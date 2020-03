Cập Nhật Dịch Corona Ở Mỹ: Hơn 1,200 Người Bị Lây, 30 Người Thiệt Mạng

Các viên chức chính quyền New York đang bước thêm bước nữa trong nỗ lực chiến đấu với sự lây lan của vi khuẩn corona. Thống Đốc Andrew Cuomo tuyên bố hôm Thứ Ba, 10 tháng 3 rằng các viên chức đang thực hiện một “khu vực ngăn chận” nằm ở giữa New Rochelle, ngoại ô Thành Phố New York. Trong khu vực ngăn chận, bán kính 1 dặm, các nơi tập trung lớn sẽ bị đóng trong 2 tuần, theo các viên chức cho hay. Đó là gồm các trường học và những nơi thờ phụng.