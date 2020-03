TRỨNG GÀ TẠI BẮC MỸ

TRỨNG GÀ TẠI QUEBEC CANADA







Video: Visit to a Florida egg farm

http://www.youtube.com/watch?NR=1&feature=endscreen&v=CgZ6jVqefqk





Tại hải ngoại, trứng gà là một loại thực phẩm phổ thông, bổ dưỡng và rẻ tiền.

Trong thời gian vài năm gần đây,sản xuất và kinh doanh trứng gà tại đa số quốc gia hải ngoại bị bắt buộc phải ghi thêm mã số "lý lịch" trên vỏ trứng và trên hộp. Ly do: để có thể theo dõi, truy tầm nguồn gốc, xuất xứ, thời hạng sử dụng v,v… của sản phẩm nhằm mục đích bảo vệ sức khỏe người tiêu thụ cũng như để phòng chống dịch bệnh.

Phương pháp mã số rất tiện lợi trong trường hợp cần phải thu hồi (recall) sản phẩm chẳng hạn như trong biến cố ngộ độc thực phẩm do vi khuẩn Listeria monocytogenes năm 2012, Hoa kỳ đã cho thu hồi khẩn cấp trên 1 triệu quả trứng tại 34 tiểu bang.





Trứng được phân loại và chia ra thành nhiều nhóm tùy theo trọng lượng.



Canada: Trứng được Cơ Quan kiểm Tra Thực Phẩm CFIA phân loại hay grading

Très petit (pee wee) dưới 41g, petit (small) 42-48g, moyen (medium)49-55g, gros (large) 56-62g, extra gros (jumbo) 63-69g.



USA:

Jumbo (trên70g), XL (63-69g),L(56-62g), M (49-55g), S (42-48g), Peewee(dưới 41g).



Europe:

Very large (73g and over), Large (63-73g), Medium (53-63g), Small (53 and under).

Australia: Jumbo 68g, XL 60g, Large 52g, Medium 44g (theo Wikipédia).



Mấy năm gần đây người ta thấy xuất hiện hai loại trứng đặc biệt, đó là trứng được tăng cường thêm chất acid béo omega-3, vitamins (E, A, B6, B12, folic acid) và trứng gà thiên nhiên còn gọi là trứng hữu cơ hay trứng Bio (organic).



Giá cả trung bình của một vài loại trứng gà tại chợ Canada



- hộp 12 trứng: Large: 2.95$, medium 2.77$, small 1.23$, trứng có omega-3 4.10$, trứng gà hữu cơ -(organic) hay gà nuôi thả lỏng (free run) 4.5-5$



Trứng cút: vỉ 24 trứng 4.27$.



Ngoài ra trong các chợ Á đông còn có những loại trứng được bảo quản đặc biệt chẳng hạn như, trứng vịt muối salted eggs, và trứng vịt Bắc thảo century eggs được nhập từ Trung quốc.,

Thỉnh thoảng các chợ IGA, Maxi, Metro, Super C tại Quebec có bán sale hột gà hạng A Large giá 5$ /3 hộp (mỗi hộp 12 trứng).



Gà mái bắt đầu đẻ trứng vào 18 tuần tuổi

-cho trung bình 280 quả/năm. Sau đó năng xuất trứng giảm dần theo thời gian và gà bị loại vào khoảng 60 tuần tuổi.





Canada và Hoa Kỳ áp dụng mã số lý lịch truy tầm nguồn gốc trứng gà





Theo dõi nguồn gốc, xuất xứ trứng gà từ nông trại đến bàn ăn

Chi tiết mã số ghi trên vỏ trứng gà tại Canada bao gồm có các điểm sau đây:

- Tỉnh bang sản xuất -Province du Canada

- Nhà sản xuất (tên trại gà)-Producteur-Pondoir

- Ngày vô hộp -date d'emballage

- Nhà máy/nơi phân loại xếp hạng trứng gà- Usine/poste de classement

- Ngày hết hạn sử dụng -Date de péremption/meilleur avant







Ontario-Eggs stamped with an alphanumeric code





(St-Isidore) It’s easy to tell a Ferme Avicole Laviolette egg from others being sold in Ontario. Each one has an alphanumeric code that signifies the date of packaging, batch date and producer. Every time their customers see the stamp, they are reminded that Laviolettes take quality and accountability very seriously. The code is also an important food safety measure, helping make any product recall both fast and accurate. For being the first in the province to implement traceability that goes beyond the carton, Marcel Laviolette recently won a 2014 Premier’s Award for Agri-Food Innovation Excellence.







Trứng bổ dưỡng ra sao?





Trứng là một nguồn chất đạm rất tốt vì có đầy đủ các amino acid thiết yếu. Phần lớn chất béo đều nằm trong lòng đỏ và chất mà mọi người e ngại nhất là cholesterol, có thể trên 190 mg cho một trứng gà loại Large (56g).

Trứng rất dồi dào về vitamins A, D,Pyridoxin B6, Cyanocobalamine B12, Choline, Lecithin, Thiamin B1, Riboflavin B2, Panthotenic acid B5 và Folic acid (Folacin).

Choline rất tốt cho não.

An essential nutrient, choline plays an important neurological role in the development brain and memory functions. It has also been found that prenatal deficiencies of choline have a negative impact on the development of areas of the brain related to learning and memory. With 125 mg of choline, one egg provides at least 22% of an adult’s daily requirement.





Chất đạm (protein) nằm trong lòng trắng của trứng





Trứng cút và trứng gà cũng vậy mà thôi





Trứng cút không phổ biến bằng trứng gà.

Chúng ta thường dùng trứng cút trong những dịp đãi khách tại nhà hoặc trong các dịp lễ lộc, tiệc tùng tại nhà hàng Tàu.

Trứng cút được dùng làm đủ thứ món: trộn salade, bốn món ăn chơi, chè trứng cút, nấu lẩu thập cẩm, chả tôm bọc trứng cút v,v...

Điểm đặc biệt là quảng cáo thường hay thổi phồng quá lố và nói rằng trứng cút có tính bổ dưỡng vô xong cũng như có thể trị được nhiều loại bệnh tật nữa (?). Bởi vậy...

Còn nhớ, tại Sài Gòn lối 50 năm về trước, phong trào nuôi chim cút được con buôn tung ra ồ ạt một cách giả tạo. Nhiều người bị mê quặc vì tin đồn nên xuất vốn nhảy ra đầu tư không đắn đo để mong làm giàu mau lẹ, nhưng than ôi, sau đó bị sạt nghiệp.

Đây là một đòn quá ngoạn mục, ma giáo mà có người cho rằng nó đã xuất phát từ giới xì thẩu miệt Chợ Lớn.

Thật ra thì trứng cút cũng không mấy gì khác hơn là trứng gà về mặt dinh dưỡng.

Cút mái rất mắn đẻ, bắt đầu đẻ vào khoảng 42 ngày tuổi và có thể cho 250-300 trứng một năm. Trứng nhỏ màu xám hơi xanh có đốm nâu, nặng lối 10-12 gr, nghĩa là 5 lần nhỏ hơn trứng gà.

Trứng cút về mặt tỉ lệ chứa nhiều chất dinh dưỡng hơn so với trứng gà.Trứng cút chứa protein 13%, vitamin B1, B2, phosphorus, calcium, chất sắt, cholesterol 76mg (trứng gà: 200mg cholesterol, trứng vịt 621mg cholesterol).





Ăn trứng thường xuyên có hại cho sức khỏe không?





Nếu bạn có vấn đề tim mạch, mỡ cao, và tiểu đường thì nên cẩn thận và hạn chế việc dùng trứng.

Số trứng gà ăn vào tối đa 2-3 trứng/tuần.

Có khảo cứu cho biết việc ăn trứng gà quá thường xuyên có liên hệ làm gia tăng bệnh tiểu đường type II.

http://www.medpagetoday.com/Cardiology/Diabetes/11883





Về mặt dinh dưỡng, trứng vỏ trắng và trứng vỏ nâu có khác biệt nhau không?





Không. Màu của vỏ trứng do giống gà định đoạt.

Tại Canada, giống gà có lông trắng (như loại gà nhỏ con Leghorn) cho trứng trắng, còn giống gà lông vàng đỏ (như gà Rhode Island Red to con) thì đẻ trứng màu nâu.

Giống gà cho trứng nâu là những giống to con nên tốn nhiều thức ăn để nuôi, vì lẽ nầy nên giá trứng bán ra phải mắc hơn trứng trắng đôi chút.

Trứng trắng giá rẻ nên được tiêu thụ mạnh nhất.

Có người chuộng trứng nâu là vì họ lầm tưởng loại trứng nầy có vẻ thiên nhiên và ngon bổ hơn trứng trắng.





Trứng hai lòng đỏ





Đôi khi ở những gà mái tơ mới bắt đầu đẻ, nhịp độ rụng noãn ovule vào tử cung còn lệch lạc nên có thể noãn rụng cái trước cái sau trong một thời gian quá gần nhau.

Trong tử cung uterus, noãn trở thành lòng đỏ yolk, rồi được bao bọc bởi lòng trắng albumine và cuối cùng là vỏ vôi bao bọc tất cả lại phía ngoài.

Nên biết, gà mái chỉ có tử cung phía trái hoạt động mà thôi, còn tử cung phía bên phải bị teo lại một cách tự nhiên.

Nhịp đẻ bình thường của gà mái là một ngày một trứng.

Trứng gà hai lòng đỏ thường to hơn trứng thường.





Đôi khi trong lòng đỏ có đốm máu nho nhỏ, đó là gì?

Trong giai đoạn trứng được thành lập, một mạch máu nhỏ có thể bị bể ra và một giọt máu tụ lại tại lòng đỏ. Tại nhà máy, tất cả trứng đều được soi đèn để kiểm soát phẩm chất, tuy vậy vẫn có một số trứng thoát ra ngoài vòng. Ăn không có gì hại, còn nếu không thích bạn có thể vứt bỏ đốm máu ra trước khi chiên trứng.





Trứng gà thường và trứng được tăng cường chất oméga-3 có khác biệt nhau không?





Trứng có oméga-3 bán đắt tiền hơn trứng thường. Về mặt dinh dưỡng chúng không có mấy khác nhau cho lắm.

Theo như quảng cáo, người ta nói rằng chất acid béo oméga-3 rất tốt cho sức khỏe vì nó giúp làm giảm nguy cơ xuất hiện các bệnh tim mạch.

Acid béo oméga-3 cũng còn được thấy hiện diện trong mỡ của các loại cá vùng nước lạnh như Mackerel, Salmon, v.v… Chất nầy cũng thấy trong dầu canola, dầu đậu nành và nhất là trong dầu hạt lanh (linseed, flaxseed oil).

Trứng oméga-3 được sản xuất từ những gà mái được nuôi dưỡng với một loại thức ăn hỗn hợp đặc biệt có trộn thêm 10%-20% hạt lanh (linseed, flax seed).

Tại các chợ Canada, loại trứng gà nầy thường là loại trứng to hạng A nặng trên 56gr.





Có nên đem trứng tươi ra rửa trước khi cất vào tủ lạnh hay không?

Không nên, vì sẽ làm trôi mất lớp sáp mỏng bên ngoài vỏ trứng. Lớp sáp giúp bảo vệ trứng lâu hư.

Sản phẩm nào có thể thay thế được trứng?

Có. Phần lớn các sản phẩm loại nầy đều có chứa lòng trắng trứng. Lòng đỏ được thay thế bằng chất gommes végétales và các chất nhũ tương (émulsifiants), giúp cho sản phẩm có một tính chất tương tự như trứng thật. Màu vàng của lòng đỏ do các phẩm màu thiên nhiên và nhân tạo như chất bêta carotène đem đến. Ngoài ra, người ta cũng thêm vào sản phẩm một số chất khoáng, sữa bột gạn kem và các tinh dầu thiên nhiên hoặc nhân tạo.

Các sản phẩm thay thế trứng rất đắt tiền nhưng không thể nào sánh bằng những trứng gà thật được hết.

Sau đây là một số sản phẩm dùng để thay thế trứng thấy bán tại Canada: Egg Beaters, Les Scramblers, Healthy choice, Simply Eggs, Better’s Eggs, Kroger, Egg Magic và Lucen Best of the Egg.





Tại sao màu của lòng đỏ có khi sậm có khi nhạt?

Thức ăn dùng để nuôi gà ảnh hưởng đến màu sắc của lòng đỏ. Gà nuôi với thức ăn hỗn hợp chứa bột lúa mì và đậu nành thì trứng sẽ có lòng đỏ hơi nhạt, còn nếu chứa nhiều bắp hạt vàng nhiều sắc tố xanthophyll thì lòng đỏ sẽ sậm hơn. Trong hai trường hợp trên, giá trị dinh dưỡng của quả trứng vẫn y như nhau.





Ngày Best before ghi trên vỉ trứng có ý nghĩa gì?

Đây là ngày giới hạn sử dụng trứng. Trong điều kiện bảo quản bình thường và đúng cách, trứng sẽ còn giữ nguyên tính chất của trứng mới.Tại Canada, ngày Best before được ấn định là ngày 28 đến ngày 35 kể từ khi trứng được vô hộp tại nhà máy.

Mua trứng, nên lựa những hộp nào có ghi ngày Best before còn xa. Sử dụng sau ngày Best before, trứng sẽ có những tính chất của trứng cũ, ăn bớt ngon…

Trứng mới trứng cũ, làm sao biết được?

Trứng loại Catégorie A Canada (có hình lá cờ Canada trên hộp) là thuộc hạng tốt đúng tiêu chuẩn ấn định của chánh phủ.

Trứng phải có hình dạng đều đặn bình thường, vỏ trơn láng và không rạn nứt.

Trứng mới có lòng đỏ tròn trịa, rắn, nằm giữa quả trứng, phòng hơi (ở phiá đầu lớn quả trứng) nhỏ hơn 5mm.

Trứng cũ phòng hơi khá to, lòng đỏ bẹp xuống, to ra và dễ bể, lòng trắng loãng hơn và mỏng hơn so với lòng trắng của trứng mới.

Nếu thả vào nước, trứng mới sẽ chìm còn trứng cũ thì nổi.





Có thể cất giữ trứng trong thời hạn bao lâu?

Trứng tươi còn nguyên vỏ có thể cất giữ trung bình 3 tuần trong tủ lạnh.

Nên để trứng y nguyên trong hộp và cất vào nơi lạnh nhất, thường là phía trong sâu của tủ lạnh chớ không phải trong hộc có những lỗ trên cánh cửa vì lẽ cửa mở ra vô thường xuyên mất hết độ lạnh. Nói là nói vậy chớ trong thực tế hầu như chẳng có ai giữ hột gà phía trong sâu của tủ lạnh cả.

Giữ càng lâu trứng càng cũ đi nên mất bớt tính chất bổ dưỡng của nó. Nếu trứng bị nứt bể, hãy bỏ vào trong lon, đậy thật kín và nên sử dụng trong vòng 4 ngày mà thôi.





Có thể làm đông lạnh trứng được không?

Không bao giờ làm đông lạnh trứng tươi còn nguyên trong vỏ. Còn nếu muốn làm đông lạnh trứng tươi gồm cả lòng trắng và lòng đỏ, thì phải đập vỏ ra, đánh cho thật đều, sau đó đổ vào keo, đậy thật kỹ và cất trong ngăn đông lạnh.

Muốn làm đông lạnh lòng đỏ không thôi và không muốn nó bị lợn cợn thì phải trộn thêm 1/8 muỗng café muối hoặc 1½ muỗng café đường cho 4 quả trứng. Đánh đều, đổ vào keo đậy kín lại và cất trong ngăn đông lạnh.

Nếu chỉ làm đông lạnh lòng trắng thì không cần phải thêm muối hoặc thêm đường. Trứng đông lạnh có thể giữ trong vòng 6 tháng.

Không đông lạnh trứng đã được luộc chín rồi, vì nó sẽ trở nên cứng dai như cao su.





Nấu nướng có làm thay đổi lượng cholesterol của trứng không?

Lượng cholesterol trong trứng được quyết định bởi nhiều yếu tố như di truyền, tầm vóc của gà mái và thức ăn dùng để nuôi gà.

Nấu nướng không làm thay đổi cholesterol của quả trứng, nhưng các loại dầu mỡ pha thêm lúc chiên trứng sẽ làm tăng tổng số chất béo của nó.





Trứng của loại gà nuôi thả lỏng (free range, libre parcours) chứa ít cholestérol hơn gà nuôi giam trong lồng ?

Sai. Lượng cholesterol ở trứng của loại gà nuôi thả lỏng cũng như của loại gà nuôi giam trong lồng đều không mấy khác biệt nhau.

Cholesterol thay đổi tùy theo kích thước của quả trứng. Trứng càng to càng chứa nhiều cholesterol.





Sau khi nấu chín, mặt ngoài của lòng đỏ có khi trở nên xám xanh

Dấu hiệu này là do phản ứng của chất lưu huỳnh (soufre) với chất sắt hiện diện trong quả trứng.

Trường hợp nầy thường xảy ra khi trứng được luộc quá lâu hoặc khi nước có chứa một tỉ lệ chất sắt khá cao. Trứng nầy vẫn có thể dùng được như thường.

Có người bị dị ứng với trứng gà

Dị ứng (allergie) là một phản ứng khác thường của cơ thể trước một chất lạ. Chất nầy được gọi là protéine allergène, kích thích hệ miễn dịch để gây ra phản ứng dị ứng. Phản ứng có thể được biểu hiện từ dạng rất nhẹ như làm đỏ da, chảy nước mũi, ngứa ngáy… dạng rất nặng gây khó thở và có thể chết.

Trong trường hợp các triệu chứng trên quá nặng, gây khó thở rất nguy hiểm và có thể chết thì khoa học gọi là hiện tượng quá mẫn (réaction anaphylactique).

Tại Canada, đa số phản ứng dị ứng thường được gây ra bởi 1 trong 9 loại allergènes sau đây: đậu phọng (arachides, peanuts), hạt dẻ (noix, nuts), hạt mè (graines de sésame), sữa, trứng gà, đồ biển như cá tôm sò ốc, đậu nành (soja, soybean), bột mì (blé, wheat) và sulfites (sulphites)là chất hóa học sử dụng trong kỹ nghệ thực phẩm

-Với thời gian tôi có thể hết còn bị dị ứng với trứng gà hay không?

Một số khảo cứu cho biết các cháu bị dị ứng trứng gà lúc nhỏ thường sẽ khỏi lúc lên ba tuổi. Tuy nhiên, trường hợp nặng, dị ứng sẽ tồn tại suốt đời.

-Làm cách nào để tránh dị ứng với trứng gà?

Nên tránh ăn trứng gà hoặc tất cả sản phẩm nào bị nghi có chứa trứng gà hoặc các dẫn xuất (derivatives, dérivés) của trứng gà. Nếu nhãn hiệu có ghi câu “may contain” hoặc “does contain egg or egg derivatives” thì không được ăn.

-Việc chủng ngừa với các loại vaccin sản xuất từ trứng gà.

Vaccin ngừa cảm cúm (Influenza vaccine, vaccin antigrippal) và vaccin RRO (Rougeole, Rubéole, Oreillon) hay MMR (Measles, Mumps and Rubella) đều được sản xuất từ trứng gà. Các bạn cần cho bác sĩ biết trước là cháu bé có vấn đề dị ứng với trứng gà để tùy bác sĩ quyết định chích hay không chích, hoặc chích làm nhiều lần với liều nhỏ (doses fractionnées).

-Làm sao tôi có thể biết được là sản phẩm có chứa trứng gà?

Đọc kỹ nhãn hiệu. Luật Canada bắt buộc nhà sản xuất phải ghi rõ trên nhãn hiệu các chất nằm trong diện có thể gây dị ứng như trứng gà, đậu phọng, sulfites, v.v…





*Tại Canada, các tên sau đây đều là trứng gà cả :

Albumin/albumen, Coalbumin, Egg substitutes, Egg Beater, Succédanés d’oeufs, Globulin, Livetin, LysoZyme, Ovalbumin, Ovoglobulin, Ovomacroglobulin, Ovomucin,

Ovomucoid, Ovotransferrin, Ovovitellin, Silico-albuminate, Simplesse, Vitellin...

Trong kỹ nghệ thực phẩm, trứng được phết bên ngoài ổ bánh để làm cho nó được óng ánh hơn. Trứng có trong sauce mayonnaise, sauce chua ngọt, trong các loại bánh ngọt, trong pasta hay trong thịt vò viên, v.v…





Québec sản xuất trứng gà để làm vaccin cúm A(H1N1)





Cty GlaxoSmithKline chỉ sử dụng loại trứng gà «có trống» và cho vào máy ấp trong 2-3 ngày trước khi được dùng để gầy cấy virus A(H1N1).

Québec có tất cả 7 trại chăn nuôi gà (gà mái nuôi chung với gà trống) và hai nhà máy ấp có hợp đồng với cty GlaxoSmithKline để cung ứng trứng gà dùng làm vaccin quanh năm.

Trường hợp bình thường, mỗi năm các trại gà chỉ cần số một số lượng trứng của lối 25 tuần lễ cũng đủ dùng cho nhu cầu sản xuất vaccin cho mùa cúm hằng năm (seasonal flu).

Đặc biệt, năm 2009 thì có khác vì sự xuất hiện của đại dịch A(H1N1).

Tuy vậy, nhờ có kế hoạch dự phòng từ trước nên sự sản xuất trứng không gặp trở ngại đáng kể nào hết. Số lượng trứng vẫn thừa thải để đáp ứng cho nhu cầu của kỹ nghệ làm vaccin hầu đối phó kịp thời với tình hình đại dịch toàn cầu pandemy…

Nhìn từ bên ngoài các trại gà dùng để lấy trứng làm vaccin cũng không khác gì mấy với các trại gà bình thường, nhưng tiêu chuẩn vệ sinh biosécurité của các trại gà nầy phải rất cao, và rất chặc chẽ hơn các trại gà sản xuất trứng ăn hay để ấp gà con.

Tất cả trại gà sản xuất trứng dùng làm vaccin đều phải được chứng nhận HACCP (certifié HACCP).

Theo định kỳ mỗi tháng, thú y sĩ của GlaxoSmithKhline đến thanh tra và kiểm soát tình trạng sức khỏe của đàn gà, nước uống cũng như các vấn đề vệ sinh chung của trại.

Trứng để làm vaccin phải là loại trứng lành lặn, nặng từ 55-70gr mà thôi. Sau đó, trứng được đem ấp 2-3 ngày tại những lò ấp couvoir đặc biệt. Các trứng không đúng tiêu chuẩn, nhỏ hơn 55gr hoặc nặng hơn 70gr đều bị loại ra, và đem bán cho kỹ nghệ biến chế thực phẩm.

Với số lượng trứng sản xuất ra, Québec đã cung ứng 68% nhu cầu về trứng dùng làm vaccin cho cả Canada.





Trứng là một loại thực phẩm rất đa dụng.





Với trứng, chúng ta có thể làm được rất nhiều món ăn. Nào là trứng ôm mà lết, ốp mà la, hột gà la cót, v.v...

Trứng được dùng làm bánh; thay thế cua lúc nấu bún riêu; trứng bỏ vô thịt kho; dùng trong sauce mayonnaise; chè trứng gà của người Hoa; trứng muối luộc dầm nước mắm chấm dua leo hoặc rau muống luộc ăn cơm theo kiểu nhà nghèo; Canada thì có trứng gà ngâm giấm ăn chả ra cái gì hết v,v…





Trứng lộn ngon hết xảy





Nói rõ cho bà con mình biết là ở Canada Cơ quan kiểm tra thực phẩm CFIA cấm bán trứng lộn để ăn. Nhưng nếu muốn mua, thì vô chợ Việt, chợ Tàu hỏi nhỏ chủ tiệm thì vẫn có…

Đúng với câu có người mua thì có người bán!

Hột gà lộn, hay hột vịt lộn nên ăn với rau răm muối tiêu mới đúng điệu và phải kèm theo la ve mới đã. Đây là món khoái khẩu của nhiều người đặc biệt là của thế hệ đã từng sống bên Việt Nam rồi. Ngược lại đối với các cháu lớn lên bên nầy thì tụi nó rất sợ ba cái món hột gà và hột vịt có baby bên trong, thấy ghê quá. Vậy khỏi sợ bị tụi nhỏ phá mồi.

Theo nhiều người, thì trứng lộn 12 ngày là ngon nhất. Trứng già hơn, phôi to, lông lá xồm xàm thấy nhợn quá chừng.

Nên nhớ, là tránh đừng kể cho bạn bè Tây Mẽo nghe chuyện mình xơi hột vịt hột gà lộn lông lá tùm lum ghê quá.

Họ tưởng rằng mình là dân bán khai mọi rợ.

Nhập gia tùy tục, biết sao bi giờ.

Phe cánh nình ông thường hay nói giỡn chơi, mỗi khi ăn trứng lộn thì phải ăn cho đủ cặp (2 ,4, hoặc 6 trứng) cho nó cân bằng, nếu không có thể bị tật, xệ xuống một bên đó? Nhớ uống kèm bia mới thấy đã,

Đàn bà con gái thì hổng có sao, ăn bao nhiêu cũng được hết.

Tại nhiều quốc gia Đông Nam Á, hột vịt lộn là món ăn khá phổ biến trong ẩm thực. Đặc biệt nhất là dân Phi Luật Tân, hột vịt lộn hay balut là món rất khoái khẩu, quốc hồn quốc túy của họ.

Hồi nhỏ, trước ngày đi thi thì phải ăn chè đậu, phải kiêng cữ ăn trứng gà trứngt vịt vì sợ xui lắm. Hình ảnh của trứng vịt là hình ảnh con số zero. Đúng là dị đoan hết biết.







Soda hột gà ngày xưa





Ngày xưa ở Việt Nam, người gõ thường hay nghe các bậc đàn anh ca tụng món soda hột gà dữ lắm. Họ nói đó là món rất effet, bổ từ trên xuống dưới... ? Hổng biết các bạn có kinh nghiệm về cái vụ nầy không?





Chuyện trứng ung có tác dụng như viagra





Mấy năm trước, có dạo bà con bên nhà ùn ùn đi tìm mua trứng gà ung về cho ông xã ăn để ổng có sức nhảy cho hăng. Đúng hay không thì chỉ có mấy ông xã biết mà thôi.

Chuyện hết xí quách, chê cơm ngán cháo, ngán phở không còn lạ gì với đám nình ông mà đặc biệt là các cụ tuổi tác “đả khá cao”.

Coi chừng đó chẳng qua là khôn chợ dại nhà hay sung với bồ nhưng xìu với vợ đó.

Nguồn tin trứng gà thúi có công dụng như Viagra đã làm nhiều người nức lòng đáo để.

Viagra thì khó mua mà giá lại quá đắt (Viagra thứ thiệt bán có toa và giá cũng phải trên 15$/viên tại Bắc Mỹ).

Hột gà thúi thì quá dễ. Tại Montreal, lúc bán sale 3 vĩ hột gà loại Large chỉ bán có 5 $ mà thôi. Muốn là cho hột gà thúi thì dễ òm.

Tin hắp dẫn trên xuất phá từ một khảo cứu của GS Giuseppe Cirino (University of Naples). Ông ta cho biết gaz hydrogen sulfide (H2S) của hột gà thúi kích thích não bộ làm cậu bé chào cờ.



Bạn có uống sữa gà mái chưa?





Trong chợ Bắc Mỹ có thức uống gọi là “sữa gà mái” (eggnog, lait de poule) làm từ lòng đỏ hột gà, sữa, cream, đường, cà phê... Đôi khi có loại được pha với rượu mạnh như rượu rum, whisky, brandy.

Mùa đông, trước khi đi ngủ làm bậy một ly rượu “sữa gà mái” vừa ấm vừa bổ cả tâm can tỳ phế thận là cái chắc.

Ăn trứng sống là chuyện không nên làm vì ăn hột gà sống hoặc luộc không đủ chín có thể nguy hiểm cho sức khỏe. Tuy nhiên cũng rất hiếm thấy xảy ra. Đừng quá lo.

Trứng có thể bị nhiễm khuẩn Salmonella enteridis. Ăn phải loại trứng nầy sẽ bị rối loạn tiêu hoá, như nhức đầu, đau bụng, nôn mửa, sốt cao và còn bị tào tháo rượt xách quần chạy không kịp …

Đối với một số ít người, trứng cũng có thể gây dị ứng, như mặt mày nổi đỏ, ngứa ngáy, khó thở, trường hợp nặng cũng dám thăng luôn…

Ôi, chuyện trứng lúc nào cũng lắm nhiêu khê phải không các bạn?







McDo khuyến mãi trứng gà “đi bộ”.

McDonalds Sẽ Hoàn Toàn Chuyển Sang Sử Dụng Trứng Gà Đi Bộ Cho Tất Cả Quán Ăn tại Hoa Kỳ và Canada

https://vietbao.com/a242935/mcdonalds-se-hoan-toan-chuyen-sang-su-dung-trung-ga-di-bo-cho-tat-ca-quan-an-tai-hoa-ky-va-canada





McDonald's believes costs for free-run eggs will become lower as the rest of the industry adopts the practice. Photo Illustration by Justin Sullivan/Getty images

“Cage-free eggs are those produced in housing systems which permit hens the opportunity to engage in natural behaviour. Cage-free labels refer to the attributes of the housing system and they include free run (or cage-free), free range, and organic

http://business.financialpost.com/news/retail-marketing/mcdonalds-canada-moves-to-serve-free-run-eggs-in-its-restaurants-amid-mounting-consumer-pressure





“OAK BROOK, Ill.) – Nhằm đáp ứng với những thay đổi trong sự kỳ vọng và lựa chọn của khách hàng, McDonalds đã thông báo rằng công ty này sẽ hoàn toàn chuyển đổi sang xử dụng trứng được sản xuất từ những con gà không bị nuôi trong lồng cho gần 16,000 quán ăn McDonalds tại Hoa Kỳ và Canada, trong vòng 10 năm tới đây.

“Khách hàng của chúng tôi đang ngày càng quan tâm và muốn biết thêm về thức ăn của họ và nguồn gốc của những thức ăn đó đến từ đâu,” Ông Mike Andres, Chủ tịch của McDonalds USA đã phát biểu. “Quyết định chỉ xử dụng trứng gà đi bộ của chúng tôi giúp nhấn mạnh sự chú trọng vào chất lượng thực phẩm và thực đơn của công ty chúng tôi để đáp ứng sự mong muốn thật sự của khách hàng.”

“Chúng tôi hãnh diện về những công việc mà chúng tôi đang thực hiện cùng với các nhà nông nghiệp và nhà cung cấp để tiến đến cách hành nghề có ý thức xã hội và môi trường đối với những động vật được dùng trong dây chuyền cung cấp thực phẩm,” Bà Marion Gross, phó chủ tịch cấp cao kiêm Trưởng Phòng Dây Chuyền Cung Cấp thực phẩm của McDonalds Bắc Mỹ đã phát biểu. “Đây là một bước đi táo bạo và chúng tôi tin tưởng vào khả năng của chúng tôi nhằm cung cấp những thực phẩm có chất lượng cao và an toàn.

Mỗi năm, McDonalds USA thu gần hai tỷ trứng gà và McDonalds Canada mua 120 triệu trứng gà để phục vụ trong thực đơn điểm tâm của công ty, bao gồm những bánh mì sandwich nổi tiếng như Egg McMuffin và Egg White Delight. Từ năm 2011 đến nay, McDonalds USA đã mua hơn 13 triệu trứng gà đi bộ mỗi năm.

“Bảo vệ đòi sống an sinh động vật luôn luôn là quan trọng đối với chúng tôi và khách hàng,”(Ngưng trích Vietbao.com 16/09/2015).

McDonalds sử dụng toàn trứng gà đi bộ.



Vậy trứng gà nuôi giam trong lồng và gà “đi bộ” (thả lỏng bên ngoài) có khác biệt nhau về mặt dinh dưỡng không?





Trả lời: Không có mấy khác biệt nhau cho lắm!





The Science Is Settled: No Nutritional Difference Between Free-Range And Caged Chicken Eggs

http://www.science20.com/science_20/science_settled_no_nutritional_difference_between_freerange_and_caged_chicken_eggs-82015





A recent study conducted over a two-year period found 'free-range' eggs were not nutritionally different from a chicken kept in a cage(2). They used 500 pullets/hens and moved the ones for the range environment 12 weeks after hatching. After maturing, they collected egg samples at 50, 62, and 74 weeks and sent them to four different labs commonly used for egg nutrient analysis.

The results showed no difference in levels of vitamin A or vitamin E based on the hen being free-range or kept in a cage. Nutritionally negligible β-carotene levels were higher in the range eggs, contributing to the darker colored yolks observed in those eggs.



Citation: Kenneth E. Anderson, "Comparison of Fatty Acid, Cholesterol, and Vitamin A and E Composition in Eggs from Hens Housed in Conventional Cage and Range Production Facilities," Poultry Science, Poult Sci 2011. 90:1600-1608. doi:10.3382/ps.2010-01289





Gà nuôi thả lỏng free ranges (wikipedia)





Gà nuôi giam trong lồng battery cages











Đọc thêm:

-Nguyễn Thượng Chánh-Từ Nông Trại Đến Bàn Ăn Thịt Gà Hải Ngoại

https://vietbao.com/a205651/tu-nong-trai-den-ban-an-thit-ga-hai-ngoai





-CFIA. Eggs and egg products

http://www.inspection.gc.ca/english/fssa/eggoeu/eggoeue.shtml













