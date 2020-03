New York Chuẩn Bị Khu Cách Ly, Đóng Trường Học Và Nơi Thờ Phụng

Các viên chức chính quyền New York đang bước thêm bước nữa trong nỗ lực chiến đấu với sự lây lan của vi khuẩn corona. Thống Đốc Andrew Cuomo tuyên bố hôm Thứ Ba, 10 tháng 3 rằng các viên chức đang thực hiện một “khu vực ngăn chận” nằm ở giữa New Rochelle, ngoại ô Thành Phố New York.

Trong khu vực ngăn chận, bán kính 1 dặm, các nơi tập trung lớn sẽ bị đóng trong 2 tuần, theo các viên chức cho hay. Đó là gồm các trường học và những nơi thờ phụng.

“Chúng tôi cũng sẽ sử dụng Vệ Binh Quốc Gia tại khu vực ngăn chận để giao thực phẩm tới từng nhà, để giúp làm sạch các nơi công cộng,” theo ông Cuomo cho biết.

Ông nói rằng cơ sở xét nghiệm vi khuẩn corona tạm thời sẽ được thiết lập bên trong khu vực nói trên.

Tính tới Thứ Ba, 10 tháng 3, hiện có 173 trường hợp bị lây corona tại tiểu bang New York – 108 trong số đó ở tại Quận Westchester, là quê nhà của New Rochelle.

Trên khắp Hoa Kỳ có 791 trường hợp bị lây vi khuẩn COVID-19 tính tới Thứ Ba, theo Đại Học Johns Hopkins University cho biết.

Tại Iran, số người chết vì vi khuẩn corona đã lên tới 237 và số người bị lây dịch corona là 7,161.

Trong khi đó, tính tới trưa xế Thứ Ba có ít nhất 116,000 trường hợp lây bệnh corona trên toàn thế giới. 64,000 người đã được bình phục, hơn 4,000 người thiệt mạng.

Cửa tiệm bán lẻ Walmart tuyên bố chính sách nghỉ phép khẩn cấp sau khi một nhân viên của công ty này tại Cynthiana, tiểu bang Kentucky, đã xét nghiệm dương tính với vi khuẩn corona, theo bản ghi nhớ gửi tới các nhân viên cho biết, theo bản tin của CNN Business cho biết hôm Thứ Ba, 10 tháng 3.

Điều kiện sức khỏe của nhân viên nay đang cải thiện, và cô này đang nhận sự chăm sóc y tế, theo bản ghi nhớ từ John Furner, tổng giám đốc công ty Walmart tại Hoa Kỳ, tổng giám đốc Câu Lạc Bộ Sam là Kath McLay, và Donna Morris, giám đốc nhân sự của Walmart cho biết.

Theo CNN, số trường hợp bị lây dịch corona tại Hoa Kỳ đã đạt tới 1,000 hôm Thứ Ba, 10 tháng 3, các viên chức tiếp tục giới hạn những nơi tụ tập đông đảo.

Ít nhất 29 người đã thiệt mạng do vi khuẩn corona gây ra tại Hoa Kỳ -- 24 người tại tiểu bang Washington, 2 người tại Florida, 2 người tại California và 1 người tại New Jersey, tính tới Thứ Ba.

Các viên chức tại New York đã thúc giục hơn 2,500 người tự cách ly. Hiện có ít nhất 17 tiểu bang đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp y tế.

Các trường hợp bị lây dịch corona được xác nhận tại 38 tiểu bang tại Hoa Kỳ, tính tới Thứ Ba, 10 tháng 3.