Lực Lượng Đặc Biệt Việt Nam Cộng Hòa Nam California tổ chức Đêm Tình Ca Vinh Danh Đời Lính với chủ đề “Hổ Nhớ Rừng”

Wesminster (Thanh Huy)- - Tại nhà hàng Paracel Seafood Restaurant vào lúc 6 giờ chiều Thứ Sáu ngày 6 tháng 3 năm 2020, Lực Lượng Đặc Biệt Việt Nam Cộng Hòa Nam California đã tổ chức Đêm Tình Ca Vinh Danh Đời Lính với chủ đề “Hổ Nhớ Rừng”.

Đây là dịp để ghi ơn quý niên trưởng trong binh chủng Lực Lượng Đặc Biệt và một số các niên trưởng khác ngoài binh chủng đã một thời khoác chinh y lên đường bảo vệ quê hương miền Nam Việt Nam.

Tham dự Đêm Tình Ca Vinh Danh Đời Lính ngoài qúy niên trưởng và gia đình Lực Lượng Đặc Biệt, còn có một số qúy niên trưởng và các chiến hữu thuộc các quân binh chủng Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa, đặc biệt còn có sự tham dự của của các chiến hữu về từ Úc Châu, New Orlean, Tiểu Bang Louisiana và các hậu duệ.





Ngoài ra còn có sự hiện diện của cựu Đại Tá Hồ Sĩ Khải và phu nhân, cựu Đại Tá Lê Bá Khiếu và phu nhân, cựu Đại Tá Cổ Tấn Tinh Châu và phu nhân, Cựu Trung Tá La Tinh Tường…

Mở đầu với nghi thức chào quốc kỳ Việt Nam Cộng Hòa, Hoa Kỳ và phút mặc niệm, trong phút mặc niệm cũng để nhớ về những đồng đội đã hy sinh, đồng bào đã liều thân trên đường vượt thoát tìm tự do.

Trong nghi thức chào cơ,ø chiến hữu Ngô Văn Quy đã nói: “Hễ có tiếng thét hãi hùng của quân giặc từ phương Bắc thì có tiếng hò reo chiến thắng của quân dân ta từ ải địa đầu giới tuyến từ vĩ tuyến 17 đổ vào Nam, nơi mà ý chí gia tài cha ông của Quân Lực VNCH được cụ thể hóa bằng những chiến công sáng rực sử xanh. Tất cả sự chiến đấu đó để gìn giữ một lá cờ. Người lính cũ và lá cờ vàng, là máu của hàng triệu quân dân cán chính đã đổ xuống để gìn giữ cho miền Nam chống lại quân Cộng Sản Bắc Việt và Tàu Cộng. Lá cờ vàng là niềm hãnh diện, là dòng sinh mệnh của dân tộc,”





Sau phần nghi thức, chiến hữu Nguyễn Đức Tiến, hội trưởng Lực Lượng Đặc Biệt VNCH Nam California lên ngỏ lời chào mừng và cảm ơn các niên trưởng, quý vị quan khách cùng toàn thể tham dự, ông nói: “Thời gian thoáng qua mau, trải qua bao dâu bể trong đời, từ thời thơ ấu cho đến những năm tháng dài phục vụ trong quân ngũ, đến những ngày tháng lao tù Cộng Sản, tất cả người lính VNCH đều phục vụ cho đất nước với ước mơ tự do, thanh bình no ấm cho nước Việt thân yêu. Tiếc rằng giấc mơ đó chưa thành, trong đó có rất nhiều đồng đội hy sinh cho tổ quốc thân yêu.

Hôm nay chúng tôi cũng xin cảm ơn và đốt nén hương lòng vinh danh tất cả những anh hùng liệt nữ đã hy sinh cho tổ quốc thân yêu để chúng ta có ngày hôm nay. Với chúng ta những người cùng chung lý tưởng trong tổ chức Danh Dự Trách Nhiệm, các chiến sĩ Quân Lực VNCH trong thời chinh chiến ấy đã từng nằm gai nếm mật, đối mặt với quân thù hôm nay còn hiện diện nơi đây.”





Trong lúc nay ban tổ chức mời các vị niên trưởng trong Lực Lượng Đặc Biệt Quân Lực VNCH lên sân khấu để vinh danh, trong số có các Niên Trưởng: Phạm Châu Tài, Nhan Hữu Hậu, bà quả phụ Nguyễn Quang Ngọc, Huỳnh Văn Thanh, Nguyễn Văn Vỹ, Hà Kinh Danh, Nguyễn Văn Bảo, Trần Văn Mừng, Mai Bá Trác… Trong lúc nay, ban tổ chức đã lần lượt trao những tấm plaque tri ân đến các niên trưởng.

Trong phần phát biểu, Niên Trưởng Nhan Hữu Hậu đã cảm ơn ban tổ chức và ông cũng đã nhắc lại một vài kỷ niệm đối với những đồng đội đã hy sinh trên các chiến trường, ông tiếp: “Trong cuộc chiến, chúng tôi không mong có được những huy chương, cấp bậc, mà chỉ mong bảo toàn sự sống đồng đội để được trở về. Tôi vẫn giữ mãi tình đồng đội và luôn nghĩ tới những người thương phế binh VNCH ở quê nhà.”





“Hổ Xám” Phạm Châu Tài cũng đã xúc động khi kể về những kỷ niệm trong các mặt trận khắp bốn vùng chiến thuật, với 68 ngày nhảy vào trận An Lộc, và trận đánh cho đến giờ phút cuối cùng tại Sài Gòn với tư cách là chiến đoàn trưởng Chiến Đoàn 3 Biệt Cách Dù…

Buổi tiệc bắt đầu, một chương trình văn nghệ xuất sắc, mở đầu với vũ khúc lịch sử “Trấn Thủ Lưu Đồn” do các em thuộc Liên Đoàn Hướng Đạo Lam Sơn trình bày cùng Ban Hợp Ca Bắc Ninh, tiếp theo là những đóng góp của ca sĩ Công Thành và Lynn, ban hợp ca Lực Lượng Đặc Biệt, ban hợp ca Tập Thể Chiến Sĩ Tây Nam Hoa Kỳ cùng các nghệ sĩ than hữu qua những bản nhạc về lính, và những bản tình ca quê hương, đặc biệt các hậu duệ Lực Lượng Đặc Biệt hát ca khúc “Lực Lượng Đặc Biệt Hành Khúc”





Được biết, Lực Lượng Đặc Biệt như những bóng mờ trong chiến trường, là những toán biệt kích đột phá vào lòng địch, những thanh niên ưu tú ngày ấy vì yêu miền Nam thanh bình no ấm, thương yêu màu cờ sắc áo kiêu hùng của Binh Chủng Lực Lượng Đặc Biệt, đã tình nguyện dấn thân chấp nhận mọi hiểm nguy, gia nhập đơn vị để được phục vụ cho tổ quốc và một số đã hy sinh âm thầm lặng lẽ, đem xác thân tô điểm cho đơn vị, cho tổ quốc thân yêu.

Mọi chi tiết liên laic: Nguyễn Đức Tiến (714) 261-7714, Ngô Văn Quy (714) 675-9046, Don Nguyễn (714)412-6515.