga Resort Casino rõ ràng là một chốn đến không chỉ đáp ứng được mà còn vượt quá những nhu cầu của khách và của cộng đồng. Pechanga Resort Casino thuộc quyền sở hữu và được điều hành bởi Bộ Tộc Pechanga Band of Luiseño Indians. Muốn biết thêm thông tin, xin gọi số miễn phí (877) 711-2946 hay vào thăm trang mạng

www.Pechanga.com

. Xin follow Pechanga Resort Casino trên

Facebook

và trên Twitter

@PechangaCasino

.